Novembro chega ao fim e dá início ao clima natalino em Campo Grande. A programação especial da Prefeitura Municipal, batizada como “Natal de CG é Tamanho Família”, começa nesta quinta-feira (30), às 17h, na Capital.

A primeira edição do Natal nos Bairros será na Arena Tony Gol, localizada na Rua Tucuruvi, 1.261, no Bairro Alves Pereira.

Além da decoração natalina, a festa terá city tour, animador, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, sorteio de brindes e show musical da Banda Municipal.

O Papai Noel chegará ao local no ônibus do City Tour, acompanhado de outros personagens natalinos.

Programação

No dia 3 de dezembro, a turma segue para o Jardim Noroeste, onde o evento acontece no Cras Noroeste, na Rua Frei Caneca, 579, região do Prosa.

Dia 8 de dezembro será a vez da região do Segredo, com o evento no Bairro Tarsila do Amaral.

Os distritos também recebem a programação: no dia 9 de dezembro, Rochedinho recebe na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco a grande festa, que com certeza irá encantar não só as crianças, mas todos que participarem da programação.

Em Anhanduí, a festa acontece no dia 16 de dezembro.

No dia 10 de dezembro a comunidade da região do Bandeira participa do evento, que será no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em frente a UPA da Moreninha III.

E para encerrar o calendário festivo de Natal nos Bairros, no dia 17 de dezembro tem festa no Bairro Jardim Carioca, região do Imbirussu, e no dia 18 de dezembro a Prefeitura vai levar a programação para o campo de futebol do Bairro São Conrado, na região do Lagoa.

As festividades continuam no centro da cidade e na Cidade do Natal.

Rua 14 de Julho e Vila Morena

Na Rua 14 de Julho, as celebrações terão início no dia 6 de dezembro e no dia seguinte, 7 de dezembro, começa o Natal da Família na Vila Morena.

O destaque deste ano fica por conta da presença ilustre da família do Senhor e Senhora Rena, que apresentarão com orgulho o mais novo membro, o bebê Rena, à população.

A programação do Natal de CG é Tamanho Família segue na 14 de Julho até 25 de dezembro e na Vila Morena até o dia 7 de janeiro de 2024.

Ruas Iluminadas

A previsão é de que as luzes natalinas sejam acesas no dia 1º de dezembro, nas avenidas Afonso Pena; Duque de Caxias e Mato Grosso. A decoração também se estende pela 14 de julho, que trará bandeiras natalinas, bolas metálicas iluminadas, anjos, entre outros.

Além dessas, as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Estrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba, entre outros pontos estão listados para receberem decoração.

