Cidades

TRAMITAÇÃO

Projeto antifacção é mais criticado do que elogiado por juristas de MS

Advogados veem pontos críticos no texto, com possível influência na atuação da PF e do Ministério Público e também na defesa dos suspeitos de integrar esses grupos

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

20/11/2025 - 09h00
Após muitas mudanças e muitas polêmicas, o Projeto de Lei nº 5.582/2025, conhecido como projeto antifacção, de autoria do governo federal, mas que teve o texto modificado, foi aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira. A mudança, apesar dos ajustes feitos, ainda gera sérios problemas, segundo juristas ouvidos pelo Correio do Estado.

A proposta tem alguns pontos centrais, como o aumento substancial de pena para quem integrar grupos classificados como organizações criminosas ou milícias privadas. Segundo a medida, a pena para essas pessoas seria de reclusão de 20 anos a 40 anos, em um crime categorizado como domínio social estruturado.

Outro trecho que chamou a atenção foi a previsão de apreensão prévia de bens do investigado em certas circunstâncias, com a possibilidade de perda desses bens antes do trânsito em julgado da ação penal, ou seja, antes que o suspeito tenha findado todas as suas chances de recorrer da determinação.

Além disso, o preso condenado por participar de organização criminosa também fica proibido de ser beneficiado por anistia, graça ou indulto, fiança ou liberdade condicional.

Para o professor doutor de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Sandro Oliveira, o projeto deveria ter sido mais discutido antes de ser aprovado pela Câmara dos Deputados.

“Projetos desta envergadura devem ter discussões técnicas com tempo necessário e não serem feitas de forma afobada”, declarou ao Correio do Estado.

Para ele, a apreensão de bens antes do trânsito em julgado é um dos pontos sensíveis do projeto.

“Sem exigências explícitas de salvaguardas [ordem judicial específica, limites temporais e mecanismos de controle] essas medidas podem ser interpretadas como violações de direitos fundamentais, como privacidade, sigilo de dados e liberdade de comunicação. A constitucionalidade desses instrumentos depende de um arcabouço procedimental firme, que o texto, na forma atual, não detalha”.

Outro trecho que ele aponta como problemático é o de mudanças no Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), que agora é dividido entre as forças. Ele acredita que isso pode contribuir para um enfraquecimento de investigações de grande monta da Polícia Federal (PF), que antes ficava com a maior parte desses recursos.

“A redistribuição dos recursos apreendidos pode diminuir o ‘combustível financeiro’ que hoje sustenta muitas operações nacionais da Polícia Federal. Tanto integrantes do Executivo quanto operadores do Direito já alertaram para esse risco. Se a maior parte desses valores deixar de ser centralizada, investigações complexas – que dependem de estrutura, tecnologia e equipes especializadas – podem perder ritmo e capacidade de atuação”, avaliou.

Já o advogado Benedicto Arthur Figueiredo Neto lembra que, além da PF, o Ministério Público também pode ter sua atuação cerceada com a nova lei. Ele também lembra que até os advogados podem ser afetados.

“Dois são os aspectos mais temerosos do projeto de lei: o primeiro diz respeito ao Ministério Público, fiscal da lei e assim tido pela Constituição Federal, poderá se ver preterido de emitir parecer prévio no curso de uma investigação, quando houver urgência ou risco de ineficácia da medida requerida pela polícia, dando apenas faculdade ao Ministério Público de se manifestar posteriormente à decisão judicial, como prevê o art. 5º, § 4 do projeto de lei”, disse.

“A segunda, e mais grave, diz respeito a uma violação às prerrogativas da advocacia, em que é garantida a preservação do sigilo profissional entre cliente e advogado, mas que, no projeto, no art. 41-B, as conversas entre clientes e advogados poderão ser monitoradas, sob um argumento perigoso de ‘se fundar em conluio criminoso reconhecidas judicialmente’”, completou.

Para o advogado André Borges, apesar de o aumento de pena ser algo comemorado pelo relator do projeto, o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), isso pode não ser suficiente para conter a criminalidade gerada pelas organizações criminosas.

“Tudo que vier para combater a criminalidade organizada é bom e deve ser apoiado. Mas não se pode ter a ilusão de que simplesmente aumentar penas de crimes resolverá o problema. O que é grave exige atuação conjunta e inteligente de todos os órgãos da República”, afirmou, acrescentando que a discussão ainda deve ser longa, já que agora o texto vai para o Senado.

ROTA BIOCEÂNICA

Rota Bioceânica deve ter delegacia da PF a partir de 2028

Preocupação é que rodovia que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico se torne também um caminho usado por traficantes para movimentar drogas e armas

21/11/2025 08h40

Ponte sobre o Rio Paraguai vai ligar Porto Murtinho ao município de Carmelo Peralta, no Paraguai

Ponte sobre o Rio Paraguai vai ligar Porto Murtinho ao município de Carmelo Peralta, no Paraguai Álvaro Rezende / Secom

Porto Murtinho deve ter, a partir de 2028, uma delegacia da Polícia Federal (PF), localizada próximo à ponte sobre o Rio Paraguai. A previsão é do superintendente da PF no Estado, Carlos Henrique Cotta D’Ângelo.

