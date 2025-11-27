Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

successione

Primo de megatraficante e PM eram parte de esquema do jogo do bicho

Investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul aponta que grupo ligado a contravenção era muito bem estruturado, com cadeia de comando bem definida

daiany albuquerque e karina varjão

daiany albuquerque e karina varjão

27/11/2025 - 10h30
A organização criminosa que atuava no jogo do bicho no interior de Mato Grosso do Sul e buscava dominar a contravenção também no Estado era muito bem estruturada e tinha uma cadeia clara de comando, de acordo com investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). Entre os membros presos durante a quarta fase da Operação Successione há um sargento da Polícia Militar, o primo de um megatraficante, políticos e empresários do Estado.

As investigações apontam que o grupo seria chefiado pelo deputado estadual Roberto Razuk Filho, o Neno Razuk, que teria seu pai ao lado, Roberto Razuk, além de seus dois irmãos, Rafael Godoy Razuk e Jorge Razuk Neto. Porém, além do núcleo principal desta organização voltada ao jogo do bicho, várias pessoas também atuavam com função de destaque.

Uma dessas pessoas era Jonathan Gimenez Grance, conhecido como Cabeça. Ele é primo de Jarvis Pavão e teria uma função importante também na organização criminosa do parente. Já no jogo do bicho, segundo consta na investigação, ele teria sido responsável por supervisionar os roubos feitos pela organização contra rivais, crime que ocorreu em 2023.

Na época, ele chegou a ser preso ao lado de Carlito Gonçalves Miranda em flagrante “na posse de várias armas e veículos blindados”.

“Além disso, apurou-se ser um dos responsáveis pela residência onde foram apreendidas as máquinas caça-níqueis, conforme informou Flávio Henrique Espíndola Figueiredo, além de orientar os integrantes da organização criminosa sobre como agir perante as autoridades durante as investigações dos roubos, objeto da Operação Successione”, afirma o MPMS.

A apreensão a que se refere o MPMS ocorreu em 2023, pouco antes da primeira fase da Successione. Na residência em questão, foram encontradas 700 maquininhas usadas no jogo do bicho.

Além de Cabeça, outro personagem também integrava o esquema do jogo do bicho, porém, de dentro da segurança pública. Esse era Anderson Lima Gonçalves, recentemente promovido para sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com um salário de R$ 11,4 mil por mês.

De acordo com investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o PM, “na condição de sargento da polícia militar lotado em Ponta Porã, tinha a função de divulgar informações sigilosas disponíveis em sistemas de informação restritos à segurança pública, tais como: Sigo, Infoseg, etc., mediante o recebimento de propina, para viabilizar as atividades ilícitas do grupo criminoso, como levantamento de dados da pessoa a ser vítima de extorsão do grupo”.

Além disso, o MPMS também diz que Anderson articulou a liberação de Celso Ramão Diaz de Lima, que teria sido preso na fronteira do Brasil com o Paraguai.

“Em favor do grupo, por determinação do gerente Gilberto Luis dos Santos, a quem [Anderson] era subordinado, sendo incumbido de negociar o abatimento no valor da propina para liberação pela polícia Paraguaia”, declara o Gaeco.

OUTROS ENVOLVIDOS

A investigação revelou que Rafael Razuk atuava como membro do núcleo principal e tinha poder de decisão. Ele chegou a questionar certas decisões do irmão Neno, que seria o principal chefe do grupo, chamando de “equivocadas e inoportunas”. 

Já Jorge Razuk Neto era o gerente e articulador, focado na modernização da jogatina, sendo responsável pela idealização e execução do site Apponline, uma plataforma online para o jogo do bicho, expandindo o alcance do esquema para o nicho digital. 

Segundo apurado, Jorge também era sócio de Sérgio Donizete Balthazar na empresa de fachada Criativa Technology Ltda. Os sócios também atuavam em atividades relacionadas à jogatina, sendo proprietários do domínio betmaiss.com.

Sérgio também atuava na função de transporte de máquinas caça-níqueis e depósito de quantias físicas sem indicação de origem em uma conta bancária e solicitação de cobrança de devedores com “graves ameaças”.

Outro preso foi Rhiad Abdulahad, filho de José Eduardo Abdulahad, o Zeizo, que o MPMS aponta que exercia uma posição de articulação e comando, usando sua condição de advogado para comandar as atividades da organização, tomar decisões sobre a expansão da jogatina e a implementação de novas frentes de atuação.

 

MORTE POR AFOGAMENTO

Após 36 horas de buscas, jovem é encontrado morto no Rio Paraguai

Corpo emergiu no 17ºBFRON, a 600 metros do local que se afogou, no Porto Raul

27/11/2025 11h15

Corpo localizado após afogamento no Rio Paraguai

Corpo localizado após afogamento no Rio Paraguai DIVULGAÇÃO/CBMMS

Homem, identificado como “W.S.”, de 21 anos, foi encontrado morto no Rio Paraguai, na manhã desta quinta-feira (27), nas proximidades do Porto do 17º Batalhão de Fronteira (17ºBFRON - Exército Brasileiro), em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

Após 36 horas de busca, o corpo emergiu no 17ºBFRON, a 600 metros do local que se afogou, no Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, onde a vítima estava submergida.

O cadáver foi retirado do rio e entregue à funerária. Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) estava em buscas pelo rapaz desde a noite de terça-feira (25).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, na tarde/noite de terça-feira (25), a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

Ele ficou desaparecido da noite de terça-feira (25) até a manhã de quinta-feira (27), período em que bombeiros realizaram buscas nas águas de dia e de noite. Mas, ele foi encontrado sem vida. 

