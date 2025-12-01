Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Licitação

"Privatização" do Hospital Regional tem cinco empresas interessadas

A sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas está marcada para a próxima quinta-feira (4)

Karina Varjão

Karina Varjão

01/12/2025 - 14h00
Continue lendo...

A licitação pública de Parceria Público Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) recebeu cinco propostas de investidores interessados. O recebimento dos envelopes se encerrou nesta segunda-feira (1), na sede da B3 na cidade de São Paulo. 

O leilão público para a abertura das propostas está marcado para a próxima quinta-feira (4), às 13 horas, na sede da Bolsa de Valores em São Paulo, com o critério de julgamento pelo menor valor de contraprestação pública máxima. 

Todas as licitantes serão convocadas, desde que tenham proposta de até 10% do valor da  melhor classificada, com um mínimo de três participantes para a fase de lances em viva-voz. 

Para a secretária do Escritório de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, a proposta de PPP desenvolvida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, o projeto pioneiro representa uma vitória coletiva. 

"Estamos muito satisfeitos e animados com o recebimento de cinco propostas na PPP do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, algo realmente raro em projetos de concessões no país. Esse resultado mostra a confiança do mercado na seriedade do projeto, na qualidade da estruturação e na potencialidade de Mato Grosso do Sul. Para o leilão, esperamos uma disputa competitiva, que certamente se refletirá em mais benefícios para a população sul-mato-grossense", afirmou. 

Mesmo privatizado, o Hospital continuará público, tendo atendimento 100% gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e gestão assistencial sob responsabilidade estadual, o que inclui a assistência médica, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, análises clínicas e radiologia. 

A proposta vencedora da licitação ficará responsável pela execução de obras e investimentos para a construção de novos blocos e reforma das instalações existentes, além da aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares, mobiliário clínico e instrumental cirúrgico. 

Essa parceria público-privada visa focar na eficiência da saúde pública, com uma oferta otimizada de bens e serviços essenciais, o que deve promover maior qualidade no atendimento à população. 

A empresa que assumirá a licitação será responsável pela administração da recepção, limpeza e jardinagem, vigilância, portaria, estacionamento, lavanderia e rouparia, manutenção predial e engenharia clínica, Central de Material Esterilizado (CME), nutrição e dieta, esterilização, logística de almoxarifado e farmácia, transporte, necrotério, serviço de arquivo médico, estatística e faturamento, gases medicinais e utilidades, aquisição de insumos e dietas de apoio ao serviço de atendimento domiciliar. 

Assim, fica sob responsabilidade do parceiro privado a gestão dos serviços não assistenciais da unidade pelos próximos 30 anos, enquanto o Estado continuará responsável pela assistência médica, regulação e fiscalização. 

Reestruturação

Atualmente o hospital tem área de 37.000 metros quadrados, com estrutura de 10 andares, capacidade de 362 leitos e atendimento de 46 especialidades médicas. O local permanecerá como hospital público, com atendimento SUS 100% gratuito e gestão assistencial estadual. 

A previsão é que em até 2 anos serão construídos dois novos blocos, que incluem a oferta do Centro de Imagem e Diagnóstico, UTI, UCO com 70 leitos, hemodinâmica, centro cirúrgico, Central de Material Esterilizado e internações com 180 leitos. Em até 4 anos será concluída a reforma do prédio atual. 

A partir de então, serão 71.000 metros quadrados de construção. Estão previstos dois novos blocos que devem ampliar a capacidade de atendimento de 362 para 577 leitos, totalizando 59% de aumento no número de leitos. E ainda, a ampliação do estacionamento, que passará a oferecer 753 vagas. 

Projeto

A licitação prevê que, entre despesas com novas estruturas e equipamentos e o valor operacional previsto por mês para a manutenção do Regional, a empresa deverá investir R$ 5,6 bilhões nos 30 anos de concessão.

O documento mostra que, dos valores das despesas de capital (Capex), que será de quase R$ 1 bilhão (R$ 954,14 milhões), a maior parte, R$ 743 milhões, está concentrada entre o primeiro e o quinto ano da concessão.

Só em obra civil, dos R$ 743 milhões nos primeiros cinco anos, serão destinados R$ 508,4 milhões pela empresa vencedora. Outros R$ 185,5 milhões serão para a compra de maquinário novo para equipar as novas instalações, conforme dados do relatório da modelagem econômico-financeira.

A área construída do Hospital Regional hoje é de 37.000 m² e, com a PPP, o projeto prevê que ela atinja 71.000 m².

No caso do valor operacional a ser investido (Opex), o contrato de PPP do Hospital Regional prevê que os custos de manutenção estimados são de R$ 157 milhões ao ano, além de R$ 89 milhões relativos aos materiais de consumo hospitalares e medicamentos.

 

*Colaborou Daiany Albuquerque


 

INTERIOR

Empresário é preso após ameaça e tentar invadir casa de prefeito

Identificado como Rutemberg Aparecido Bezerra, o indivíduo tem cerca de 46 anos e foi preso após tentativa de invasão à casa de Eduardo Campos

01/12/2025 12h42

Prefeito Eduardo (à esquerda) foi alvo de ameaças e tentativa de invasão por parte de Rutemberg (à dir.)

Prefeito Eduardo (à esquerda) foi alvo de ameaças e tentativa de invasão por parte de Rutemberg (à dir.) Reprodução/Redes sociais

Distante aproximadamente 313 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, no município fronteiriço de Ponta Porã, um ex-empresário foi preso na tarde de domingo (30 de novembro), após proferir ameaças, destruir um vaso da propriedade e tentar invadir a casa do prefeito local. 

Identificado como Rutemberg Aparecido Bezerra, o indivíduo tem cerca de 46 anos e foi preso após tentativa de invasão à casa de Eduardo Esgaib Campos, prefeito tucano membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), chefe do Executivo de Ponta Porã. 

Além dele, o atual vereador pelo município e ex-chefe de Segurança Pública, Marcelino Nunes de Oliveira, também foi alvo das ameaças. 

Conforme narrado em boletim de ocorrência, no último domingo (30) Rutemberg Aparecido Bezerra estaria em frente à casa do prefeito, tentando invadir a residência após quebrar um vaso de decoração da moradia do chefe do Executivo e forçar o portão do local. 

Empresário preso

Abordado por agentes, o homem informou para a guarnição que sua intenção naquele momento era falar com o prefeito Eduardo Campos, estando, segundo B.O, visivelmente alterado e agressivo. 

Sendo necessário o emprego de algemas, para que o próprio indivíduo não se machucasse, Rutemberg foi detido e logo em seguida confirmado por parte do prefeito e de Marcelino Nunes que ambas as vítimas já haviam sido ameaçadas por Bezerra. 

No boletim de ocorrência é descrito o teor das ameaças recebidas por ambas as vítimas, onde Rutemberg teria proferido o seguinte: "Eduardo vou "F*DER" com a sua vida e se inverter vai se "F*DER" mais ainda"

Verificado junto ao sistema Infoseg, foi constatado um mandado em aberto contra Rutemberg Aparecido Bezerra, por questões que seriam ligadas ao dever de pagamento de pensão alimentícia e violência doméstica. 

Sem que qualquer pessoa ficasse ferida, o homem foi preso e encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, para que as providências cabíveis fossem tomadas, com o caso tipificado apenas como "ameaça e dano qualificado". 

Buscas por sistemas de informações empresariais revelam o passado de Rutemberg, que chegou a possuir uma empresa de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração ligada ao seu nome.

Entretanto, os dados revelam que a empresa, aberta em 24 de junho de 2019 com sede no bairro Vila Boa Vista em Ponta Porã, está inapta desde janeiro de 2022, graças à omissão nas declarações. 

