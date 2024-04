Projeto dos parquímetros passa na Câmara com ampliação de quase 4 mil vagas

SIDROLÂNDIA

Sogra de Claudinho Serra publicou termo aditivo com a GC Obras no Diário Oficial desta terça (09), seis dias após prisão de vereador por possível envolvimento em esquema de propina

Vanda Camilo, chefe do Executivo de Sidrolândia - município distante cerca de 70 km da Capital -, usou o Diário Oficial desta terça-feira (09) para publicar o termo aditivo com uma das empresas alvos da operação do Ministério Público que levou seu próprio genro, o vereador Claudinho Serra, para trás das grades por suposto envolvimento em esquema de propina.

Conforme extrato publicado na edição número 3564 do Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), os valores do contrato com a GC Obras de Pavimentação Asfáltica foi aumentado em R$ 470.625,07.

Com isso, o valor global de pouco mais de R$ 8 milhões salta para quase nove (R$ 8.884.254,95), mesmo após citação da empresa nas apurações do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) do MPMS.

Reprodução/Diário Oficial Assomasul

Contratada para obra de pavimentação de uma série de ruas no bairro Ipacaray, essas obras chegaram a ser paralisadas e o destravamento só aconteceu após um aditivo específico cobrir o custo do frete para buscar pedra (bica e bica corrida) a 95 km de distância, no município de Terenos.

Vale lembrar que, juntamente do vereador Claudinho Serra, o GC OBras de PAvimentação Asfáltica foi listada entre os alvos de busca e apreensão, ao lado de uma série de outros nomes durante a Operação Tromper.

Operação Tromper

No último dia 03 a operação batizada como "Tromper" ganhou mais uma etapa, já na segunda fase (anterior a essa) as ações policiais envolveram prisões, conforme apurado pelo Correio do Estado, quando foram detidos dois empresários e dois servidores municipais.

Além de Claudinho Serra, Carmo Name Júnior, Ueverton da Silva Macedo (também conhecido pelo apelido de “Frescura”), Ricardo José Rocamora Alves, Milton Matherus Paiva Matos, Ana Cláudia Alves Flores, Marcus Vinícius Rossentini de Andrade Costa e Thiago Rodrigues Alves tiveram as prisões preventivas decretadas.

Importante esclarecer que o próprio MPMS alegar que o parlamentar da Capital formou “uma organização criminosa constituída de agentes públicos e privados, destinada à obtenção de vantagens ilícitas decorrentes, principalmente, dos crimes de fraude ao caráter competitivo de inúmeros processos licitatórios e desvio de dinheiro público diante da não prestação ou não entrega do produto contratado”.