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

POLÍCIA

'Cabeça' do tráfico em tanques de combustíveis é preso em Campo Grande

Operação Didática Magna cumpriu mandados de busca e apreensão em três Estados diferentes, e um de prisão em Campo Grande, mirando justamente quem seria o indivíduo acusado de ser um dos "alvos centrais" da investigação 

27/11/2025 10h47

Imagens divulgadas pela PF mostram que os agentes policiais federais localizaram diversas cédulas guardadas das mais diferentes formas, inclusive em bolos com notas de cem e R$200, além de uma pistola localizada

Imagens divulgadas pela PF mostram que os agentes policiais federais localizaram diversas cédulas guardadas das mais diferentes formas, inclusive em bolos com notas de cem e R$200, além de uma pistola localizada Reprodução/PRF

Durante a manhã de hoje (27) a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação chamada de Didática Magna, cumprindo uma série de mandados de busca e apreensão em três Estados, além do pedido de prisão cumprido em Campo Grande, em busca do "cabeça" do tráfico de entorpecentes através de tanques de combustível.

Conforme divulgado pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (27), as investigações apuram um esquema de tráfico de drogas vindas da região fronteiriça, após uma primeira apreensão localizar cerca de 21,3 quilos de cocaína traficados nessa modalidade de "mocó". 

Durante os trabalhos investigados, segundo a PF, foi possível identificar toda uma rede que era encarregada de efetivar o esquema criminoso, indo de contratantes até aquelas pessoas empregadas para viabilizar o transporte e a circulação de valores. 

Ou seja, para a polícia, sobram indícios de uma atuação estruturada voltada ao envio de entorpecentes para o interior do país. 

Nessa ação a PF cumpriu mandados de busca e apreensão nas seguintes cidades. 

  1. Campo Grande (MS), 
  2. Artur Nogueira (SP) e 
  3. Umuarama (PR).

Além disso, a Operação Didática Magna cumpriu um mandado de prisão em Campo Grande, mirando justamente quem seria o indivíduo acusado de ser um dos "alvos centrais" da investigação. 

Cabe destacar que a identidade do suspeito não foi divulgada até o momento, com as investigações ainda em curso com o intuito de esclarecer as dimensões do impacto financeiro e demais envolvidos. 

Imagens divulgadas pela PF mostram que, durante o cumprimento dos mandados, os agentes policiais federais localizaram diversas cédulas guardadas das mais diferentes formas, inclusive em bolos com notas de cem e R$200, além de uma pistola localizada, como é possível conferir no vídeo abaixo: 

Aumento de apreensões

Até o fim de junho deste ano, Mato Grosso do Sul havia registrado um aumento de 50% no volume de cocaína apreendida em rodovias federais que cortam o Estado, conforme dados compilados pela PRF em balanço semestral, sendo 8,3 toneladas totais nesse período em 2025. 

Menos de uma semana após a divulgação desses dados, MS anotou a apreensão da maior carga de cocaína do ano até então, cerca de 1,1 tonelada, quantidade das chamadas "drogas de consórcio" com foco em alimentar o tráfico internacional e interestadual de substâncias ilícitas.

Antes desse carregamento, duas outras cargas figuraram como as maiores apreensões do ano, até então, em 2025 no Mato Grosso do Sul, anotadas nos meses de abril e maio. 

Aqui, cabe destacar que, diferente da ação desta sexta-feira (11) que foi executada pela PF, ambos os casos citados a seguir tratam-se de apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal em trechos de BR.

Por ordem cronológica, o primeiro sinal de "maior apreensão do ano" apareceu em 1° de abril, com 673,5 quilos de cocaína encontrados em uma carreta carregada de soja, conduzida por um morador de Ponta Porã.

Esse homem envolvido com o tráfico de drogas teve seu carregamento apreendido no município de Alto Paraíso, distante cerca de 95 quilômetros de Naviraí, que faz divisa com o estado sulista do Paraná. 

Depois disso, em fiscalização na BR-262, em Miranda, a PRF abordou um caminhão transportando ferro gusa em 26 de maio, onde foram encontrados 675,9 kg de cocaína, sendo 524,8 Kg de cloridrato e 151,1 Kg de pasta base.

Esse carregamento em questão foi investigado graças às suspeitas levantadas, uma vez que o motorista preso na ocasião apresentou divergências entre as informações repassadas e a nota fiscal da carga. 

O homem ainda transportava mais 10,4 Kg de haxixe, sendo preso sem dar informações sobre a origem ou destino das drogas.

Mocós de pó

Apreensões recentes deste 2025 revelam que o crime organizado ainda se vale de algumas práticas antigas, como o uso dos populares "mocós", como são chamados os esconderijos feitos em veículos que acomodam as substâncias a serem distribuídas ao tráfico.  

Somente neste ano, num intervalo de 30 dias, carregamentos foram localizados ocultos das mais diversas formas, entre cargas de ossos, minério e até entre produtos de limpeza.

Em 12 de fevereiro, por exemplo, 120 kg de cocaína foram apreendidos na BR-262, droga essa que estava fracionada e escondida entre cargas de ossos, armazenadas em tambor plástico com capacidade para armazenar até 200 litros 

Outra carga interceptada na BR-262, menos de dez dias depois, também tentava passar substâncias entorpecentes entre carregamento lícitos, sendo 391 kg de cocaína e 247 Kg de maconha localizados nessa ocasião em um bitrem, que transportava minério de ferro

Como se não bastasse, até mesmo uma carga de produtos de limpeza foi usada para tentar camuflar um carregamento de cocaína que, segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), foi avaliado em R$ 15 milhões após apreensão feita em após o início de março. 

 

