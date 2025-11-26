Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PEIXE NO CARDÁPIO

Projeto prevê inclusão da tilápia na merenda escolar e refeições institucionais

Estão previstas diversas formas de aquisição, incluindo: peixe fresco, congelado, filé e preparações industrializadas

João Pedro Flores

26/11/2025 - 19h15
Continue lendo...

Nesta quarta-feira (26) começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 313/2025, de autoria do deputado Roberto Hashioka (União), que dispõe sobre a inclusão da tilápia como opção de proteína nas aquisições destinadas à Rede Pública Estadual de Ensino e aos órgãos de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, para composição das refeições institucionais fornecidas aos servidores.

O texto menciona que o produto como opção de proteína observará a disponibilidade no mercado local e regional; a compatibilidade com as exigências nutricionais e sanitárias previstas em normas estaduais e municipais; a viabilidade econômica e orçamentária das aquisições públicas; além do respeito às regras de licitações e contratos da Administração Pública.

Estão previstas diversas formas de aquisição, incluindo: peixe fresco, congelado, filé e preparações industrializadas, preferencialmente de produtores sul-mato-grossenses. O objetivo é garantir cardápios frequentes com tilápia, respeitando recomendações nutricionais específicas para cada público.

Segundo Hashioka, Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de tilápia no Brasil e registrou um crescimento de 18,77 % na produção total de peixes em 2024, alcançando 40,5 mil toneladas.

O Governo Estadual, por meio do Plano PRO-PEIXE, estabeleceu a meta de ampliar a produção de peixes de 36,4 mil toneladas (em 2021) para até 50 mil toneladas até 2025.

Benefícios nutricionais

A tilápia é uma fonte de proteína de alto valor biológico, rica em aminoácidos essenciais e com baixo teor de gordura saturada, o que a torna uma opção nutricional adequada para refeições institucionais.

Ela pode ser preparada de diversas formas, adaptando-se bem a cardápios escolares e de servidores. Sua inclusão regular nas refeições escolares contribui para a melhoria do estado nutricional dos estudantes, especialmente em regiões com acesso limitado a proteínas de qualidade.

Para os servidores da Segurança Pública, a tilápia oferece uma proteína leve e de fácil digestão, favorecendo uma alimentação mais equilibrada e saudável no ambiente institucional.

Investigação

Clã criminoso da família Razuk queria assumir domínio do jogo do bicho em Goiás

Um dos planos do grupo era derrubar a liderança local da jogatina com um financiamento de R$ 30 milhões

26/11/2025 18h00

FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Segundo a investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) o grupo criminoso liderado pela família Razu tinha plano de expansão da organização criminosa para o estado de Goiás. 

Segundo a averiguação dos fatos, o grupo realizava estudos com o apoio de organizações do estado goiano, como investidores e figuras influentes, para derrubar a liderança local da jogatina, que era comandado por Carlinhos Cachoeira, um bicheiro local.  

Com um financiamento de R$ 30 milhões de um investidor ainda não identificado, a missão era levar a uma “guerra pelo controle do jogo do bicho que atingiria ambos os Estados”, como consta na investigação. 

Os planos e hierarquia

De acordo com os desdobramentos das investigações, o Ministério Público de MS concluiu que a organização criminosa teria se reorganizado com o objetivo de ocupar vácuos de poder deixados pela dissolução de grupos rivais, como o liderado por Jamil Name Filho, após a Operação Omertá. 

Como uma estratégia para reforçar seu domínio, o clã teria recrutado membros da empresa paulista MTS, que se tornou responsável pelo jogo do bicho em Mato Grosso do Sul, travando uma “guerra urbana” com assaltos à luz do dia contra a concorrência. 

Foi identificado, ainda, o papel de cada um dos envolvidos no grupo, que era centrado na família Razuk. 

Roberto Razuk, ex-deputado e patriarca da família, é descrito como o “chefe dentro do núcleo de liderança”. Ele era o responsável por decisões estratégicas e financeiras por ter grande influência, capaz de proteger os negócios. Um exemplo disso era o financiamento de custos de processos judiciais, como era o caso da disputa da licitação bilionária da LOTESUL. 

Roberto Razuk Filho, o deputado Neno Razuk, era tido como o líder principal, responsável pelo controle operacional. Seu irmão, Rafael Godoy Razuk atuava como membro do núcleo principal e tinha poder de decisão. 

A investigação revelou que Rafael chegou a questionar certas decisões de Neno, chamando de “equivocadas e inoportunas”. 

Jorge Razuk Neto era o gerente e articulador, focado na modernização da jogatina, sendo responsável pela idealização e execução do site “apponline”, uma plataforma online para o jogo do bicho, expandindo o alcance do esquema para o nicho digital. 

Segundo apurado, Jorge também era sócio de Sérgio Donizete Balthazar na empresa de fachada Criativa Technology Ltda, usada para tentar participar da licitação da LOTESUL. Os sócios também atuavam juntos em atividades relacionadas à jogatina, sendo proprietários do domínio "betmaiss.com". 

Sérgio também atuava na função de transporte de máquinas caça-níqueis e depósito de quantias físicas sem indicação de irgem em uma conta bancária e solicitação de cobrança de devedores com "graves ameaças".

