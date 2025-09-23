Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Projeto que proíbe atletas trans em competições esportivas é aprovado

A Câmara Municipal votou, nesta terça-feira (23), o projeto de lei que estabelece o sexo biológico como critério para a definição de gênero em jogos esportivos em Campo Grande

Laura Brasil

23/09/2025 - 15h33
A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou o Projeto de Lei (PL) nº 11.526/25, em regime de urgência, que proíbe atletas transgêneros em competições esportivas no município.

A proposta, aprovada durante a sessão desta terça-feira (23), por 19 votos favoráveis e 6 contrários, determina que o sexo biológico seja o critério válido para a definição do gênero de atletas em competições esportivas oficiais realizadas no município.

“O sexo biológico será o único critério definidor do gênero dos competidores em competições esportivas oficiais realizadas no âmbito do Município de Campo Grande/MS, vedando-se a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento”, trata o texto do projeto.

O PL tramitou na Casa de Leis após o time Leoas de Campo Grande, no dia 6 de setembro, recusar-se a entrar em campo contra o time Fênix, que conta com uma atleta transgênero, pela Liga Terrão.

No dia 18 de setembro, o vereador Rafael Tavares, autor do PL, homenageou a postura do time Leoas de Campo Grande em uma sessão na Câmara Municipal.

Aprovação sem debate

A técnica do Fênix, Solange Rosa, de 39 anos, mais conhecida como Sol, afirmou que o PL não passa de uma forma de tirar vantagem da atleta de 24 anos. Para ela, o real motivo de pautar esse assunto sem qualquer discussão aprofundada é o preconceito.

“No futebol feminino a gente joga com homens, somos treinadas por homens e, no entanto, nunca debatemos isso. O que aconteceu no episódio do dia 6 [recusa das Leoas de entrar em campo] foi puro preconceito. Então, eu vejo que, ao aprovar essa lei, eles estão simplesmente jogando uma atleta na cova dos leões”, pontuou Sol.

Para a treinadora, o que está ocorrendo é oportunismo por parte do vereador, já que, desde o ocorrido, a atleta ficou reservada e passou a sofrer ameaças. Mesmo que se tente criar uma liga de jogadoras trans, ela ressaltou que não existe quantitativo suficiente de interessadas para montar um campeonato.

A atleta treina no Fênix há quatro anos. Em relação à aprovação da lei, Sol disse que houve outros jogos sem esse tipo de intercorrência e todas foram pegas de surpresa.

“O que a gente procura no esporte é aceitação, empatia. A gente não quer um esporte bagunçado. O que queremos na nossa modalidade, que é o futebol feminino, é mais empatia pela atleta que viu no futebol feminino o acolhimento”, disse a treinadora.

A partir de agora, a treinadora vai buscar instruções para saber a melhor maneira de ajudar a atleta. “Sei que a gente é minoria, não deveria, mas somos. Então queremos conversar. Isso está muito longe de acabar. Onde houver algum meio de ajudar a Adriana, eu vou ajudar”.

A reportagem entrou em contato com o presidente da União Esportiva de Futebol Amador de Mato Grosso do Sul (UEAFAMS), Cleiton Ferreira, que, apesar de não ser responsável pela competição, lamentou a ausência de uma audiência pública para ampliar o debate.

“Achei que o assunto foi discutido com um grupo muito pequeno, que representa o futebol amador e suas categorias. Esse assunto deveria, antes de mais nada, ter passado por uma consulta pública com os principais líderes desse esporte (futebol amador), e sei que isso não foi feito”, disse Cleiton.

O presidente da UEAFAMS ainda questionou o desinteresse dos vereadores em relação aos espaços onde são realizadas as competições.

“Algo que seria obrigação deles é fiscalizar a estrutura que a prefeitura oferece e as condições mínimas, que nem isso é oferecido pela Funesp [Fundação Municipal de Esporte], tampouco pela Câmara Municipal, e muito menos pela prefeitura”, e completou:

“Eu cumpro o que é decidido com os responsáveis de equipes em assembleia, pois são esses os verdadeiros preocupados com o nosso futebol aqui em Campo Grande. Esses vereadores só querem atender onde têm ‘likes’.”

Como no Brasil não existe regulamentação federal para a participação de atletas transexuais em esportes, a participação depende de regras de federações esportivas, que normalmente seguem diretrizes do Comitê Olímpico Internacional (COI), de outras entidades ou de regulamentação por meio de leis municipais.

A matéria segue agora para sanção ou veto da prefeita Adriane Lopes (PP). Caso seja aprovada, a Cidade Morena passará a integrar o grupo de municípios que já regulamentaram leis proibindo a participação de atletas trans em competições esportivas, ao lado de Cuiabá (MT) e Boa Vista (RR).

Votaram a favor:

  • André Salineiro (PL);
  • Ana Portela (PL);
  • Carlão (PSB);
  • Clodoilson Pires (Podemos);
  • Dr. Jamal (MDB);
  • Dr. Victor Rocha (PSDB);
  • Fábio Rocha (União);
  • Herculano Borges (Republicanos);
  • Leinha (Avante);
  • Maicon Nogueira (PP);
  • Marquinhos Trad (PDT);
  • Neto Santos (Republicanos);
  • Otávio Trad (PSD);
  • Prof. Juari (PSDB);
  • Prof. Riverton (PP);
  • Rafael Tavares (PL);
  • Ronilço Guerreiro (Podemos);
  • Veterinário Francisco (União);
  • Wilson Lands (Avante).

Votaram contra:

  • Beto Avelar (PP);
  • Delei Pinheiro (PP);
  • Flávio Cabo Almi (PSDB);
  • Jean Ferreira (PT);
  • Landmark (PT);
  • Luiza Ribeiro (PT).

Reestabelecido

Serviços de emergência são restabelecidos após pane em sistema de telefonia em MS

Durante a inoperância, a Sejusp havia disponibilizado contatos alternativos para atendimento

23/09/2025 16h15

Serviço foi reestabelecido às 14h30 desta terça-feira (23)

Serviço foi reestabelecido às 14h30 desta terça-feira (23) Foto: Divulgação

Os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) já foram restabelecidos em Campo Grande e em cidades do interior de Mato Grosso do Sul após ficarem temporariamente fora do ar devido ao rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora OI.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), equipes técnicas da pasta atuaram em conjunto com técnicos da operadora para normalizar o sistema no menor tempo possível. A falha afetou principalmente os números de costume usados pela população para acionar as forças de segurança.

Durante a inoperância, a Sejusp havia disponibilizado contatos alternativos para atendimento, garantindo que a população não ficasse desassistida. Em nota, a pasta destacou que a situação foi tratada como prioridade absoluta e pediu a compreensão da população.

Com a conclusão dos reparos, os números oficiais de emergência voltam a funcionar normalmente desde às 14h30 em todo o Estado. 

Abaixo, a nota divulgada pela Secretaria de Justiça de Segurança Pública (Sejusp): 

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) foram totalmente restabelecidos e estão operando normalmente desde às 14h30 desta terça-feira (23).
Em Ponta Porã, onde também houve interrupção, o restabelecimento ocorreu às 14h50. As cidades de Dourados e Corumbá, que apresentaram instabilidades pontuais, também já operam com os números de emergência funcionando normalmente.
A interrupção foi causada pelo rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora Oi, responsável pela prestação do serviço de telefonia. A Sejusp reforça que todas as medidas foram imediatamente tomadas para garantir a retomada, o mais breve possível, dos atendimentos com segurança e agilidade. Durante a interrupção e instabilidade dos serviços, números de celulares foram disponibilizados para contatos emergenciais com a PM e o Corpo de Bombeiros Militar.

INVESTIGAÇÃO

Foi publicado na edição de ontem (22), do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), a instauração de uma investigação para apurar a instabilidade recorrente nos números de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - (SAMU), de Dourados.

A investigação é específica para o município, mas leva em consideração a instabilidade dos principais canais de emergência que tem atingido outras cidades do Estado com frequência nos últimos dias, incluindo Campo Grande. Nesta manhã, inclusive, houve registro de instabilidade em Campo Grande, Iguatemi, Ribas do Rio Pardo, Dourados e Jardim.

Conforme a publicação, o procedimento foi aberto devido a falhas sucessivas que ocorreram ao longo desse ano, principalmente nos meses de março e abril, quando as linhas da PM e dos Bombeiros saíram do ar, obrigando a divulgação de números alternativos. Nesse mês, a instabilidade da linha 192 do SAMU acendeu um novo alerta sobre a fragilidade do sistema.

Diante disso, o MPMS notificou a Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado para que prestem esclarecimentos sobre as falha, e ainda apresentem, no prazo de 20 dias, documentos sobre as medidas adotadas para solução.

No procedimento, a 10ª Promotoria de Justiça ressaltou que a estabilidade desses canais é crucial para assegurar o direito constitucional à segurança e à vida da população e continuará monitorando o caso para garantir uma solução definitiva para o problema.

Colaborou Tamires Santana*

Cidades

Mulher que comprou carregador e furtou iPhone é presa em Campo Grande

Durante o pagamento, ela aproveitou a distração da funcionária para levar o aparelho usado pelos funcionários do comércio

23/09/2025 16h00

Divulgação PCMS

Uma cliente de 52 anos, que entrou em uma loja para comprar um carregador e acabou furtando um iPhone 12 Pro Max, foi presa pela Polícia Civil de Campo Grande.

Conforme relatos, a cliente comprou um carregador de celular e, ao ir ao caixa para realizar o pagamento, em uma loja de celulares localizada no bairro Santa Fé, colocou a bolsa sobre o aparelho e, quando a funcionária se distraiu, pegou o celular.

Ainda segundo informações da polícia, o aparelho era de uso exclusivo da empresa. A suspeita escondeu o objeto dentro da bolsa, efetuou o pagamento do carregador e deixou a loja.

Quando os funcionários perceberam a falta do aparelho, tentaram rastreá-lo, mas ele estava desligado. Os trabalhadores relataram que a senha era composta por apenas quatro dígitos.

Isso levantou a suspeita de que a mulher teria memorizado o código antes de deixar o estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança e os comprovantes de pagamento, assim como o depoimento dos funcionários, ajudaram na identificação da mulher que, ao ser localizada pela polícia, confessou ter levado o celular e devolveu o aparelho.

 