A estrutura fará parte de um espaço aduaneiro que será construído na Rota Bioceânica, estrada que liga MS a outros países da América do Sul por meio do modal rodoviário e que facilita o transporte de produtos entre portos do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, e a estimativa é de que seja concluído em 2028.

Por ser uma estrada importante para o escoamento da produção, há também o receio de órgãos da segurança pública de que criminosos utilizem o caminho para outros fins. Por isso, segundo D’Ângelo, foi solicitado que a região recebesse uma delegacia, e não somente um posto da PF.

“Na alça brasileira, que é um bolsão que vai se formar depois da ponte, que é uma área edificada, vai ter uma minicidade. Ali vai ficar o controle migratório, o controle de mercado, então, a Receita Federal vai estar lá, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Agricultura, todos os órgãos federais de controle e também os órgãos estaduais”, explicou.

“A Polícia Federal já fez todo um estudo técnico, apresentou para o Ministério da Justiça [e Segurança Pública], dizendo que nós precisaremos de uma delegacia lá. Não dá para ter apenas um posto. Nós teremos que ter uma delegacia com um efetivo lotado lá, com delegados, agentes, secretários administrativos, para fazer tanto a parte de Polícia Judiciária quanto a parte de imigração”, completou o superintendente da PF.

Apesar de a ponte sobre o Rio Paraguai, que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta (Paraguai), ter expectativa de ser entregue no primeiro semestre de 2026, as alças de acesso à rodovia só devem ser concluídas e liberadas para o público até 2028, segundo o superintendente, justamente quando as edificações deverão ser entregues.

“O ministro da Justiça disse que nós estamos prontos e preparados para enfrentar esse novo desafio. Nós temos tudo planejado para termos uma delegacia lá em Porto Murtinho. Tão logo a ponte esteja pronta, mas não só ela, vai precisar de uma alça viária lá no Paraguai e de uma alça viária aqui no Brasil. Esse acesso está sendo edificado, o Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] está fazendo, e pretende-se que fique pronto até 2028”, disse.

“Dentro do cronograma da entrega da ponte e das estruturas, nós estamos preparados para estarmos lá quando o tráfego de pessoas e de veículos realmente iniciar, que a gente imagina que vai ocorrer no fim de 2027, início de 2028, segundo o cronograma da obra”, completou D’Ângelo.

ROTA DO TRÁFICO

A maior preocupação da segurança pública é que a ponte, para além de ser uma ligação mais rápida com o Oceano Pacífico, torne-se um grande corredor de tráfico de drogas e armas pela América do Sul, principalmente, com entrada por Mato Grosso do Sul.

“Nós estamos falando da ligação do Pacífico ao Atlântico tendo Mato Grosso do Sul como centro desse movimento. Então, é óbvio que tudo que é de bom vai também atrair o que é ruim. Nós vamos ter todo o trato ainda de compreender a questão alfandegária, como é que vai ser, do contêiner que pode entrar no Porto de Santos e ser aberto lá em Iquique ou vice-versa, ou contêineres que entram lá, entram aqui e podem ser abertos em qualquer lugar nessa faixa. Então, um trabalho de fiscalização muito forte vai ter que ser feito. Você vai poder sair do Brasil e ir ao Chile e voltar com uma facilidade que hoje não existe. Vai ter um trânsito migratório muito grande, e a gente está ensaiando para receber essa demanda”, declarou o superintendente da Polícia Federal em MS ao Correio do Estado.

ROTA BIOCEÂNICA

A Rota Bioceânica terá início em Porto Murtinho, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, atravessando o Paraguai e a Argentina até chegar aos portos do Chile.

Essa ligação permitirá que exportações brasileiras cheguem à Ásia com até 17 dias de economia no transporte, em comparação com a saída pelo Porto de Santos, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Cidades

Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol

São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação

20/11/2025 20h00

Foto: Agência SP / Divulgação

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (19) novo boletim sobre intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. O número de mortes subiu para 16 em todo o país. São agora 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 em investigação. No geral, 772 suspeitas foram descartadas.

São Paulo é o estado mais atingido, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação. Nove óbitos são do estado. 511 notificações de intoxicação foram descartadas pelas autoridades paulistas.

As demais mortes são três no Paraná, três em Pernambuco e uma em Mato Grosso.

Há outros 10 óbitos sob análise, com cinco em São Paulo, quatro em Pernambuco e um em Minas Gerais. Mais de 50 notificações de mortes já foram descartadas.

Foram confirmadas intoxicações por metanol também em outros estados: seis no Paraná, cinco em Pernambuco, dois em Mato Grosso e um no Rio Grande do Sul.

Casos suspeitos são investigados em Pernambuco (12), no Piauí (5), no Mato Grosso (6), no Paraná (2), na Bahia (2),  em Minas Gerais (1) e no Tocantins (1).

