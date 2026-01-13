Processo seleciona motoristas de ônibus para trabalhar na Suzano

INTOXICAÇÃO

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos

Uma criança precisou ser internada em um hospital particular de Dourados após apresentar quadro de intoxicação que, segundo a Vigilância Sanitária municipal, está associado ao consumo de uma fórmula infantil incluída em um recente alerta sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A informação divulgada pelo portal Dourados News, explica que o episódio acendeu o sinal de alerta no município e motivou o reforço das ações de fiscalização em farmácias e supermercados, com o objetivo de retirar imediatamente das prateleiras os lotes de produtos proibidos.

A Anvisa determinou, por meio da Resolução nº 32/2026, a proibição da comercialização, distribuição e uso de determinados lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, todas fabricadas pela Nestlé Brasil Ltda.

A medida tem caráter preventivo e foi adotada após a identificação do risco de contaminação por cereulide — uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A ingestão de alimentos contaminados pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia, condição caracterizada por sonolência excessiva e lentidão de movimentos.

Em Dourados, a Vigilância Sanitária informou que as equipes estão percorrendo estabelecimentos comerciais para verificar a presença dos produtos e orientar comerciantes sobre o recolhimento imediato dos lotes atingidos pela medida. O órgão também reforçou o alerta aos pais e responsáveis para que confiram o número do lote impresso no rótulo antes de oferecer o alimento às crianças.

A Nestlé informou que o recolhimento ocorre de forma voluntária e em escala global, após a detecção da toxina em um ingrediente fornecido por uma empresa terceirizada internacional. Segundo a fabricante, no Brasil apenas os lotes especificados pela Anvisa estão incluídos no recall, sem impacto nos demais produtos das marcas citadas.

Pais e responsáveis que identificarem fórmulas pertencentes aos lotes proibidos não devem utilizar o produto e devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre troca ou devolução.

Em casos de aparecimento de sintomas após o consumo, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente e, se possível, levar a embalagem do produto para auxiliar na avaliação clínica.

Campo Grande

Já na Capital, o Procon Municipal de Campo Grande realiza, desde a semana passada, operação de fiscalização intensiva em farmácias e supermercados para garantir a retirada imediata de lotes de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil.

A ação atende resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que suspendeu a venda e o uso de produtos específicos devido ao risco de contaminação por cereulide, uma toxina bacteriana. (Confira os lotes proibidos abaixo).

Em Campo Grande, a fiscalização percorre estabelecimentos em todas as regiões, com objetivo de assegurar que todos os itens impróprios sejam retirados das prateleiras.

O Procon Municipal reforça que as famílias que já possuem os produtos em casa devem interromper o uso imediatamente.

O consumidor tem direito garantido por lei à substituição do item por um lote seguro ou à restituição imediata do valor pago.

Caso a criança tenha consumido o produto do lote contaminado e apresente sintomas compatíveis com os citados, a recomendação é buscar atendimento médico.

Como identificar e denunciar

O Procon orienta que consumidores sigam os seguintes passos:

Confira o rótulo: Verifique se o lote do produto em sua posse consta na lista de suspensão da Anvisa.

Verifique se o lote do produto em sua posse consta na lista de suspensão da Anvisa. Direito de troca: O estabelecimento ou fabricante deve realizar a troca ou o reembolso mediante a apresentação do produto.

O estabelecimento ou fabricante deve realizar a troca ou o reembolso mediante a apresentação do produto. Denúncias: Caso encontre os produtos suspensos à venda, o cidadão deve acionar o Procon Municipal pelo telefone 156, opção 6.

Confira os lotes proibidos

No Brasil, os produtos e lotes a serem recolhidos são:

**Colaborou Glaucea Vaccari**

