Principal destino turístico de MS, Bonito completa 77 anos nesta quinta-feira

Bonito, destino sul-mato-grossense mais procurado do Brasil, completa 77 anos nesta quinta-feira (2). O município celebra aniversário anualmente em 2 de outubro.

Localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e situada a 297 quilômetros de Campo Grande, a cidade é popularmente conhecida como a ' Capital do Ecoturismo '.

Bonito recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundado em 1927, com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943. Foi anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

As principais atividades econômicas da região são turismo e agropecuária. De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Bonito, a área do município é de 4 934,318 km² e a área urbana 3,483 km².

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 2022), a cidade tem 23.659 habitantes em 11.326 domicílios.

Para celebrar o aniversário de 77 anos, ato cívico, com 1.000 alunos e docentes (professores, alunos e funcionários), foi realizado às 7h desta quinta-feira (2), no centro da cidade.

A concentração ocorreu no Posto de Saúde Central, seguiu pela rua Coronel Pilad Rebuá e terminou na Praça da Liberdade.

TURISMO

O turismo é fortíssimo na região, sendo o principal destino turístico do Estado. Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

Há rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00.