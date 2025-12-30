Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Projeto em parceria com a Bracell doa mais de 2 mil quilos de alimentos em MS

Projeto Nós do Campo, promovido pela MS Florestal, empodera mulheres e doa cestas básicas com produção do Estado

Laura Brasil

30/12/2025 - 16h00
O Projeto Nós do Campo, que neste ano movimentou R$ 29.899,72 em renda, com a comercialização de 2.119,86 quilos de hortifrúti, também beneficia famílias em situação de vulnerabilidade em Bataguassu.

O diferencial da produção de alimentos está na liderança feminina, que tem se consolidado como importante ferramenta na geração de renda, além de parte da produção ser revertida em causas sociais, atendendo o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Pensado para desenvolver o empoderamento feminino, o programa foca no trabalho de produtoras rurais que residem em assentamentos das seguintes localidades:

  • Bataguassu;
  • Santa Rita do Pardo;
  • Nova Andradina;
  • Nova Alvorada do Sul.

O projeto atua no fortalecimento da autonomia produtiva, social e econômica das participantes, reconhecendo o papel estratégico do trabalho feminino no campo.

“Esse projeto valorizou nossa comunidade, deu visibilidade às produtoras e possibilitou que o alimento produzido por nós chegasse às famílias da cidade, o que é algo muito significativo. Estamos muito felizes em fazer parte dessa iniciativa, que reconhece a qualidade e o empenho das mulheres do campo. Seguiremos trabalhando com dedicação, fortalecendo essa parceria com as empresas, para levar mais oportunidades, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para nossas famílias”, destacou a produtora rural e uma das participantes, Maria do Carmo Corrêa.

Atendendo a comunidade

Nas cinco entregas feitas em 2025, foram distribuídas cestas básicas compostas exclusivamente por hortifrutis cultivados pelas próprias participantes da iniciativa, resultado direto do trabalho desenvolvido nas propriedades rurais.

A ação envolveu a organização da produção, o aprimoramento do manejo agrícola e a estruturação da logística de comercialização, ampliando o alcance social da iniciativa e conectando agricultura familiar, solidariedade e desenvolvimento comunitário.

Saiba mais

Além da produção agrícola, o Projeto Nós do Campo também avança no fortalecimento das atividades pecuárias conduzidas pelas mulheres atendidas.

A iniciativa oferece atendimento veterinário especializado, orientações técnicas individualizadas e acompanhamento periódico das propriedades, com foco na sanidade, nutrição e melhoria genética do rebanho leiteiro.

Segundo o gerente de Relações Institucionais da MS Florestal, Bruno Madalena, ao integrar produção agrícola, pecuária, assistência técnica e impacto social, o Projeto Nós do Campo reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais onde atua, a valorização do protagonismo feminino e a geração de oportunidades no meio rural.

“Em 2025, o Projeto Nós do Campo comprova, na prática, que ações estruturadas no campo geram resultados concretos. Foram quase R$ 30 mil em renda, mais de duas toneladas de alimentos produzidos e um impacto social direto por meio das doações ao CRAS. Isso reforça nosso compromisso em apoiar iniciativas que transformam realidades e fortalecem as comunidades locais”, finaliza.

Imagem Divulgação

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, um conglomerado global com foco na manufatura sustentável de recursos naturais. 

Especializada na formação de florestas plantadas e na preservação ambiental, além do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua, a MS Florestal participa de todas as etapas, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. Mais informações: www.msflorestal.com.

Educação

Prazo para pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino termina nesta quarta

Os interessados a conquistarem uma das 200 mil vagas no Estado devem acessar o site ou se dirigirem ao local de atendimento presencial em Campo Grande

30/12/2025 14h45

São 200 mil vagas espalhadas em todo o Estado para alunos na REE

São 200 mil vagas espalhadas em todo o Estado para alunos na REE FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

A primeira etapa do período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul se encerra amanhã (31). 

Essa etapa de preenchimento de informações precisa ser realizada por todos os interessados em ingressar em uma das unidades escolares estaduais no ano de 2026 a fim de garantirem uma vaga. 

Ao todo, a Secretaria Estadual de Educação (SED) disponibilizou 200 mil vagas distribuídas nos 79 municípios do Estado, que devem atender tanto os estudantes que já fazem parte da rede quanto os novos alunos. 

Após o encerramento da 1ª etapa de pré-matrículas, as turmas serão fechadas pela SED para publicação da 1ª lista de designação, que deve ser divulgada no dia 04 de janeiro de 2026. 

No documento, estarão os nomes dos estudantes designados para cada unidade escolar da REE, conforme preenchido na pré-matrícula. 

Para efetuar o preenchimento dos dados e adquirir demais informações, assim como a consulta ao resultado, os interessados podem acessar o endereço www.matriculadigital.ms.gov.br

O período para a efetiva realização das matrículas será entre os dias 05 e 09 de janeiro de 2026.

O local para o atendimento presencial é a Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, no bairro Itanhangá Park em Campo Grande. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. 

Em caso de dúvidas ou problemas para o acesso, o contato por telefone é pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (celular). 

Em 2026

Com novidades para o ano que vem, a REE agora conta com três novas unidades escolares. Localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, o total de escolas da rede agora são 352.

Na capital, a EE Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos);
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional;
  • E no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).

No município de Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos);
  • Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Já em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará:

  • o Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Matrícula

Para garantir uma vaga em uma nova escola pública, ou manter o ensino em uma, o estudante ou responsável deve preencher o formulário de pré-inscrição e apresentar documentos obrigatórios presencialmente na unidade escolar escolhida ou inserir eletronicamente no painel.

Entre os documentos estão:

  • Requerimento de Matrícula assinado pelo responsável ou estudante (se maior de 18 anos).
  • Certidão de Nascimento ou Casamento.
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver.
  • Cédula de Identidade (RG) para estudantes maiores de 18 anos.
  • Ementa Curricular, se aplicável.
  • Guia de Transferência original, se for o caso.
  • Histórico Escolar original, se for o caso.
  • Carteira de Vacinação atualizada.
  • Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).
  • Comprovante de residência ou declaração, se for o caso.
  • Cartão do SUS, se houver.
  • Documento de identificação do pai/mãe ou responsável para estudantes menores de 18 anos.
  • Comprovante de guarda legal, se aplicável.
  • Laudo médico (para estudantes da educação especial), se necessário.
  • Comprovante das últimas 4 doações de sangue nos últimos 2 anos, caso informado na pré-matrícula.
  • Carteira ou declaração de doador de medula, caso informado na pré-matrícula.

Cidades

Confira feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

Dos 10 feriados, apenas um cai no fim de semana; veja

30/12/2025 14h22

Crédito: Freepik

Chegou o momento de programar na agenda os feriados de 2026. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, nesta terça-feira (30), a portaria que estabelece os feriados nacionais e os dias de ponto facultativo do próximo ano.
Os órgãos e entidades da administração pública federal direta devem estar atentos para que não ocorra comprometimento das atividades públicas consideradas serviços essenciais à população.
Em 2026, serão dez feriados nacionais e nove dias de ponto facultativo, com datas tradicionais do calendário cívico e religioso brasileiro, além de períodos de organização do funcionamento administrativo, como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano-Novo.
“Não será permitido aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal antecipar ponto facultativo em discordância com o que dispõe a Portaria. Também está vedado adotar ponto facultativo estabelecido pela legislação estadual, municipal ou distrital, ressalvados os feriados em comemoração à data magna do Estado”, estabelece a portaria.

Confira o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos em 2026

  • 1º de janeiro (quinta-feira), Confraternização Universal (feriado nacional);
  • 16 de fevereiro (segunda-feira), Carnaval (ponto facultativo);
  • 17 de fevereiro (terça-feira), Carnaval (ponto facultativo);
  • 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);
  • 3 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo (feriado nacional);
  • 20 de abril (segunda-feira) (ponto facultativo);
  •  21 de abril (terça-feira), Tiradentes (feriado nacional);
  • 1º de maio (sexta-feira), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
  • 4 de junho (quinta-feira), Corpus Christi (ponto facultativo);
  •  5 de junho (sexta-feira) (ponto facultativo);
  • 7 de setembro (segunda-feira), Independência do Brasil (feriado nacional);
  • 12 de outubro (segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
  • 28 de outubro (quarta-feira), Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);
  •  2 de novembro (segunda-feira), Finados (feriado nacional);
  • 15 de novembro (domingo), Proclamação da República (feriado nacional);
  • 20 de novembro (sexta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);
  • 24 de dezembro (quinta-feira), Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);
  • 25 de dezembro (sexta-feira), Natal (feriado nacional); e
  • 31 de dezembro (quinta-feira), Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).

