Projeto em parceria com a Bracell doa mais de 2 mil quilos de alimentos em MS

O Projeto Nós do Campo, que neste ano movimentou R$ 29.899,72 em renda, com a comercialização de 2.119,86 quilos de hortifrúti, também beneficia famílias em situação de vulnerabilidade em Bataguassu.

O diferencial da produção de alimentos está na liderança feminina, que tem se consolidado como importante ferramenta na geração de renda, além de parte da produção ser revertida em causas sociais, atendendo o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Pensado para desenvolver o empoderamento feminino, o programa foca no trabalho de produtoras rurais que residem em assentamentos das seguintes localidades:

Bataguassu;

Santa Rita do Pardo;

Nova Andradina;

Nova Alvorada do Sul.

O projeto atua no fortalecimento da autonomia produtiva, social e econômica das participantes, reconhecendo o papel estratégico do trabalho feminino no campo.

“Esse projeto valorizou nossa comunidade, deu visibilidade às produtoras e possibilitou que o alimento produzido por nós chegasse às famílias da cidade, o que é algo muito significativo. Estamos muito felizes em fazer parte dessa iniciativa, que reconhece a qualidade e o empenho das mulheres do campo. Seguiremos trabalhando com dedicação, fortalecendo essa parceria com as empresas, para levar mais oportunidades, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para nossas famílias”, destacou a produtora rural e uma das participantes, Maria do Carmo Corrêa.

Atendendo a comunidade

Nas cinco entregas feitas em 2025, foram distribuídas cestas básicas compostas exclusivamente por hortifrutis cultivados pelas próprias participantes da iniciativa, resultado direto do trabalho desenvolvido nas propriedades rurais.

A ação envolveu a organização da produção, o aprimoramento do manejo agrícola e a estruturação da logística de comercialização, ampliando o alcance social da iniciativa e conectando agricultura familiar, solidariedade e desenvolvimento comunitário.

Saiba mais

Além da produção agrícola, o Projeto Nós do Campo também avança no fortalecimento das atividades pecuárias conduzidas pelas mulheres atendidas.

A iniciativa oferece atendimento veterinário especializado, orientações técnicas individualizadas e acompanhamento periódico das propriedades, com foco na sanidade, nutrição e melhoria genética do rebanho leiteiro.

Segundo o gerente de Relações Institucionais da MS Florestal, Bruno Madalena, ao integrar produção agrícola, pecuária, assistência técnica e impacto social, o Projeto Nós do Campo reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais onde atua, a valorização do protagonismo feminino e a geração de oportunidades no meio rural.

“Em 2025, o Projeto Nós do Campo comprova, na prática, que ações estruturadas no campo geram resultados concretos. Foram quase R$ 30 mil em renda, mais de duas toneladas de alimentos produzidos e um impacto social direto por meio das doações ao CRAS. Isso reforça nosso compromisso em apoiar iniciativas que transformam realidades e fortalecem as comunidades locais”, finaliza.

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, um conglomerado global com foco na manufatura sustentável de recursos naturais.

Especializada na formação de florestas plantadas e na preservação ambiental, além do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua, a MS Florestal participa de todas as etapas, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. Mais informações: www.msflorestal.com.

