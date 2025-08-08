Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SISTEMA PRISIONAL

Progressão de pena esbarra nos 298 detentos por médico em MS

No ano passado, foi sancionada lei que exige exame criminológico para relaxamento de prisão, o que gerou debate sobre o nível de serviços médicos em penitenciárias

Felipe machado

08/08/2025 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Sancionada ano passado, a alteração da Lei de Execução Penal está gerando um debate acerca do nível dos serviços médicos em complexos prisionais, principalmente quando uma das medidas é a quantidade de detentos por médico, que em Mato Grosso do Sul é de 298 por profissional, o que escancara a precariedade no atendimento físico, mental e psicológico aos internos.

Para contextualizar, a Lei nº 14.843 prevê a realização de exame criminológico para progressão de regime, ou seja, uma perícia, na qual se realiza o diagnóstico da conduta criminosa. Como mencionado, esta determinação agora está presente na Lei de Execução Penal, criada em 1984, que trata sobre o direito do reeducando nas penitenciárias do Brasil, e a sua reintegração na sociedade. 

Até 2003, o exame criminológico estava presente, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) o derrubou, depois de diversos relatos dos próprios presos que disseram que o Estado não oferecia estrutura adequada para realização do teste. 

Com isso, passou a valer apenas o tempo de prisão e comportamento do preso durante o cumprimento da pena. Porém, a obrigatoriedade do exame retornou no ano passado, com a mudança na legislação.

“Por meio do exame criminológico, uma equipe designada para essa finalidade busca analisar o preso em suas várias dimensões – pessoal, familiar, orgânica e psicológica, entre outras –, traçando um perfil do examinado e dando indicações sobre seu comportamento e as possibilidades de recuperação ou de cometimento de novos delitos. A equipe de avaliação é composta normalmente por profissionais como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais”, explica o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo os dados de junho deste ano da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), há 22.360 internos em complexos prisionais sul-mato-grossenses, incluindo aqueles em monitoramento virtual. 

Já de acordo com relatório da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do segundo semestre de 2024, há 27 psicólogos, 8 psiquiatras e 40 assistentes sociais atuando em prisões no Estado. Ou seja, são 298 detentos para cada profissional de saúde. 

Ainda segundo o relatório da pasta, no segundo semestre do ano passado, 34 internos morreram durante o cumprimento da pena em Mato Grosso do Sul, dos quais 26 foram por motivos de saúde, e o restante por fatos criminais dentro da cadeia. 

Acerca dos presos com agravo de doenças transmissíveis, Mato Grosso do Sul registrou 744 com diagnóstico de HIV (Aids), sífilis, hepatite, tuberculose e hanseníase.

Em contato com o Correio do Estado, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul afirmou que recebe demandas relacionadas a atendimentos de saúde para as pessoas que estão nas unidades do sistema penitenciário de forma recorrente. 

Porém, recentemente, não foi preciso ajuizar ação referente ao tema, de acordo com Maurício Augusto Barbosa, coordenador do Núcleo Institucional do Sistema Penitenciário (Nuspen).

“A Defensoria toma ciência disso e entra em contato com a direção do respectivo estabelecimento para administrativamente solicitar que o custodiado ou a custodiada receba com agilidade o atendimento de saúde que necessita ou determinado medicamento, se for o caso”, explica em nota à reportagem.

AQUÉM

Formado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), o infectologista Julio Croda, que participa de projeto para conter a tuberculose dentro das penitenciárias do Estado, afirmou que a saúde prisional deixa a desejar, mesmo com a Política Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (Pnaisp), criada em 2014. Ele afirma que existe um deficit da implantação da política pública.

“O SUS se iniciou em 1988 e a gente só teve uma política de saúde prisional em 2014. E essa saúde prisional antes era toda administrada e suportada pelo Estado, principalmente pela Secretaria de Justiça e não de Saúde. Portanto, só a partir de 2014, a gente tem um direcionamento claro de que a população privada de liberdade também faz parte do SUS”, disse o profissional.

Como citado anteriormente, as doenças transmissíveis são recorrentes nos complexos prisionais sul-mato-grossenses. Acerca disso, Julio Croda explica o motivo pelo qual essas doenças se dissipam com facilidade nas prisões.

