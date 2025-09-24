Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Sustentabilidade

Projeto Ilumina Pantanal ganha prêmio de Boa Prática Nacional em Brasília

O projeto leva energia elétrica sustentável a famílias em situação de isolamento no Pantanal

Karina Varjão

Karina Varjão

24/09/2025 - 15h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante o I Congresso Brasileiro de Minas e Energia, realizado em Brasília na última segunda-feira (22), o programa Ilumina Pantanal foi premiado como boa prática nacional pela FGV Energia. 

O programa da Energisa, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal leva energia limpa por meio de fontes renováveis a famílias ribeirinhas e em situação de isolamento no Pantanal. 

As características geográficas e climáticas do Pantanal sul-mato-grossense são muito específicas. Para muitas famílias que ali residem, não é possível a chegada da energia por meio de redes de energia convencionais. 

Por isso, esses moradores foram atendidos com um kit de geração de energia solar, composto por quatro placas fotovoltaicas, uma bateria de lítio e tomadas e lâmpadas leds.

O projeto completou quatro anos em 2025 e 2.975 famílias foram atendidas, passando a ter acesso a energia elétrica. Além das famílias, foram beneficiadas seis escolas, impactando cerca de 300 crianças com a doação de mais de 650 geladeiras pela Energisa, além da doação e instalação dos sistemas.

O projeto teve um investimento de R$210 milhões e pôde levar energia elétrica para áreas remotas e isoladas do pantanal sul-mato-grossense por meio de fontes renováveis, respeitando e preservando a fauna e flora locais. 

Prêmio 

O prêmio foi entregue na segunda-feira ao diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos, e à diretora-presidente da MSGás, Cristiane Junqueira, que representou o Governo do Estado no evento. 

A seleção das boas práticas foi realizada pela FGV Energia, uma das maiores instituições de ensino do Brasil, que tem critérios rigorosos e uma base de análise apurada. 

O programa já havia ganhado reconhecimento internacional com o 1º Prêmio Solar & Storage Live Awards 2021, na categoria inovação e geração solar. 

O presidente da Energisa afirma que o projeto reforça o compromisso da empresa em unir tecnologia e sustentabilidade, a fim de ampliar o acesso à energia e promover desenvolvimento a uma das regiões mais emblemáticas do Brasil. 

“Tive a oportunidade de estar com a minha equipe na região da Barra do São Lourenço, onde pudemos vislumbrar uma mudança muito positiva para as comunidades. Na escola Escola Estadual João Quirino de Carvalho - Toghopanãa, localizada na Aldeia Guató Uberaba, encontramos a turma dos adolescentes estudando em um laboratório de informática, com ventiladores e em um ambiente muito confortável. Tudo isso só foi possível com a chegada da energia elétrica, algo que nos enche os olhos e o coração, por saber que fazemos parte dessa história”, afirmou Paulo Roberto.

Para Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o prêmio é um reconhecimento ao trabalho da Energisa e dos governos. 

"O Governo tem uma linha muito bem definida do MS renovável. O nosso grande foco é a geração de energia renovável, sempre olhando para o projeto Carbono Neutro 2030. O projeto Ilumina Pantanal foi reconhecido como o melhor projeto de energia solar em áreas isoladas do mundo. Então veja, o Ilumina foi uma solução de política pública, que foi uma ideia até o momento inédita. Então é uma forma da gente conseguir levar cidadania a estas pessoas através da energia elétrica. Isso é fundamental e houve um reconhecimento nacional e internacional sobre como podemos dar esta dignidade a todas as pessoas no Pantanal, através de sistemas renováveis de energia elétrica e alto pacote tecnológico", concluiu.
 

Cidades

Site que acumula queixas no Reclame Aqui terá que indenizar clientes

Com mais de 4 mil denúncias em uma plataforma digital, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul bloqueou os bens dos proprietários para assegurar o pagamento de indenizações por danos morais aos consumidores

24/09/2025 13h13

Compartilhar

Crédito: Agência Brasil

Continue Lendo...

