Problema no ar-condicionado suspende doação de sangue no hemosul da Santa Casa

A coleta de sangue no Hemosul Santa Casa foi suspensa nesta terça-feira (2) devido a uma falha técnica no sistema de ar-condicionado.

Segundo a instituição, o equipamento apresentou problemas que impossibilitam o atendimento ao público.

Enquanto a unidade passa por manutenção, os doadores podem realizar a doação no Hemosul Coordenador, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa.

A previsão é que o atendimento na Santa Casa volte ao normal já na quarta-feira (3).

Quem pode doar?

Para doar sangue é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade ou de motorista. A idade permitida para a doação vai de 16 a 69 anos, conforme a lei de 2013.

No caso de menores de 18 anos, o Hemosul exige a presença de um dos pais ou responsável legal; jovens emancipados podem doar sozinhos, desde que apresentem o documento de emancipação ou, se forem casados, a certidão de casamento. A primeira doação só pode ocorrer até os 60 anos, e pessoas acima dessa idade podem continuar doando apenas se já forem doadoras regulares.

O peso mínimo aceito pela Rede Hemosul-MS é de 51 kg, mesmo que a legislação permita a partir de 50 kg. Esse critério visa garantir melhor aproveitamento do sangue coletado e a segurança do doador.

O intervalo entre as doações também varia conforme o sexo: homens podem doar até quatro vezes ao ano, com no mínimo dois meses entre cada doação; mulheres podem doar até três vezes ao ano, com intervalo mínimo de três meses.

Algumas doenças impedem a doação, como problemas hematológicos, cardíacos, renais, pulmonares, hepáticos, autoimunes, além de diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais e convulsões.

Também não podem doar portadores de infecções transmissíveis pelo sangue, como Doença de Chagas, hepatites, HIV/AIDS e sífilis. Em casos de gripe ou alergia, é necessário aguardar sete dias após a recuperação.

Certos medicamentos podem impedir temporariamente a doação, por isso é fundamental informar ao profissional de triagem tudo o que estiver sendo utilizado.

O doador deve estar bem alimentado, já que doar em jejum não é permitido. A orientação é fazer refeições leves e evitar alimentos muito gordurosos antes da doação.

