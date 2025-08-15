Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DOURADOS

Professor universitário é preso por suspeita de estupro e pedofilia

Homem de 44 anos é suspeito de abusar de criança 4 anos e estava foragido

Noysle Carvalho

15/08/2025 - 13h31
Um homem, de 44 anos foi preso por estupro de vulnerável nessa sexta-feira (15). O suspeito era professor da Universidade Federal de Dourados (UFGD) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no município e estava foragido. 

O suspeito fugiu para o estado do Paraná, ao ser flagrado no ato criminoso. O ocorrido foi na casa do professor, que é vizinho da família. Ele teria atraído a criança de apenas 4 anos e foi pego de surpresa pelos pais da vítima durante o crime. 

Ainda na investigação, foi descoberto que o autor do crime gravava vídeos da criança em outros momentos antes do crime. O material foi recolhido e será analisado pela perícia da Polícia Civil para verificar se há prática de outros crimes.

Foi cumprida a prisão preventiva pela autoridade policial, deferida pelo Poder Judiciário, devido à gravidade dos fatos. Por conta da fuga do agressor para Foz do Iguaçu, quem realizou a prisão foi a Polícia Civil do Paraná.

Com um mandado, os policiais o encontraram em uma casa na região urbana da cidade e apreenderam um notebook e um aparelho celular. A investigação continua para apurar a existência de outras vítimas.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na última edição publicada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Dourados está na lista dos 10 municípios com maiores taxas de estupros. A taxa é de 90,9 estupros para cada 100 mil habitantes no ano de 2024.

A cidade é a única que está entre as 20 primeiras posições entre as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes com taxas mais elevadas de estupros do Brasil em 2024. Na 36ª posição está o município de Três Lagoas.

Canais de denúncia:

  • Ligue 180 - Central de atendimento à Mulher
  • Disque 100 - Direitos Humanos
  • 190 - Polícia Militar

Toda vítima de estupro tem direito a atendimento gratuito e sigiloso no SUS, incluindo apoio psicológico e exames.
 

Tempo

Veranico traz onda de calor, e temperatura pode ficar acima de 35°C em MS

O bloqueio atmosférico mantém o tempo firme e seco, com temperaturas elevadas durante a tarde e temperaturas amenas à noite

15/08/2025 14h00

Crédito: Valdenir Resende / Arquirvo / Correio do Estado

Após os primeiros dias do mês terem sido gelados, o primeiro veranico de agosto chega a Mato Grosso do Sul na próxima semana, com temperaturas máximas que podem atingir 5°C acima da média.


O fenômeno ocorre, como explica o Clima Tempo, em decorrência de um bloqueio atmosférico associado a um sistema de alta pressão, que mantém o tempo firme e ensolarado no Estado.


A passagem do ar polar que avançou pelo país começa a se afastar nos próximos dias, e o tempo seco se intensifica. O bloqueio atmosférico muda a direção dos ventos, que vinham das regiões Sul e Sudeste e estavam predominando na área.


O bloqueio favorece ventos quentes das direções Norte e Nordeste. A temperatura aumenta a partir de quarta-feira (20) e segue até o dia 25 de agosto.

Altas temperaturas


Segundo previsão do Clima Tempo, neste período o calor deve registrar temperaturas de 38°C a 40°C em quase todo o Centro-Oeste.


O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) alerta para a baixa umidade do ar devido à falta de chuvas, que permanecerá com valores mínimos entre 8% e 20% em grande parte do Estado.


Entre esta sexta-feira (15) e a segunda-feira (18), as temperaturas terão elevação rápida ao longo do dia, especialmente nas tardes, quando as máximas podem atingir valores superiores a 35°C.


As temperaturas mínimas permanecerão amenas nas primeiras horas da manhã, variando entre 9°C e 11°C, sobretudo na metade sul do Estado.

Crédito: Clima Tempo

Cuidados


A falta de chuva por vários dias consecutivos e o aumento das temperaturas vão deixar o tempo ainda mais seco do que já está, o que agrava o risco de doenças respiratórias.


Por isso, é importante manter a atenção para a hidratação, porque a umidade relativa do ar continua abaixo do ideal. O nível recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) é em torno de 60%.

  • Algumas recomendações para enfrentar o tempo extremamente seco:
  • Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
  • Beber bastante líquido.
  • Umidificar os ambientes.
  • Redobrar a atenção quanto ao uso de fogo e ao descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Saiba:  Veranico é um período mais prolongado de estiagem e temperaturas elevadas. Esse padrão típico de outono é caracterizado por vários dias consecutivos com ausência de chuva, céu aberto e temperaturas máximas acima da média, mesmo em pleno mês de maio.

 

** Colaborou Glaucea Vaccari

DINHEIRO PÚBLICO

Governo de MS destina valor milionário a shows religiosos bolsonaristas

O movimento "Clamor pelo Brasil" terá seu 12º show de música gospel do ano neste sábado. Cachê chega a R$ 180 mil

15/08/2025 13h59

No dia 2, a estrela do

No dia 2, a estrela do "Clamor pelo Brasil" será Shirley Carvalhães, que em 2022 foi candidata a deputada ao lado de Bolsonaro

Normalmente associado ao bolsonarismo, o movimento "Clamor pelo Brasil" terá seu 12º show de música gospel do ano neste sábado em Mato Grosso do Sul. Tanto este quanto os anteriores foram patrocinados pelo Governo do Estado, que somente nos oito primeiros meses do ano destinou quase R$ 1,2 milhão ao movimento.

Neste sábado (16), o evento ocorre em Coxim, com o Pastor Lucas. A Fundação de Cultura repassou R$ 90 mil para o evento, intermediado pela Criative Music, empresa capixaba que se apresenta como a maior agenciadora gospel do Brasil.

Esta mesma empresa foi a responsável pela maior parte dos contratos firmados  no ano em outras 11 cidades que receberam o “Clamor pelo Brasil”. Todas as contratações foram feitas sem licitação. 

Para o dia 23 de agosto, sábado da próxima semana, está prevista a 13ª edição, com um show em Nova Andradina. A atriz escolhida é Shirley Carvalhães, que receberá parte dos R$ 110 mil que a Fundação de Cultura destinou para o evento. 

Em 2022, a cantora foi candidata a deputada federal pelo União Brasil no Rio de Janeiro, mas  ficou longe de conseguir uma vaga na Câmara, pois obteve apenas 4.396 votos. Em sua publicidade fez questão de destacar que apoiava Bolsonaro. 

No dia 9 de agosto, o palco do “Clamor pelo Brasil” foi instalado na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, onde aconteceu uma Marcha para Jesus em comemoração aos 133 anos de emancipação do município. A verba pública da Fundação de Cultura foi de R$ 90 mil. 

A estrela da vez foi Theo Rubia e, apesar do frio, o show atraiu centenas de fiéis, segundo sites de notícias da cidade. Além de pastores locais, no palco esteve o pastor Wilton Acosta, um dos principais defensores do bolsonarismo nas igrejas evangélicas de Mato Grosso do Sul. 

Antes disso, no dia 28 de junho, em Bela Vista, a Fundação de Cultura liberou R$ 180 mil para bancar o show da banda mineira Preto no Braco, que foi a atração principal da Marcha para Jesus na cidade que faz fronteira com o Paraguai. 

Em Garanhuns, no Pernambuco, a mesma banda recebeu um cachê de R$ 60 mil para uma apresentação no FIG (Festival de Inverno de Garanhuns), conforme publicado no Diário Oficial daquela cidade. 

Para efeito de comparação, a cantora Elba Ramalho foi contratada pelo Governo do Estado por R$ 145 mil para se apresentar no Festival de Inverno de Bonito, no próximo dia 20. Samuel Rosa, que era do Skank e se apresenta na sexta-feira (22) terá cachê de R$ 280 mil. 

ROTEIRO AMPLO

Além das cidades já citadas acima, neste ano os eventos ocorreram também nas cidades de Amambai (R$ 80 mil), Caarapó (R$ 90 mil), Rio Brilhante (R$ 80 mil), Nioaque (R$ 60 mil), Água Clara (R$ 80 mil), Terenos (R$ 15 mil), Corumbá (R$ 150 mil), Bandeirantes (R$ 120 mil) e Corguinho (R$ 15 mil). 

Ao longo de 2024 os valores foram parecidos aos de agora. Somente no primeiro semestre a Criative Music, do empresário Ivanildo Medeiros Nunes, faturou R$ 610 mil com o “Clamor pelo Brasil”, normalmente promovido durante as edições da Marca para Jesus. 

No ano anterior, 2023, a mesma empresa assinou contratos que superaram os R$ 2 milhões com o Governo de Mato Grosso do Sul, conforme apuração feita no diário oficial. 