Empresa online, chamada Rakku Magnetica Industria & Comércio Ltda, que vendia produtos e não os entregava, e que possui mais de 4.200 denúncias de clientes no portal Reclame Aqui, terá que indenizar consumidores que moveram uma ação civil pública por não receberem os produtos adquiridos.

Após comprar uma sandália pelo site da empresa e não receber o produto, o consumidor acionou o Ministério Público Federal (MPF). Como o órgão de competência federal não podia tratar do caso, ele foi encaminhado para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS, por meio da 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Campo Grande, levantou o número de reclamações registradas em sites como o Reclame Aqui, além de outras ações judiciais contra a empresa em plataformas como o "JusBrasil".

Ao solicitar informações à Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) e à Junta Comercial do Estado de São Paulo, as tentativas de notificar a empresa e seus representantes legais foram sem sucesso.

Além disso, entrevistas com os consumidores confirmaram que eles não receberam os produtos comprados e não tiveram o reembolso dos valores pagos, indicando que a empresa agiu de forma abusiva e desrespeitou o direito do consumidor.

Diante disso, a Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca de Campo Grande reconheceu o dano aos consumidores e atendeu ao pedido do MPMS, permitindo que os bens dos proprietários sejam usados para o pagamento dos prejuízos.

A empresa foi condenada a pagar o dobro dos valores que os consumidores gastaram no site, atualizados conforme a taxa Selic a partir da data da compra, além de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100 mil.

Segundo o Promotor de Justiça, titular da 25ª Promotoria de Justiça, a atuação do MPMS garantiu a proteção de todos os consumidores que moveram a ação coletiva e destacou que os danos aos consumidores na internet vêm aumentando cada vez mais.

A investigação durou vários anos, com coleta de dados robustos que sustentaram a responsabilização da empresa e de seus sócios.

Assine o Correio do Estado

ducação

Prefeitura suspende pregão que eleva em até 83% preço dos uniformes

Propostas seriam abertas no próximo dia 25, mas por causa dos pedidos de esclarecimentos, nova data será definida

24/09/2025 13h00

Compartilhar
Ata de registro de preços prevê investimento de até R$ 47,6 milhões para compra de uniformes para os cerca de 111 mil estudantes da Reme

Ata de registro de preços prevê investimento de até R$ 47,6 milhões para compra de uniformes para os cerca de 111 mil estudantes da Reme

Continue Lendo...

Por causa dos pedidos de impugnação e de esclarecimentos, a prefeitura de Campo Grande suspendeu o certamente para registro de preços prevendo investimento de até R$ 47,66 milhões para compra de uniformes escolares a serem distribuídos no próximo ano nas 105 escolas da rede municipal.

As propostas seriam abertas no dia 25 de setembro e agora não tem mais previsão de data, conforme publicação do diário oficial desta quarta-feira (24). O site da transparência da prefeitura de Campo Grande não disponibiliza detalhes sobre estes pedidos de impugnação do certame.

A previsão é de que sejam comprados pouco mais de 842 mil  itens como camisesas, meias, bermudas, jaquetas, tênis, botinas, calças e outros para benefiar a maior parte dos 111,2 mil alunos que em junho deste ano estavam matriculados na Reme. Parte deles, matriculados em Ceinfs, porém, não recebem. 

No começo deste ano os estudantes receberam uniformes que haviam sido adquiridos em um pregão de R$ 60,7 milhões realizado ainda em 2023. Para o próximo ano, contudo, o tradicional azul claro dos uniformes deve adotar um tom mais escuro e dar destaque a detalhes em amarelo, caracterizando a nova gestão. 

Comparação feita pelo Correio do Estado revela que a administração municipal está disposta a pagar até 83% mais caro que no pregão anterior, realizado no final de 2023. Naquele certame, jaquetas foram cotadas ao lvaor máxim de R$ 65,39. Agora, além de serem confecciondas com material de qualidade inferior, custarão até R$ 120,00.

