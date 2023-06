Proporção de idosos aumenta, enquanto a de jovens diminui em Mato Grosso do Sul

"NA MIRA"

Ex-prefeito é acusado de assédio sexual, importunação sexual e favorecimento à prostituição; em caso onde empresário André Patrola também foi denunciado

Despachos anteriores já limitavam perícia apenas às conversas com possíveis vítimas Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Marcos Marcello Trad, o ex-prefeito Marquinhos, teve determinação através da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, para quebra de seu sigilo telefônico, com a apreensão de seu celular, como extensão de perícia na investigação de assédio envolvendo o atual presidente municipal do PSD.

Conforme publicado no Diário Oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Marquinhos tentou impedir - sem sucesso - que seu celular fosse periciado.

Despachos da juíza Eucélia Moreira já limitavam essa perícia apenas às conversas com possíveis vítimas, sendo que a primeira denúncia do Ministério Público apontava para, pelo menos, sete mulheres "alvos" dos supostos crimes.

Essas sete denúncias apontavam para os crimes de assédio sexual contra uma mulher; importunação e favorecimento à prostituição, com três mulheres vítimas cada uma dessas tipificações.

Reprodução/DiárioTJMS

Escândalo sexual

Após sua derrota nas últimas eleições, o advogado Marcos Trad viu chegar a denúncia do MPMS que revelava verdadeiro escândalo sexual, praticado dentro do gabinete do ex-prefeito, na sede da prefeitura, acusado de assédio e importunação sexual, além do favorecimento à prostituição que envolve o empresário André Luiz dos Santos, conhecido como "Patrola".

Ainda ontem (15) Patrola voltou aos noticiários, após sua empresa - ALS Transportes - ser alvo da Operação "Cascalhos de Areia", em que o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) investiga prejuízos estimados em R$ 300 milhões.

No caso com Marquinhos, Patrola é acusado de convidar mulheres para uma festa no interior de Mato Grosso do Sul, onde havia droga, bebidas e prostitutas, ocasião em que ele teria pago R$ 1.000,00 já que elas haviam mantido relações sexuais com outros convidados da festa.

Por sua vez, Marquinhos é acusado de atuar atraindo mulheres para o gabinete, sobre o pretexto de possíveis vagas de emprego, e até mesmo usar vagas do Programa de Inclusão Profissional (Proinc) como moeda de troca para os assédios e abusos às vítimas.

Na manhã desta sexta-feira (16) o ex-prefeito foi procurado, para se manifestar sobre a publicação do Tribunal de Justiça, porém não houve retorno até a publicação desta matéria.