Rhiad Abdulahad, filho de José Eduardo Abdulahad, o Zeizo, exercia uma posição de articulação e comando, usando sua condição de advogado para comandar as atividades da organização, tomar decisões sobre a expansão da jogatina e a implementação de novas frentes de atuação. 

Flávio Henrique Espíndola Figueiredo era responsável por ceder residências e imóveis para o armazenamentos de máquinas equipadas para a abertura de um Cassino. As máquinas estavam vinculadas ao nome de Vanlir Queiroz e Jonathan Gimenez Grance. 

Flávio também era responsável pela lavagem de algumas quantias de dinheiro. 

Marco Aurélio Horta ocupava a função de assessor de gabinete parlamentar de Neno, devido a proximidade entre eles. 

Anderson Lima tinha a função de divulgar informações sigilosas disponíveis em sistemas de informação restritos à segurança pública, tendo acesso devido sua condição de sargento da polícia militar de Ponta Porã. 

Paulo Roberto Franco , conhecido como Paulinho da Banca do Jogo de Maracaju, tinha a função de apontador do jogo do bicho na cidade de Maracaju, ensinando sobre "boas práticas" no gerenciamento de pontos de venda, dinânimca do recolhimento dos valores arredadados pelos cambistas com as apostas e suas remunerações. 

A Juíza responsável pelo caso, May Melke Siravegna, ressaltou que as prisões foram decretadas devido a “gravidade concreta dos delitos”, além da necessidade de interrupção da atuação da organização criminosa, que continuou exercendo as práticas criminosas sem se ressabiar com as ações policiais deflagradas anteriormente. 

“A gravidade [...] se encontra consubstanciada [...] na extensão e gravidade das infrações praticadas pelo grupo criminosos, não apenas para se manterem no comando da exploração dos jogos de azar, como também para eliminarem a concorrência”, destacou a magistrada. 

Ela ainda ressaltou a prática do grupo de crimes que vão “desde simples contravenções do jogo do bicho até crimes de homicídio qualificado”. 

Confira abaixo a lista dos investigados e presos na quarta fase da Successione: 

  • Roberto Razuk;
  • Rafael Godoy Razuk;
  • Jorge Razuk Neto;
  • Sérgio Donizete Balthazar;
  • Flávio Henrique Espíndola Figueiredo;
  • Jonathan Gimenez Grance ("Cabeça");
  • Samuel Ozório Júnio;
  • Odair da Silva Machado ("Gaúcho");
  • Gerson Chahuan Tobji;
  • Marco Aurélio Horta;
  • Anderson Lima Gonçalves;
  • Paulo Roberto Franco Ferreira;
  • Anderson Alberto Gauna;
  • Willian Ribeiro de Oliveira
  • Marcelo Tadeu Cabral;
  • Franklin Gandra Belga;
  • Jean Cardoso Cavalini;
  • Paulo do Carmo Sgrinholi;
  • Willian Augusto Lopes Sgrinholi;
  • Rhiad Abdulaha.

Ao todo, foram cumpridos, nesta terça-feira (25), 20 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços nos estados do Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. 
 

PÂNICO

Homem é preso após atacar mulher durante treino no Parque dos Poderes

Um rapaz também foi vítima de assalto na região e teve seus pertences roubados, durante a prática de exercícios

26/11/2025 18h00

O crime ocorreu nas proximidades do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

O crime ocorreu nas proximidades do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo Divulgação: Fundesporte

Uma mulher que treinava corrida na manhã desta quarta-feira (26), no Parque dos Poderes, em Campo Grande, passou por momentos de pânico ao ser abordada por um homem que tentou arrastá-la para dentro da mata, nas proximidades do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida quando o suspeito a puxou pelo braço, apalpou seus seios, mandou que ficasse quieta e fingiu estar armado.

Enquanto ele tentava levá-la à força para uma área de mata fechada, a moça percebeu que o homem estava apenas com um pedaço de madeira, e não arma de fogo.

Assustada, ela gritou por socorro, chamando a atenção de pessoas que estavam próximas.  Os populares correram para deter o agressor, que fugiu em direção à Secretaria de Saúde, no próprio Parque dos Poderes, e se lançou contra uma janela de vidro para entrar no prédio. Ele sofreu cortes no rosto, especialmente na região dos olhos, além de uma lesão no tendão de Aquiles. 

O homem foi detido e encaminhado para o Hospital Santa Casa, devido aos ferimentos. A Polícia Civil prendeu o criminoso em flagrante, por tentativa de estupro. Autoridades reforçam a importância de denúncias e pedem que frequentadores do Parque redobrem a atenção.

Assalto pela manhã

Ainda pela manhã desta quarta-feira, um homem, de 29 anos, foi assaltado na mesma região do Parque dos Poderes. O criminoso roubou carro, celular, óculos, relógio e R$300, transferido por meio de pix a partir do acesso ao celular da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das seis horas da manhã, o rapaz praticava exercícios físicos quando foi surpreendido pelo assaltante. O suspeito portava uma faca e ameaçou a vítima.

A equipe da Polícia Militar realizou buscas pelas imediações do local para encontrar o criminoso, porém este não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento como roubo e extorsão.