 

CRIME

Esquema de propina por contrabando envolve outros policiais, suspeita Sejusp

Agente preso nesta sexta-feira é casado com promotora que até 2024 investigava corrupção em corporações policiais

01/12/2025 12h00

Secretário afirma que já há procedimentos internos em andamento para apurar desvios de conduta ligados a crimes transfronteiriços, como contrabando, descaminho e facilitação de atividades criminosas

Secretário afirma que já há procedimentos internos em andamento para apurar desvios de conduta ligados a crimes transfronteiriços, como contrabando, descaminho e facilitação de atividades criminosas Marcelo Victor

O flagrante que levou à prisão do investigador Augusto Torres Galvão Florindo, detido pela Polícia Federal ao receber cerca de R$ 160 mil em Três Lagoas, reacendeu um alerta antigo dentro das forças de segurança de Mato Grosso do Sul, a atuação de servidores envolvidos com contrabandistas na faixa de fronteira.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, delegado Antônio Carlos Videira, o caso não é isolado e que há procedimentos internos em andamento há algum tempo, conduzidos pela Corregedoria da Polícia Civil, para apurar desvios de conduta ligados a crimes transfronteiriços, como contrabando, descaminho e facilitação de atividades criminosas.

“Já existiam investigações instauradas antes mesmo do flagrante. Alguns servidores, inclusive, foram exonerados recentemente. As corregedorias, tanto da Civil quanto da Militar, têm atuado para coibir esse tipo de conduta”, afirmou Videira. Ele destacou que o crime organizado tenta corromper policiais que atuam no enfrentamento ao contrabando e ao tráfico na fronteira.

Apesar de não detalhar quantos servidores podem estar envolvidos, o secretário confirmou que há suspeita de participação de outras pessoas, além do agente preso. A apuração segue sob sigilo.

O flagrante

A prisão de Augusto e do ex-guarda municipal, identificado como Marcelo Raimundo da Silva, ocorreu após uma denúncia anônima recebida pela PF indicando que uma mulher sacaria grande quantia em dinheiro para o pagamento de propina a um policial supostamente ligado a contrabandistas.

Com base na informação, os agentes passaram a monitorar a movimentação e identificaram registros criminais por contrabando e descaminho relacionados ao casal citado na denúncia — ela e Raimundo, tinham histórico ligado ao crime.

A PF acompanhou o saque e flagrou o momento em que o dinheiro foi entregue aos agentes que foram presos em flagrante. Ambos devem responder por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Durante interrogatório, Augusto confessou o desvio das mercadorias e afirmou que o valor recebido era referente à venda de produtos contrabandeados, supostamente oriundos de apreensões oficiais. Ele declarou ter atuado apenas no recebimento da quantia e se recusou a identificar outros envolvidos.

Em nota, a Polícia Civil informou que solicitou o compartilhamento do material da investigação federal e determinou a abertura imediata de procedimento administrativo disciplinar. O órgão reforçou que o caso diz respeito exclusivamente ao servidor investigado e não tem relação com a atuação da Garras.

A Corregedoria-Geral conduz a apuração com “independência, isenção e prioridade”, segundo o documento. A instituição reiterou que não tolera desvios de conduta e adotará todas as medidas cabíveis.

MPMS

Durante as investigações foi informado também que a esposa de Augusto é a promotora Luciana Moreira Schenk, que atuou por quase uma década, no grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep/MS) que tem como objetivo atuar diante da prática de ilegalidades, abuso de poder ou de omissões dos integrantes das forças policiais e equiparados, promovendo a responsabilização, nas esferas civil, administrativa e criminal.

Após repercussão, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) divulgou nota expressando apoio integral à integrante. No texto, a entidade repudiou publicações que associaram o nome da promotora ao crime praticado pelo marido e afirmou que o conteúdo gerou comentários ofensivos, alguns em “potencial caráter criminoso”.

A associação informou que tomará providências para preservar a honra e a segurança institucional da promotora, reconhecida, segundo a nota, pela conduta ética e trajetória exemplar no Ministério Público.

Investigações continuam

Com o flagrante e a confissão parcial do investigador, as corregedorias e a PF aprofundam as apurações para entender a extensão da rede responsável por desviar e comercializar produtos de alto valor apreendidos em operações.

A Sejusp, por sua vez, reforça que o trabalho interno segue “de forma firme, fiscalizando, punindo e, nos casos mais graves, exonerando”, enquanto tenta blindar os setores que atuam na linha de frente do combate ao crime organizado na fronteira.