“As condições de encarceramento são muito favoráveis à transmissão da tuberculose, que é a doença que é transmitida por via respiratória. As condições dos presídios do Brasil e aqui de Mato Grosso do Sul não são diferentes. Quando você tem uma superlotação, você favorece a transmissão da doença nesses ambientes que são pouco iluminados, com falta de ventilação adequada”, reforça.

Sobre a superlotação, segundo dados da própria Agepen, em Mato Grosso do Sul, existem 9.570 vagas, porém, são 17.486 detentos encarcerados, além de mais 4,8 mil que usam tornozeleira eletrônica, o que mostra que o Estado tem o dobro de detentos do que comporta.

O infectologista tem um projeto, desde 2017, que atua nas duas maiores penitenciárias de Campo Grande, com foco em identificar estratégias mais adequadas de controle de tuberculose dentro das prisões, com o oferecimento de radiografia de tórax, exame do teste do escarro e, além dos pacientes que são diagnosticados, é oferecido o tratamento médico completo com equipe multiprofissional.

Outro aspecto importante que o infectologista destaca é a falta de interesse de profissionais da saúde para trabalharem dentro da cadeia, justamente pelo risco que a atividade apresenta, e ganhar um salário igual ou semelhante ao que ganharia exercendo a profissão dentro de hospitais comuns.

“Os profissionais que entram para trabalhar com essa população rapidamente querem ser transferidos para outros setores mais administrativos ou para outros serviços de saúde não relacionados à saúde prisional. Então, também existe essa essa dificuldade de manter profissionais bem treinados no sistema prisional”, explica.

Para concluir, Julio diz que a negligência na saúde prisional não é uma exclusividade de Mato Grosso do Sul, mas sim do Brasil inteiro. 

“Assistência à saúde para essa população é menos adequada, essa população tem menos acesso a exames, a diagnóstico e a tratamento, do que a população geral”, conclui o infectologista.

SAIBA

Sob relatoria do ministro André Mendonça, está em análise no Supremo Tribunal Federal (STF) um Recurso Extraordinário que avalia se a exigência de exame criminológico para progressão de regime também vai valer para crimes anteriores a quando a Lei n° 14.843 foi sancionada.

 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Desmatamento cresce na Amazônia, mas cai no Cerrado e no Pantanal, segundo Deter

Mesmo com queda, a cobertura vegetal perdida no Cerrado supera a da Amazônia

07/08/2025 20h00

Compartilhar

Foto: Carlos Fabal / AFP / CP

Continue Lendo...

Os alertas de desmatamento na Amazônia aumentaram 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025, em comparação ao mesmo período anterior. Já no Cerrado, a devastação diminuiu 21%. Os dados são do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do governo federal, divulgados nesta quinta-feira, 7.

Foram 4.495 km² e 5.555 km² de área desmatada em cada ecossistema, respectivamente. Mesmo com queda, a cobertura vegetal perdida no Cerrado supera a da Amazônia. Segundo o governo, houve queda no desmatamento na Amazônia por corte raso e a alta foi puxada pelos incêndios.

O Brasil vai sediar em novembro, em Belém. a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) e está no centro do debate ambiental global neste ano, anunciado como prioridade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Problemas logísticos para a realização do evento e pautas que contrariam o discurso do governo, como a aprovação da flexibilização do licenciamento ambiental, põem em xeque a capacidade do governo de liderar a agenda climática.

No Pantanal, a supressão de vegetação recuou 72%, de 1.148 para 319km² em 2024/2025. Também houve queda de 9% nas áreas afetadas por incêndios no bioma. O monitoramento do Deter é feito por meio de imagens de satélite. O balanço consolidado de desmatamento é divulgado no fim do ano, por meio do sistema Prodes.

Membros do governo destacaram a intensificação da fiscalização pelo Ibama e pelo ICMBio, instituto responsável por cuidar das unidades de conservação. "Estamos fazendo uma ação muito forte para que a impunidade não prospere", disse o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

O aumento dos alertas na Amazônia é atribuído principalmente ao desmate por degradação, causado por incêndios florestais. O bioma teve recorde de fogo no segundo semestre do ano passado.

