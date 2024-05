Propaganda de esquema de agiotagem atrapalha o trânsito em Campo Grande

Ignorando e lei municipal de poluição visual e também as normas do Banco Central do Brasil, uma faixa que oferece emprétimo empréstimo na maquininha do cartão de crédito, foi fixada para chamar atenção de condutores, chegando inclusive a cobrir a sinalização semafórica vertical, no cruzamento entre as Avenidas Calógeras com a Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande.

São dois atos de infração, o do golpe com a maquininha do cartão de crédito e o que fere a lei municipal de poluição visual, que prevê:

"É vedado pichar ou afixar cartazes, faixas, placas e tabuletas em muros, fachadas, árvores ou qualquer tipo de mobiliário urbano"

Em algumas situações, em que está difícil de fechar a conta do mês, a proposta de empréstimo pode até ser tentadora, ainda mais vindo de um cartaz fixado no cruzamento das avenidas mais movimentadas da cidade.

Mas a modalidade de empréstimo via maquininha do cartão de crédito, em que uma compra é simulada para tornar-se na verdade um empréstimo, também não é regulamentada pelo Banco Central.

A reportagem Correio do Estado entrou em contato com o suposto prestador de serviço via WhatsApp para ver como o esquema funciona.

A conta aparece como "Comercial" oferecendo empréstimo no cartão de crédito da parte interessada com a promessa de entregar o dinheiro vivo em mãos - ou no nosso atual momento, via pix.

Ao questionar se o local temendereço fixo, a atendente disse que não, apenas vários consultores por Campo Grande que podem se deslocar até a residência do interessado. A transação é feita em uma maquininha de cartão de crédito levada até o cliente.

Os valores saem do cartão de crédito da parte interessada, sendo o empréstimo mínimo de R$ 1.000 até R$ 50 mil reais, podendo pagar em 10 "suaves prestações", com juros, aparentemente abusivos.

É crime usar maquininha de cartão para fazer empréstimo?

Parece uma transação simples, mas a oferta de empréstimo no cartão para receber dinheiro vivo é crime e um golpe que tem sido aplicada em várias Capitais brasileiras. Conforme a Lei nº 1.521/51, configura crime qualquer aquisição de empréstimos com terceiros que não possuam autirização do Banco Central.

O que diz a lei

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);

X - violar contrato de venda a prestações, fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida, sem devolução das prestações pagas, ou descontar destas, nas vendas com reserva de domínio, quando o contrato for rescindido por culpa do comprador, quantia maior do que a correspondente à depreciação do objeto.

XI - fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamentos; possuí-los ou detê-los, para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados.

O presidente da Comissão do Consumidor da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul, o advogado Nikkollas Pellat, explicou que operações financeiras necessitam de notas fiscais, caso a empresa não seja cadastrada no Banco Central, pode incorrer no crime de sonegação e orientou prudência ao consumidor interessado em realizar o empréstimo.



"A orientação é que a pessoa procure saber se é uma empresa, verifique no Procon da sua cidade se ela tem alguma reclamação, se ela faz realmente o pix, ou não. Se é uma empresa com cadastro no Banco Central, procure saber a idoneidade dessa empresa ou dessa pessoa que está emprestando esse dinheiro. Porque quando é feito o empréstimo, e é cobrado valores acima do que é regulamentado, isso é agiotagem, é crime", disse o advogado Nikkolas.

Juros abusivos

A suposta resolução do problema, sem precisar de consulta do CPF, aparece em taxas de juros altíssimas que podem virar uma verdadeira bola de neve para o interessado desavisado.

Além disso, o consumidor precisa ficar atento ao golpe dos juros. A reportagem simulou o empréstimo da quantia de R$ 3 mil reais, a atendente informou que era necessário possuir o limite de R$ 3.900 no cartão de crédito para realizar a transação.

Quando questionada acerca dos juros, o pacote de bondade vem na resposta de que o pagamento fica por conta apenas da fatura do cartão.

Não caia em golpes

Não fazer pagamento antecipado para receber empréstimos, principalmente para conta de pessoa física;

Desconfiar de ofertas muito abaixo do mercado ou que não façam as exigências comuns em outros bancos;

Contratar empréstimo, financiamento ou consórcio com instituição autorizada pelo Banco Central;

Desconfiar se a empresa não fizer consultas ao SPC e à Serasa, por exemplo;

Desconfiar de links com ofertas de empréstimo ou pedidos de atualização de cadastro encaminhados por SMS, Whatsapp e e-mail ou postados em redes sociais.

O Banco Central do Brasil oferece uma lista com vários golpes que são aplicados na praças, para acessar basta clicar aqui.