O edital suspenso nesta quarta-feira (24) destina pouco mais de R$ 10,22 milhões para aquisição das jaquetas. Ao todo, são pouco mais de 95 mil unidades. Com características iguais às do certamente anterior, o material utilizado na confecção não é o mesmo.

Em 2023 elas eram de tecido tactel; Composição: 100% poliamida; Manga: raglã; Gênero: unissex; Bolsos: embutidos na lateral frente; Cor: azul; Requisito: com capuz. O edital deste ano também exige tecido de tactel, mas a composição de 77% poliéster, 23% viscose. As demais exigências são as mesmas.  

E, de acordo com o Google, jaquetas de poliamida deveriam ser mais caras que as de poliester. Ou seja, a troca de material, em tese, não justifica o aumento de preço. 

"A poliamida é geralmente mais cara que o poliéster, sendo considerada um tecido mais nobre e de maior qualidade, com características como toque mais macio e sedoso, maior resistência ao desgaste e maior capacidade de gerenciar a umidade e a troca térmica. O poliéster, por outro lado, é mais acessível e conhecido por sua resistência ao sol e rapidez na secagem, sendo uma opção mais econômica", diz a inteligência artificial do Google. 

AUMENTO GENERALIZADO

Outro item pelo qual a prefeitura está dispota a pagar aumento significativo são as meias.  Em 2023 tiveram o preço máximo estipulado em R$ 9,00. Agora, conforme edital, a administração está disposta a pagar até R$ 14,40. 

s editais de 2023 e o de agora deixam claro que o material é exatamente o mesmo: “meia personalizada; Composição: 50% algodão, 34% poliamida, 15% poliéster e 1,0% elastodieno; Gênero: unissex; Punho: jérsei (meia malha) 1 x 1 curta; Cor: branca”.

E não são somente as meias que devem ter reajuste bem superior ao da inflação dos últimos dois anos, que está na casa dos 10%, conforme o IBGE. No caso dos tênis, que também são iguais aos do pregão anterior, o aumento será de 52%.

No certame realizado no final de 2023, quando a prefeitura reservou a compra de até 182 mil pares, o valor máximo foi de R$ 71,52 o par. Agora, o valor máximo subiu para até R$ 108,75. Para 2026, , a previsão é de que sejam adquiridos, no máximo, 99.257 pares. 

No caso das bermudas, que são o terceiro item de maior peso monetário do edital, R$ 7,33 milhões, o aumento de preço chega a 44,2%. Em 2023, a prefeitura estipulou o valor máximo em R$ 30,80 a unidade. Naquele certame foram reservadas 302 mil unidades. 

Agora, estão sendo reservadas 165,2 mil bermundas e o valor máximo é R$ 44,42, o que representa aumento um pouco superior a 44%. A descrição das bermudas entre os dois editais é exatamente a mesma. 

O item de maior destaque quando o assunto é uniformes escolares é a camiseta. Neste caso, o aumento é menor que em outros intens, mas mesmo assim o dobro da inflação dos últimos dois anos. Em 2023 a unidade teve o valor máximo estipulado em R$ 27,15. Agora, está em R$ 32,47, o que representa alta de 19,6%. 

Na licitação anterior, a Semed fez a reserva de até 500 mil camisetas, cotadas a pouco mais de R$ 13,5 milhões. Para 2026, a reserva é para até 266.542 unidades. Caso todas sejam compradas pelo valor máximo, o investimento será de R$ 8.654.618,74. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 1 dia

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1119, terça-feira (23/09)

3

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho
DEMORA

/ 1 dia

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho

4

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta
EM RISCO

/ 1 dia

Após assassinato de delegado paulista, juiz Odilon reforça pedido por escolta

5

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal
TRAGÉDIA

/ 8 horas

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 16/09/2025

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro