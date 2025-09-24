Projeto Ilumina Pantanal ganha prêmio de Boa Prática Nacional em Brasília

Durante o I Congresso Brasileiro de Minas e Energia, realizado em Brasília na última segunda-feira (22), o programa Ilumina Pantanal foi premiado como boa prática nacional pela FGV Energia.
O programa da Energisa, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal leva energia limpa por meio de fontes renováveis a famílias ribeirinhas e em situação de isolamento no Pantanal.
As características geográficas e climáticas do Pantanal sul-mato-grossense são muito específicas. Para muitas famílias que ali residem, não é possível a chegada da energia por meio de redes de energia convencionais.
Por isso, esses moradores foram atendidos com um kit de geração de energia solar, composto por quatro placas fotovoltaicas, uma bateria de lítio e tomadas e lâmpadas leds.
O projeto completou quatro anos em 2025 e 2.975 famílias foram atendidas, passando a ter acesso a energia elétrica. Além das famílias, foram beneficiadas seis escolas, impactando cerca de 300 crianças com a doação de mais de 650 geladeiras pela Energisa, além da doação e instalação dos sistemas.
O projeto teve um investimento de R$210 milhões e pôde levar energia elétrica para áreas remotas e isoladas do pantanal sul-mato-grossense por meio de fontes renováveis, respeitando e preservando a fauna e flora locais.
Prêmio
O prêmio foi entregue na segunda-feira ao diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos, e à diretora-presidente da MSGás, Cristiane Junqueira, que representou o Governo do Estado no evento.
A seleção das boas práticas foi realizada pela FGV Energia, uma das maiores instituições de ensino do Brasil, que tem critérios rigorosos e uma base de análise apurada.
O programa já havia ganhado reconhecimento internacional com o 1º Prêmio Solar & Storage Live Awards 2021, na categoria inovação e geração solar.
O presidente da Energisa afirma que o projeto reforça o compromisso da empresa em unir tecnologia e sustentabilidade, a fim de ampliar o acesso à energia e promover desenvolvimento a uma das regiões mais emblemáticas do Brasil.
“Tive a oportunidade de estar com a minha equipe na região da Barra do São Lourenço, onde pudemos vislumbrar uma mudança muito positiva para as comunidades. Na escola Escola Estadual João Quirino de Carvalho - Toghopanãa, localizada na Aldeia Guató Uberaba, encontramos a turma dos adolescentes estudando em um laboratório de informática, com ventiladores e em um ambiente muito confortável. Tudo isso só foi possível com a chegada da energia elétrica, algo que nos enche os olhos e o coração, por saber que fazemos parte dessa história”, afirmou Paulo Roberto.
Para Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o prêmio é um reconhecimento ao trabalho da Energisa e dos governos.
"O Governo tem uma linha muito bem definida do MS renovável. O nosso grande foco é a geração de energia renovável, sempre olhando para o projeto Carbono Neutro 2030. O projeto Ilumina Pantanal foi reconhecido como o melhor projeto de energia solar em áreas isoladas do mundo. Então veja, o Ilumina foi uma solução de política pública, que foi uma ideia até o momento inédita. Então é uma forma da gente conseguir levar cidadania a estas pessoas através da energia elétrica. Isso é fundamental e houve um reconhecimento nacional e internacional sobre como podemos dar esta dignidade a todas as pessoas no Pantanal, através de sistemas renováveis de energia elétrica e alto pacote tecnológico", concluiu.