Promotores só assumem em novembro e MP já lança diretrizes de novo concurso

Nove aprovados no 30° Concurso Público para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto só devem ser integrados ao MPMS em novembro de 2025

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

30/09/2025 - 12h30
Com os promotores de justiça substituto aprovados no 30° concurso assumindo os cargos em novembro, por meio de seu Diário Oficial o Ministério Público de Mato Grosso do Sul publicou hoje (30) uma resolução que estabelece o regulamento do próximo concurso público da instituição. 

Conforme o documento publicado hoje (30), não há o detalhamento do total de vagas, ou data de quando o edital desse próximo 31° concurso será divulgado, mas há a mesma série de requisitos para ingresso na carreira, como:

  • Ser brasileiro;
  • Ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida;
  • Estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais;
  • Estar em gozo dos direitos políticos;
  • Ter idoneidade moral atestada por 2 (dois) membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso;
  • Não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função, mediante apresentação das certidões constantes do art. 34, inciso VI, deste Regulamento, expedidas pelos órgãos competentes das localidades onde o candidato tiver residido nos últimos 5 (cinco) anos, bem como não possuir punições por falta grave no exercício de profissão, cargo, ou função;
  • Contar com, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício de atividade jurídica; e
  • Gozar de boa saúde, física e mental

Entretanto, cabe destacar que, os nove aprovados no 30° Concurso Público para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto só devem ser integrados ao MPMS em novembro de 2025

O Ministério púbçlico foi procurado, para apontar quais as mudanças efetivas do regulamento passado para esse do 31° concurso, bem como se há uma data prevista para publicação do edital, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

Concurso público

Vale lembrar que o 30° Concurso Público acabou desdobrando-se em uma grande novela de cerca de três meses, após nenhum candidato conseguir nota suficiente na segunda fase, como bem acompanhou o Correio do Estado, e o processo registrar uma reprovação de 100%.

Foram cerca de 1.950 inscritos no 30° concurso realizado, com 202 passando para a segunda fase antes da reprovação de 100%. 

Houve o devido prazo para recurso, em que os nove nomes acabaram convocados para a próxima etapa do certame, deixando aberta uma das 10 vagas previstas.

Justamente os altos salários costumam atrair interessados nos cargos, já que o último concurso, por exemplo, apontava para um salário inicial de R$ 32 mil, com grande parte dos promotores e procuradores de Mato Grosso do Sul recebendo acima de R$ 100 mil ao final de cada mês.

Além do salário-base, eles recebem auxílio-alimentação, transporte, saúde e educação para driblar o teto salarial estipulado pela Constituição, atualmente de R$ 46,3 mil. 

Além disso, o MPE adotou o que se pode chamar de super-penduricalhos e que consomem em torno de R$ 5 milhões por mês dos cofres públicos somente com promotores e procuradores da ativa.

Enquanto que o auxílio-alimentação garante, em média, "apenas" R$ 3,5 mil no bolso de um  procurador de justiça de Mato Grosso do Sul, a "compensação de plantão" rende até R$ 38 mil. E, a chamada "cumulação", outros R$ 12,5 para a mesma pessoa, escolhida aleatoriamente no site da instituição, que não divulga mais nominalmente o valor dos salários.
 

fartura

Gastos do MPMS com salários crescem o dobro da inflação

Nos últimos 12 meses aumento chegou a 10,6%. No mesmo perído, a inflação acumulada está em 5,13%

30/09/2025 11h18

Em um ano, despesa bruta com pessoal somou R$ 364,8 milhões. MPMS tem em torno de 1.5 mil servidores

Em um ano, despesa bruta com pessoal somou R$ 364,8 milhões. MPMS tem em torno de 1.5 mil servidores

Balanço quadrimestral divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul revela que os gastos com pessoal tiveram índice de crescimento que supera em mais de 100% os índices da inflação oficial dos últimos 12 meses. 

Entre setembro do ano passado e agosto deste ano as despesas brutas com pessoal foram de R$ 403,5 milhões. Nos 12 meses anteriores, conforme mostram os dados divulgados no final de setembro do ano passado, este valor foi de R$  364,8 milhões. 

Esse aumento de quase R$ 39 milhões significa crescimento de 10,6% nos gastos com salários dos cerca de 1.500 servidores. Neste período, a inflação oficial medida pelo IBGE foi de 5,13%. 

E, se a comparação for somente entre agosto do ano passado com igual mês de 2025, o aumento é ainda maior, de 13,5%. No último mês do segundo quadrimestre do ano passado os gastos com a folha salarial foram de R$ 28,9 milhões. Em agosto deste ano já estavam em R$ 32,8 milhões. 

O balanço quadrimestral também revela que os gastos os servidores ativos crescem em ritmo bem mais acelerado que aqueles que são feito com os aposentados  e pensionistas. Nos últimos 12 meses, os desembolsos com aqueles que estão na ativa aumentaram em 11,6%, passando de R$ 303,6 milhões para R$ 339 milhões. 

Enquanto isso, o custo dos inativos, que teve acréscimo de apenas dois promotores e dois servidores nos últimos 12 meses, teve aumento de 5,4%, praticamente o mesmo índice da inflação. Nos 12 meses que terminaram em agosto do ano passado os inativos haviam custado R$ 61,2 milhões, ante R$ 64,5 milhões entre setembro do ano passado e agosto de 2025. 

