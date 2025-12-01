Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Nesta terça-feira

Problema no ar-condicionado suspende doação de sangue no hemosul da Santa Casa

Previsão é que atendimento volte ao normal já na quarta-feira (3)

Alison Silva

Alison Silva

01/12/2025 - 18h20
A coleta de sangue no Hemosul Santa Casa foi suspensa nesta terça-feira (2) devido a uma falha técnica no sistema de ar-condicionado.

Segundo a instituição, o equipamento apresentou problemas que impossibilitam o atendimento ao público.

Enquanto a unidade passa por manutenção, os doadores podem realizar a doação no Hemosul Coordenador, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa.

A previsão é que o atendimento na Santa Casa volte ao normal já na quarta-feira (3).

Quem pode doar?

Para doar sangue é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade ou de motorista. A idade permitida para a doação vai de 16 a 69 anos, conforme a lei de 2013.

No caso de menores de 18 anos, o Hemosul exige a presença de um dos pais ou responsável legal; jovens emancipados podem doar sozinhos, desde que apresentem o documento de emancipação ou, se forem casados, a certidão de casamento. A primeira doação só pode ocorrer até os 60 anos, e pessoas acima dessa idade podem continuar doando apenas se já forem doadoras regulares.

O peso mínimo aceito pela Rede Hemosul-MS é de 51 kg, mesmo que a legislação permita a partir de 50 kg. Esse critério visa garantir melhor aproveitamento do sangue coletado e a segurança do doador.

O intervalo entre as doações também varia conforme o sexo: homens podem doar até quatro vezes ao ano, com no mínimo dois meses entre cada doação; mulheres podem doar até três vezes ao ano, com intervalo mínimo de três meses.

Algumas doenças impedem a doação, como problemas hematológicos, cardíacos, renais, pulmonares, hepáticos, autoimunes, além de diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais e convulsões.

Também não podem doar portadores de infecções transmissíveis pelo sangue, como Doença de Chagas, hepatites, HIV/AIDS e sífilis. Em casos de gripe ou alergia, é necessário aguardar sete dias após a recuperação.

Certos medicamentos podem impedir temporariamente a doação, por isso é fundamental informar ao profissional de triagem tudo o que estiver sendo utilizado.

O doador deve estar bem alimentado, já que doar em jejum não é permitido. A orientação é fazer refeições leves e evitar alimentos muito gordurosos antes da doação.

Cidades

Preso com R$ 2,5 milhões em cabelo humano é ex-vereador de Dourados

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e receberia R$ 1 mil pelo transporte

01/12/2025 18h00

Foto; Reprodução / Redes Sociais

O homem preso na manhã deste domingo (30) pelo Departamento de Operações de Fronteira por transportar uma carga avaliada em mais de R$ 2,5 milhões em cabelo humano é Rodrigo Júnior de Moraes Rodrigues, ex-vereador de Dourados. Ele exerceu mandato entre 2016 e 2020, eleito com 1.353 votos pelo então PR, atual PL.

A prisão ocorreu durante um bloqueio na MS-164, em Ponta Porã. A equipe do DOF fazia fiscalização na zona rural quando abordou um VW T-Cross conduzido pelo ex-parlamentar, de 48 anos. Durante a vistoria, foram encontrados 257 quilos de cabelo humano distribuídos em sacolas no interior do veículo.

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e o levaria até Dourados, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte. A carga foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O DOF mantém canal de denúncias e informações pelo telefone 0800-647-6300, com atendimento 24 horas.

Colaborou Alicia Miyashiro*

Previsão

Semana deve ser chuvosa e com ventania de 80 km/h em todo MS

Estado está com dois alertas para tempestades até terça-feira (2)

01/12/2025 17h45

Semana terá chuva, com possibilidade de tempestade em MS

Semana terá chuva, com possibilidade de tempestade em MS Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Depois de um fim de semana com temperaturas elevadas e umidade do ar em números perigosos, a previsão indica uma semana chuvosa em grande parte de Mato Grosso do Sul. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades, com risco de perigo potencial nas regiões central e leste e de perigo nas demais áreas. 

Os avisos estão válidos até a manhã de terça-feira (2) com riscos de chuva entre 30 e 50 milímetros por hora ou até de 100 milímetros no dia, além de ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h, podendo ter queda de granizo em regiões pontuais. 

Semana terá chuva, com possibilidade de tempestade em MSMS em alerta laranja e amarelo para tempestades / Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS (Cemtec), entre segunda-feira e terça-feira são esperados os maiores acumulados de chuva, com valores que podem superar os 40 milímetros em 24 horas. 

Essa condição é devido a atuação de uma frente fria oceânica, criando um ambiente favorável para tempestades, que podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo. 

Depois da máxima de 35ºC nesta segunda-feira especialmente nas regiões do Pantanal, Bolsão e Sudoeste, as temperaturas devem cair ao longo da semana, não superando os 30ºC. 

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, são esperadas mínimas entre 20ºC e 24ºC e máximas de 27ºC e 33ºC. Nas regiões Pantaneiras e Sudoeste, as mínimas podem chegar a 21ºC e máximas não superam os 32ºC. 

Já nas regiões Bolsão e Leste, as máximas não ultrapassam os 30ºC a partir de terça-feira e as mínimas podem atingir 22ºC. 

As mesmas condições são esperadas para a Capital do Estado, Campo Grande. 

Semana terá chuva, com possibilidade de tempestade em MSPrevisão para a terça-feira (2) / Fonte: Cemtec

A partir de quinta-feira (4), a previsão indica um tempo mais firme na metade sul de Mato Grosso do Sul, enquanto na metade norte ainda podem ocorrer fortes pancadas de chuvas e tempestades isoladas acompanhadas de raios e ventos superiores a 60 km/h. 

Até o dia 15 de dezembro, são esperados acumulados de chuva acima de 150 milímetros, com destaque para as regiões centro-sul, sudeste, leste e nordeste do Estado. 
 

