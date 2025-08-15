Professor universitário é preso por suspeita de estupro e pedofilia

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem, de 44 anos foi preso por estupro de vulnerável nessa sexta-feira (15). O suspeito era professor da Universidade Federal de Dourados (UFGD) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no município e estava foragido.

O suspeito fugiu para o estado do Paraná, ao ser flagrado no ato criminoso. O ocorrido foi na casa do professor, que é vizinho da família. Ele teria atraído a criança de apenas 4 anos e foi pego de surpresa pelos pais da vítima durante o crime.

Ainda na investigação, foi descoberto que o autor do crime gravava vídeos da criança em outros momentos antes do crime. O material foi recolhido e será analisado pela perícia da Polícia Civil para verificar se há prática de outros crimes.

Foi cumprida a prisão preventiva pela autoridade policial, deferida pelo Poder Judiciário, devido à gravidade dos fatos. Por conta da fuga do agressor para Foz do Iguaçu, quem realizou a prisão foi a Polícia Civil do Paraná.

Com um mandado, os policiais o encontraram em uma casa na região urbana da cidade e apreenderam um notebook e um aparelho celular. A investigação continua para apurar a existência de outras vítimas.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na última edição publicada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Dourados está na lista dos 10 municípios com maiores taxas de estupros. A taxa é de 90,9 estupros para cada 100 mil habitantes no ano de 2024.

A cidade é a única que está entre as 20 primeiras posições entre as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes com taxas mais elevadas de estupros do Brasil em 2024. Na 36ª posição está o município de Três Lagoas.

Canais de denúncia:

Ligue 180 - Central de atendimento à Mulher

Disque 100 - Direitos Humanos

190 - Polícia Militar

Toda vítima de estupro tem direito a atendimento gratuito e sigiloso no SUS, incluindo apoio psicológico e exames.



Assine o Correio do Estado