O governo federal promete zerar o desmatamento em todos os biomas até 2030, meta que integra o compromisso de redução de emissões do País.

O Deter é um monitoramento por meio de alertas rápidos por meio de imagens de satélite, para guiar a ação de fiscais e da polícia ambiental.

Esses alertas costumam antecipar a tendência das taxas anuais de desmate consolidadas pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), que é considerado o balanço final.

 

"Operação Ferro Velho"

Operação contra furto de fios faz devassa em 68 endereços

Ação realizada nesta quinta-feira contou com 101 policiais e apreendeu 220 kg de fios de cobre

07/08/2025 18h00

Compartilhar

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Uma ação conjunta entre Polícia Militar,  Polícia Civil  e a Guarda Civil Metropolitana (GCM), causou uma devassa em 68 pontos de venda de cobre na manhã desta quinta-feira (7), em Campo Grande. A operação reuniu 101 policiais, apreendeu 220 kg de fios de cobre e resultou em R$ 20 mil em multas. 

Com foco no combate ao furto e à receptação de fios de cobre e outros materiais metálicos, a ofensiva teve início às 6h30, e segundo a inteligência da PMMS, os endereços já vinham sendo monitorados há bastante tempo por suspeita de irregularidades.

O material de cobre foi apreendido em um ferro-velho na Avenida Tamandaré, ponto reincidente nesse tipo de prática. Além disso, 20 tampas de bueiro foram encontradas e recolhidas na rua Thomáz Edison. Conforme a legislação municipal, é proibido manter em depósito fios queimados e sem isolamento, justamente para coibir o comércio ilegal e exigir comprovação da origem do material.

Esta foi a terceira operação de 2025 voltada especificamente ao combate à receptação de materiais furtados em locais de compra e venda de recicláveis. O objetivo é desarticular a cadeia criminosa que estimula os pequenos furtos em vias públicas, redes elétricas e instalações urbanas.

Três homens foram presos, sendo dois por receptação e um por porte ilegal de arma de fogo. Todos foram encaminhados à Depac Centro. Os materiais apreendidos também foram levados às delegacias das respectivas regiões.

De acordo com a GCM, os responsáveis não mantinham livro de registro da entrada e saída de materiais, o que é obrigatório.

O objetivo da ação foi conscientizar os empresários do setor de reciclagem sobre os riscos e penalidades de comprar materiais furtados.

“O pessoal está se conscientizando e parando de comprar fio desse pessoal que furta durante a noite. Isso é um fator positivo da operação”, afirmou o tenente-coronel Emerson Andrade, do 10º Batalhão da PMMS. 

Ainda segundo ele, a ação pretende cortar o elo entre quem comete o furto e quem compra o material. “A gente quer criar conscientização junto aos empresários. Se eles não comprarem, esse mercado ilegal se desestrutura e o furto deixa de ser viável”, completou.

A legislação municipal proíbe, por exemplo, a aquisição de cobre sem capa. “Se for vender fio, tem que ser com a capa. Não pode queimar. O objetivo é reduzir esse comércio que alimenta pequenos furtos em nossa cidade”, reforçou o comandante.

“Essa operação foi um passo importante na repressão ao crime, mas também na prevenção. Queremos reforçar que esse tipo de comércio ilegal não terá espaço na cidade”, afirmou o comandante do Policiamento Metropolitano.

Segundo a PMMS, o furto de cabos e componentes metálicos compromete serviços essenciais como iluminação pública, telecomunicações, transporte urbano e segurança pública.  

Conforme a ala ambiental da GCM, os comerciantes que não se enquadrarem nas diretrizes exigidas e não pagarem as multas podem ficar até 10 anos fechados. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 2 dias

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega
veja vídeo

/ 1 dia

Nikolas Ferreira acusa Camila Jara de agressão; Deputada de MS nega

3

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira
tempo

/ 23 horas

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1099, quinta-feira (07/08)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1099, quinta-feira (07/08)

5

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar
Oportunidade

/ 1 dia

Programa da Prefeitura abre cadastro gratuito para instalação de energia solar

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 11 horas

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD