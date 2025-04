Prisão de gerente "encerra" operação de cigarreiros ilegais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Seis anos depois que 30 pessoas de quadrilhas voltadas ao contrabando de cigarros foram presas, a Polícia Federal (PF) anunciou, na semana passada, a prisão do gerente de logística de um dos grupos, que ainda estava solto. Segundo a corporação, o preso seria responsável por coordenar a entrada do produto ilegal em Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações obtidas pelo Correio do Estado, o gerente de logística da quadrilha estava solto desde 2019, quando a PF deflagrou a Operação Teçá, com o objetivo de desarticular organizações criminosas especializadas em contrabando de cigarros de origem estrangeira en Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte.

Segundo a investigação, quatro grupos atuavam no esquema, agindo de forma independente, mas cooperando entre si. Com ampla rede de envolvidos, a logística era complexa.

Os grupos contavam com olheiros, batedores, motoristas e até freelancers, que trabalhavam conforme demanda das quadrilhas e eram responsáveis por passar informações sobre barreiras de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As quadrilhas contavam inclusive com o apoio de um policial rodoviário federal, que, conforme as investigações, teria sido subornado para deixar passar os caminhões carregados de cigarros. Identificado como Wilson Luiz, o policial atuava no posto rodoviário de Rio Brilhante.

Na época da operação, o policial rodoviário federal foi preso e exonerado do cargo.

GERENTE

No caso do gerente preso no dia 8, a Polícia Federal relatou que ele comandava uma rede de olheiros e batedores com atuação nos municípios de Iguatemi, Eldorado e Juti, “mantendo contato direto com fornecedores no Paraguai, inclusive com vínculos a unidades de produção irregular de cigarros”.

“Apurou-se ainda que o investigado foi responsável pela logística do transporte de cargas ilícitas, pela orientação de subordinados e pelo repasse de informações para dirigentes de hierarquia superior dentro da organização criminosa”, diz trecho de nota da PF.

O homem era um dos procurados na Operação Teçá, que, na época, cumpriu mais de 30 mandados de prisão, dos 40 que haviam sido expedidos.

“A ação reforça o comprometimento da Polícia Federal no enfrentamento das organizações criminosas, sobretudo nas faixas de fronteira”, finaliza a nota da Polícia Federal.

OPERAÇÃO TEÇÁ

De acordo com as investigações da PF, essas quatro organizações criminosas tinham como base territorial Mato Grosso do Sul e, daqui, “articularam uma aprimorada rede para transporte de cigarros estrangeiros no território nacional, os quais ingressavam no Brasil pela região da fronteira com o Paraguai”.

A PF também identificou que o grupo tinha “significativa capacidade logística, a qual era utilizada principalmente para a introdução e o transporte de cigarros de origem estrangeira em Mato Grosso do Sul e estados vizinhos com destino a outras localidades do País”.

As investigações para a operação começaram em 2018, e, durante a apuração, foram apreendidos pela Polícia Federal e outras forças 155 veículos utilizados para o transporte de cigarros de origem estrangeira, tendo sido presas 75 pessoas envolvidas.

A maior apreensão foi em Ivinhema, no dia 15 de junho de 2018, quando, em uma única oportunidade, 11 carretas carregadas de cigarros de origem paraguaia foram detidas. Nove motoristas foram presos em flagrante.

A carga, conforme contabilização da Polícia Federal, totalizava 1 milhão de maços de cigarros, avaliados, em conjunto com os veículos apreendidos, em R$ 10 milhões na época.

Ao todo, 130 policiais federais buscaram cumprir 73 ordens judiciais expedidas pela 1ª Vara Federal de Naviraí no dia 8 de agosto de 2018. Foram 40 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão nas cidades de Eldorado, Mundo Novo, Japorã, Amambai, Iguatemi, São Gabriel do Oeste, Rio Brilhante, Maringá (PR), Umuarama (PR) e Mossoró (RN).

Segundo a investigação, as quadrilhas tinham atuação, além de Mato Grosso do Sul, no Paraná e no Rio Grande do Norte.

Na época, o Exército Brasileiro e a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal colaboram nas ações vinculadas à deflagração da operação.

CONTRABANDO

O Correio do Estado tem mostrado a intensa atuação das quadrilhas de contrabando de cigarros em Mato Grosso do Sul.

Segundo estimativa do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), com base nos dados do Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), nos últimos seis anos, R$ 2,7 bilhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) deixaram de ser arrecadados em Mato Grosso do Sul em razão da venda ilegal de cigarros contrabandeados.

A mesma estimativa mostra que, no Estado, a 10 cada maços vendidos, 7 são de marcas paraguaias.

SAIBA

Segundo dados da Receita Federal, de janeiro a dezembro de 2023, a PF e a PRF apreenderam 27.090.650 maços de cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul. Em 2024, as forças policiais apreenderam 20.044.645 de maços.