TRANSPARÊNCIA 

O Ministério Público restringe o acesso às informações sobre os valores dos salários pagos individualmente aos seis integrantes. Porém, promotores e procuradores tem rendimentos idênticos aos de juízes e desembargadores de Mato Grosso do Sul. 

Em agosto, os magistrados receberam, em média, R$ 140 mil. Porém, teve magistrado com holerite de até R$ 175 mil somente em agosto. 

E não é somente o MP que está elevando seus gastos com pessoal em ritmo bem mais acelerado que o da inflação. Dados divulgados pelo Executivo estadual nesta segunda-feira mostram no comparativo de agosto do ano passado com igual mês de 2025, a despesa bruta com pessoal sofreu um acréscimo de 10,7%. O montante saltou de R$ 943 milhões para R$ 1.044 bilhão.

Os dados relativos aos últimos 12 meses também são preocupantes. O valor total da despesa bruta com pessoal passou de R$ 11.984 bilhões para R$ 13.126 bilhões. Isso representa alta de 9,5%, ou 4 pontos percentuais acima do índice de crescimento das receitas, que tiveram acréscimo de 5,5% no período. 

CHACOTA AO CAPS AD ACABA MAL

MPE investiga dois homens que fizeram vídeo debochando do CAPS AD

"Só tem louco" e "cria bebê reborn", vídeo ridiculariza o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Corumbá e homens respondem à justiça após denúncia

30/09/2025 11h15

Post ridicularizando CAPS AD diz que clínica trata os pacientes com choque e MPE investiga homens que aparecem no vídeo

Post ridicularizando CAPS AD diz que clínica trata os pacientes com choque e MPE investiga homens que aparecem no vídeo Foto / Reprodução

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio de uma denúncia realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, investiga dois empresários por debochar do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), de Corumbá.

Divulgada no diário oficial desta terça-feira, a denúncia veio devido a publicação de um vídeo entre o dia 31 de maio e primeiro de junho deste ano. Postado na rede social Instagram, no formato de “reels” dos dois homens envolvidos, os identificados são Hussan Soares Gonçalves e Matheus Enrique Moraes Pinto.

Durante o conteúdo, gravado em frente ao local, ambos aparecem ridicularizando o CAPS AD e os pacientes com frases pejorativas. Uma das afirmações era que a clínica “só tem loucos”, e os tratamentos dos pacientes utilizam “até choques”.

Outras frases indicam que as pessoas internadas “criam bebês reborns” e que eles (bebês reborns) teriam direito a camisa de força. Na legenda da publicação, a frase ainda debocha mais uma vez, ao descrever o local como “um novo lar para sua família”.

A Secretaria de Saúde denunciou pela ridicularização aos pacientes, funcionários, mas também pela irresponsabilidade de comentários realizados no vídeo que reforçam estereótipos que a luta antimanicomial combate ao longo dos anos.

Na pasta de manifestação de Hussan Soares e Matheus Enrique, a defesa alega que a publicação tinha “caráter humorístico” e “artístico”. Disponível no perfil dos dois homens por 3 horas, o vídeo foi retirado do ar após outros usuários do Instagram que assistiram, informarem que o conteúdo era “sensível demais para cunho humorístico”.

A postagem é caracterizada como crime pela Lei nº 13.146 de 2015, prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência ao “praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência”. E pode ainda ter causa de aumento de pena quando “cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza”.

Ambos os homens são figuras que protagonizam outros vídeos disponíveis no perfil de Hussan com o mesmo roteiro, que cita outros locais do município de Corumbá.

LUTA ANTIMANICOMIAL

No inquérito, a denunciante diz sobre a irresponsabilidade do vídeo. “Trata-se de um vídeo ofensivo e pejorativo e de extrema irresponsabilidade. A Luta Antimanicomial é marcada por uma história de maus tratos, tortura e descaso, e a reforma psiquiátrica luta constantemente para que situações como essa não voltem a acontecer”, afirma a denúncia.

Ainda segundo o documento, “qualquer pessoa pode usar de suas mídias para publicar o que bem entender, porém desde que não venha prejudicar e ofender a ninguém. Neste caso o vídeo em questão não só desrespeita as pessoas que trabalham no local como também os pacientes que buscam constantemente por respeito e dignidade”.

Em Mato Grosso do Sul, a luta antimanicomial é marcada pela presença de instituições como o Fórum Sul-Mato-Grossense da Luta Antimanicomial, criado em 2023. Além de realizações de eventos como a Semana da Luta Antimanicomial do MS e os Encontros do Cerrado.

EM CAMPO GRANDE

Na capital, em abril deste ano, um projeto de lei municipal intitulado de “Programa Municipal de Atendimento, Recuperação e Encaminhamento de Pessoas em Situação de Dependência Química em Campo Grande”, foi aprovado pelos vereadores.

Proposto pelos vereadores Rafael Tavares (PL) e Fábio Rocha (União), o projeto teve apenas um voto contrário, da vereadora Luiza Ribeiro (PT).

Com opinião contrária a lei teve repúdio total das instituições ligadas à psicologia. O Fórum Sul-Mato-Grossense da Luta Antimanicomial à época postou nota de repúdio à aprovação para a criação da lei, devido ao “grave retrocesso às conquistas históricas no campo da saúde mental".

Além de salientar que “a proposta desconsidera os princípios fundamentais da Reforma Psiquiátrica Brasileira, da Política Nacional de Saúde Mental, da Luta Antimanicomial e da política de redução de danos, pilares do cuidado humanizado, territorializado e baseado nos direitos humanos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

