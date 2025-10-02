Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

aniversário

Principal destino turístico de MS, Bonito completa 77 anos nesta quinta-feira

Município celebra aniversário anualmente em 2 de outubro

Naiara Camargo

02/10/2025 - 15h30
Bonito, destino sul-mato-grossense mais procurado do Brasil, completa 77 anos nesta quinta-feira (2). O município celebra aniversário anualmente em 2 de outubro.

Localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e situada a 297 quilômetros de Campo Grande, a cidade é popularmente conhecida como a 'Capital do Ecoturismo'.

Bonito recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundado em 1927, com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943. Foi anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

As principais atividades econômicas da região são turismo e agropecuária. De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Bonito, a área do município é de 4 934,318 km² e a área urbana 3,483 km².

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 2022), a cidade tem 23.659 habitantes em 11.326 domicílios.

Para celebrar o aniversário de 77 anos, ato cívico, com 1.000 alunos e docentes (professores, alunos e funcionários), foi realizado às 7h desta quinta-feira (2), no centro da cidade. 

A concentração ocorreu no Posto de Saúde Central, seguiu pela rua Coronel Pilad Rebuá e terminou na Praça da Liberdade.

TURISMO

O turismo é fortíssimo na região, sendo o principal destino turístico do Estado. Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

Há rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00.

  • Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
  • Grutas de São Miguel
  • Grita São Mateus
  • Gruta Catedral
  • Gruta do Mimoso 
  • Abismo Anhumas
  • Nascente Azul
  • Lagoa Misteriosa
  • Rio Sucuri
  • Rio da Prata Recanto Ecológico
  • Rio Formoso
  • Aquário Natural
  • Estância Mimosa
  • Boca da Onça
  • Cachoeiras da Serra da Bodoquena
  • Balneário do Sol
  • Balneário Bosque das Águas
  • Balneário Municipal
  • Eco Park Porto da Ilha
  • Eco Serrana Park
  • Recanto das Águas
  • Cânion do Rio Salobra
  • Fazenda Ceita Corê
  • Buraco das Araras
  • Buraco do Macaco
  • Praia da Figueira
  • Projeto Jiboia
  • Biopark

 

Fiscalização

Câmara aprova urgência de projeto de lei que torna adulteração de bebidas crime hediondo

O projeto é de 2007 e engloba a adição de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde em alimentos

02/10/2025 15h10

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas Arquivo

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 2, o regime de urgência para proposta legislativa que torna crime hediondo a adulteração de bebidas alcoólicas.

O projeto é de 2007 e engloba a adição de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde em alimentos. No texto, um dos casos citados é a adulteração de leite com soda cáustica, mas a proposta ganha tração agora no contexto das intoxicações relacionadas à falsificação de bebidas com metanol, que já causaram mortes no País.

A aprovação de requerimentos de urgência possibilita pular a discussão e a votação em comissões, levando o tema diretamente para o plenário. A votação em plenário é a última fase da tramitação de um projeto de lei. Depois disso, ele segue para avaliação no Senado, caso tenha sido proposto na própria Câmara.

Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) recebeu notificação de 43 casos por esse tipo de intoxicação no País, sendo 39 em São Paulo (10 confirmados e 29 em investigação) e 4 casos em investigação em Pernambuco. Seis estabelecimentos foram interditados na região metropolitana da capital paulista.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou em sua rede social nesta quarta, 1º., que a urgência seria votada nesta quinta. Motta vem pautando projetos de grande apelo popular. No início da semana, o presidente anunciou a urgência de oito propostas de segurança pública, envolvendo o aumento do financiamento da área no País, a criação de novos crimes e mais celeridade a processos com prisão em flagrante.

No mesmo anúncio, Motta também destacou a urgência de um projeto proposto pelo Senado, que aumenta a pena do crime de pedofilia e prevê monitoramento eletrônico dos condenados por crime sexual.

Operação Heredita Damnare

Força-tarefa apreende frota de caminhões do tráfico em MS

Alguns criminosos abriram empresas em seus próprios nomes e registraram os veículos, na tentativa de despistar as autoridades. O grupo levava drogas da fronteira do Estado para grandes centros urbanos, como São Paulo

02/10/2025 14h53

Imagem Divulgação

Durante a operação contra um grupo criminoso responsável pelo tráfico transnacional de drogas e munições, a força-tarefa apreendeu 18 veículos, entre eles 7 caminhões semirreboques usados em Mato Grosso do Sul.

A ação faz parte da operação que recebeu o nome de Heredita Damnare, deflagrada nesta quinta-feira (2), e contou com a atuação conjunta da Polícia Federal (PF), da Polícia Militar (PMMS) e de outras forças de segurança pública.

Além dos caminhões, foram apreendidos R$ 8.379,00 em espécie, em uma operação que também bloqueou R$ 5,4 milhões da quadrilha, responsável pelo contrabando de 14 toneladas de maconha que seguiam pelas rodovias do Estado para abastecer grandes centros em outras regiões do país. 

 

Também foram apreendidos:

  • 6 veículos
  • 2 motos
  • 3 caminhões
  • 7 semirreboques
  • R$ 8.379,00 em dinheiro

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, sendo 11 no estado, com alvos nos municípios de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã.

Como apurou o Correio do Estado, em Campo Grande, a operação ocorreu nos condomínios Parque Castelo de Andorra e Castello Di Pietro, localizados na Rua Mariza Andrade Ribeiro, no bairro Rita Vieira, e na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros.

Também foram cumpridos mandados:

  • 8 na Grande São Paulo e em Bauru;
  • 1 na Bahia.

 

 

 

Atividade do crime

A investigação revelou que os criminosos usavam caminhonetes roubadas, que eram clonadas para não levantar suspeitas.

Esses veículos eram utilizados para o contrabando de grandes quantidades de drogas e munições, que vinham da fronteira com o Paraguai e seguiam até grandes centros urbanos, como São Paulo.

Outra forma de tentar burlar a fiscalização era registrar veículos de grande porte em nome de empresas de transporte de cargas, abertas em nome de integrantes do grupo criminoso.

Segundo levantamento da área de inteligência durante a investigação, essas empresas movimentaram dezenas de milhões de reais nos últimos meses.

** Colaborou Alison Silva

