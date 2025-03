Professor regente e fundador do Coro da UFMS morre aos 65 anos

Manoel Camara Rasslan faleceu nesta quinta-feira (20), aos 65 anos. O educador deixa um legado na área da educação e da música.

O professor, conhecido por seu talento no piano, lecionava no Curso de Música (Licenciatura). Além disso, fundou o Coral e o Coro de Câmara da UFMS.

Por meio das redes sociais, um de seus muitos amigos relatou sua trajetória ao lado do mestre. Uma das publicações relembra que, no início da década de 1990, organizaram, juntamente com o professor Evandro Higa, semanas de música em Campo Grande.

Entre elas, destacam-se a “Cantata a Céu Aberto”, em 1993, e “Peabiru”, no ano 2000, além de concertos da Orquestra de Câmara do Pantanal.

“Partiu Manoel Rasslan, amigo de longuíssima data, daqueles que a gente encontra pouco por causa da distância, mas de quem se lembra sempre! Era leonino como eu, e nossos próximos aniversários traziam a oportunidade de nos telefonarmos duas vezes em seguida para colocar os assuntos em dia. Tinha um maravilhoso senso de humor e era impagável em suas piadas e imitações. E é assim que vou me lembrar dele: fazendo música e se divertindo com a vida. Vá em paz, amigo!”, lamentou um amigo.

A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (Anppom) emitiu uma nota de pesar e destacou que Manoel era um regente de coro e educador comprometido tanto com a música brasileira quanto com o processo de formação de pessoas em todo o país.

“Sua atuação deixou frutos importantes em Mato Grosso do Sul e em diversos outros lugares do país. A Anppom lamenta sua morte, mas ressalta, sobretudo, a grande contribuição do seu legado para a área da música e para a sociedade brasileira como um todo. Nosso carinho e nossa solidariedade à família e a todas as pessoas próximas de Manoel”, escreveu a Anppom.

Outra entidade que se manifestou foi a Associação Brasileira de Educação Musical (Abem). Leia a nota na íntegra:

“A Abem recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento do professor e regente Manoel Camara Rasslan, docente do Curso de Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Sua trajetória foi marcada pelo comprometimento com a educação musical, especialmente no campo do canto coral, no qual exerceu papel fundamental na formação de professores e na difusão da prática coral no Brasil.

Ao longo de sua carreira, Manoel Rasslan contribuiu de maneira significativa para a pesquisa e o ensino da música, sempre articulando sua experiência como docente, regente e pesquisador. Mesmo enfrentando sérios desafios de saúde nos últimos anos, permaneceu ativo até seus últimos dias, orientando estudantes, participando de reuniões acadêmicas e contribuindo com a estruturação do curso de Música da UFMS. Sua dedicação à educação musical e ao trabalho coletivo evidencia a força de seu compromisso com a área.

Além de sua relevante produção acadêmica e pedagógica, Manoel Rasslan será lembrado pela forma respeitosa e atenciosa com que interagia com seus pares e estudantes. Sua capacidade de diálogo e seu compromisso com a formação musical e humana marcaram sua trajetória e o tornaram uma referência para a comunidade da educação musical.

Neste momento de perda, a Abem expressa solidariedade à família, aos amigos, aos colegas da UFMS e a todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Seu impacto na educação musical permanecerá vivo, ecoando na memória e no trabalho daqueles que seguirão trilhando os caminhos por ele abertos”.