Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FLAGRANTE

Professor estupra menino de 8 anos e é preso em aldeia de Dourados

Vítima foi convidada para ir buscar lenha com o agressor e relatou o ocorrido para os pais quando chegou em casa

Noysle Carvalho

13/10/2025 - 12h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta segunda-feira, um homem de 32 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. O caso ocorreu na aldeia Panambizinho, em Dourados, a 211,3 km de Campo Grande.

Segundo a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), a vítima é um garoto de 8 anos. Convidado pelo homem para acompanhá-lo na busca por lenha por perto da aldeia, o crime aconteceu no final da tarde e início da noite de ontem (12).

Ao chegar em casa assustado, os pais da criança notaram o comportamento do filho e o questionaram sobre o que teria acontecido para estar daquele jeito. Em relato, o menino contou que o homem o beijou à força e estuprou.

Após contar para os pais, a família seguiu para a Delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O agressor, foi identificado como professor substituto da rede pública, mas de acordo com a rede de ensino da comunidade indígena, o homem estava inativo e não atuava na escola da aldeia.

Na manhã desta segunda-feira, o homem foi localizado pela Polícia Militar, detido e preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Encaminhado para a Depac, durante interrogatório, o suspeito não negou, nem confirmou o crime.

A vítima realizará exames e o caso segue sendo investigado.

(Com informações do Dourados News)
 

RIO PARDO

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago

Porém, liberação de água extra do lago de Mimoso, que daria resultado maior, ainda não tem data para ocorrer

13/10/2025 11h45

Compartilhar
Empresa que gera energia na hidrelétrica do Rio Pardo diz que menos de 25% do lago está tomado pelas plantas aquáticas

Empresa que gera energia na hidrelétrica do Rio Pardo diz que menos de 25% do lago está tomado pelas plantas aquáticas

Continue Lendo...

Para evitar que as plantas aquáticas encubram mais de 25% dos 1,5 mil hectares do lago da hidrelétrica Assis Chateaubriand, mais conhecida como Usina de Mimoso, a Elera Renováveis, empresa que controla a hidrelétrica, está retirando parte das plantas e represou uma parcela delas próximo à foz do Ribeirão Serrote. 

Este córrego deságua no Rio Pardo já próximo do local onde está a barragem e por conta disso sua foz também foi transformada em lago.  Esta contenção na margem esquerda foi criada para "limitar a dispersão das plantas flutuantes", explica a concessionária que assumiu o controle da hidrelétrica em 2016. 

De acordo com a assessoria da empresa a "equipe técnica realizou a remoção mecanizada  das macrófitas quando a cobertura vegetal atingiu próximo de 25% do reservatório", mas não informou qual o volume retirado até agora. 

Ainda de acordo com a empresa, "o monitoramento é feito semanalmente por meio de imagens de satélite, permitindo acompanhar a evolução da vegetação aquática e orientar as ações de manejo".

Porém, a limpeza ficará mais perceptível somente depois que houver vazão extra de água pelos vertedouros e parte das plantas for levada pela correnteza. 

Por enquanto, porém, "ainda não há data definida para o início do vertimento controlado. A empresa está em fase de mobilização dos equipamentos necessários para viabilizar a operação e conduzindo ações de comunicação com as comunidades do entorno, garantindo que todos recebam informações claras e antecipadas sobre o procedimento", informou a assessoria da Alera.

A empresa diz, ainda, que recebeu a notificação para o vertimento extra no último dia 2 de outubro e "que mantém diálogo contínuo com o órgão estadual desde fevereiro, com foco no monitoramento das macrófitas e na busca conjunta por uma solução eficaz e de baixo impacto ambiental".

Indagada sobre um possível elo entre a ativação da fábrica de celulose, em julho com ano passado, com repentina proliferação das plantas aquáticas no lago que existe há 54 anos, a Alera foi evasiva. 

