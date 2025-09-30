Promotores só assumem em novembro e MP já lança diretrizes de novo concurso

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com os promotores de justiça substituto aprovados no 30° concurso assumindo os cargos em novembro, por meio de seu Diário Oficial o Ministério Público de Mato Grosso do Sul publicou hoje (30) uma resolução que estabelece o regulamento do próximo concurso público da instituição.

Conforme o documento publicado hoje (30), não há o detalhamento do total de vagas, ou data de quando o edital desse próximo 31° concurso será divulgado, mas há a mesma série de requisitos para ingresso na carreira, como:

Ser brasileiro;

Ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida;

Estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Ter idoneidade moral atestada por 2 (dois) membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso;

Não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função, mediante apresentação das certidões constantes do art. 34, inciso VI, deste Regulamento, expedidas pelos órgãos competentes das localidades onde o candidato tiver residido nos últimos 5 (cinco) anos, bem como não possuir punições por falta grave no exercício de profissão, cargo, ou função;

Contar com, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício de atividade jurídica; e

Gozar de boa saúde, física e mental

Entretanto, cabe destacar que, os nove aprovados no 30° Concurso Público para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto só devem ser integrados ao MPMS em novembro de 2025.

O Ministério púbçlico foi procurado, para apontar quais as mudanças efetivas do regulamento passado para esse do 31° concurso, bem como se há uma data prevista para publicação do edital, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno.

Concurso público

Vale lembrar que o 30° Concurso Público acabou desdobrando-se em uma grande novela de cerca de três meses, após nenhum candidato conseguir nota suficiente na segunda fase, como bem acompanhou o Correio do Estado, e o processo registrar uma reprovação de 100%.

Foram cerca de 1.950 inscritos no 30° concurso realizado, com 202 passando para a segunda fase antes da reprovação de 100%.

Houve o devido prazo para recurso, em que os nove nomes acabaram convocados para a próxima etapa do certame, deixando aberta uma das 10 vagas previstas.

Justamente os altos salários costumam atrair interessados nos cargos, já que o último concurso, por exemplo, apontava para um salário inicial de R$ 32 mil, com grande parte dos promotores e procuradores de Mato Grosso do Sul recebendo acima de R$ 100 mil ao final de cada mês.

Além do salário-base, eles recebem auxílio-alimentação, transporte, saúde e educação para driblar o teto salarial estipulado pela Constituição, atualmente de R$ 46,3 mil.

Além disso, o MPE adotou o que se pode chamar de super-penduricalhos e que consomem em torno de R$ 5 milhões por mês dos cofres públicos somente com promotores e procuradores da ativa.

Enquanto que o auxílio-alimentação garante, em média, "apenas" R$ 3,5 mil no bolso de um procurador de justiça de Mato Grosso do Sul, a "compensação de plantão" rende até R$ 38 mil. E, a chamada "cumulação", outros R$ 12,5 para a mesma pessoa, escolhida aleatoriamente no site da instituição, que não divulga mais nominalmente o valor dos salários.



Assine o Correio do Estado