"A presença das macrófitas, principalmente as fixas, é natural em sistemas aquáticos e pode trazer benefícios ao ecossistema, como abrigo e alimentação para fauna aquática. O que se observa atualmente na UHE Assis Chateaubriand é o acúmulo significativo de espécies flutuantes, embora ainda dentro dos limites técnicos de controle inferiores a 25%", limitou-se a informar a empresa.

Indagado no mesmo sentido, o secretário estadual de Meio Ambienta, Jaime Verruck , afirmou no último dia 6 que a explicação é a escassez de chuvas e a baixa vazão do Rio Pardo. Além disso, argumentou que situação semelhante ocorre há alguns anos no lago de Jupiá, no Rio Paraná. Aquele lago também recebe os dejetos de uma fábrica de celulose, a Eldorado.

Ele garantiu que os cerca de 180 milhões de litros de esgoto que a Suzano despeja diariamente no Rio Pardo estão dentro dos padrões definidos na legislação e fez questão de enfatizar que a obrigação para fazer o controle das plantas aquáticas é da Elera. 

A Elera, gigante do setor de energia, não explicita um possível confronto com a Suzano, gigante da produção de celulose, ou com quem quer que esteja provocando o repentino fenômeno.  Mas, a controladora da hidrelétrica não esconde que o excesso de plantas aquáticas flutuantes se transformou em um problema.  

"Embora a situação esteja sob controle, o acúmulo de macrófitas flutuantes tem gerado impactos operacionais. Algumas plantas ultrapassam as grades de proteção e alcançam o sistema de captação da usina, exigindo limpezas frequentes nos filtros para garantir o pleno funcionamento das turbinas", informou a assessoria da hidrelétrica. 

A usina de Mimoso, que está sob a concessão da Elera até 2029, foi criada em 1971. Segundo fazendeiros e proprietários de casas de campo que ocupam suas margens faz décadas, esta é a primeira vez que o fenômeno ocorre no lago, historicamente utilizado para esportes aquáticos e pescarias, que atualmente estão praticamente suspensos. 


 

31° feminicídio

Mulher é encontrada morta com golpes de faca em cidade de MS

O corpo de Maria Otacília Maciel, de 27 anos, estava embaixo de uma árvore no Jardim Vale Encantado, em Naviraí

13/10/2025 11h30

Compartilhar
Maria Otacília Maciel, foi encontrada morta com golpes de faca no Jardim Vale Encantado

Maria Otacília Maciel, foi encontrada morta com golpes de faca no Jardim Vale Encantado FOTO: Redes Sociais

Continue Lendo...

Uma mulher de 27 anos, identificada como Maria Otacília Maciel, foi encontrada morta com golpes de faca no Jardim Vale Encantado, em Naviraí, distante aproximadamente 365 quilômetros de Campo Grande. Esse já é o 31° feminicídio registrado no Mato Grosso do Sul em 2025.

De acordo com boletim de ocorrência, a polícia foi acionada, por volta de 00h15 desta segunda-feira (13), quando a mulher foi encontrada caída embaixo de uma árvore e com ferimentos provocados por arma branca. 

A vítima estava inconsciente, com a roupa manchada de sangue e com ferimento no tórax, além de coloração roxa na pele. 

Na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e encaminhou Maria ao Hospital Municipal da cidade, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de dar entrada formal na unidade de saúde. 

A polícia realizou buscas na região, na intenção de identificar a autoria e dinâmica do crime, mas até o momento,  nenhuma informação foi descoberta. 

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, e inicialmente está sendo investigado como homicídio.

SEGUNDO CASO

Essa é a segunda morte registrada em menos de 24 horas em Mato Grosso do Sul, isso porque, conforme adiantou o Correio do Estado, na tarde de domingo (12), Andreia Ferreira, de 40 anos, foi assassinada com pelo menos dois disparos de arma de fogo, em Bandeirantes, distante aproximadamente 70 quilômetros de Campo Grande.

Nesse caso, que corresponde ao 30° feminicídio do ano no Estado, o suspeito é o marido da vítima, identificado como Carlos Alberto da Silva, de 38 anos, que está foragido até o momento.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para unidade médica da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 4 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 5 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 3 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 3 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito