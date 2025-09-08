Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa pelo menos 19 mortos

A proposta tem sido amplamente criticada como uma ferramenta de censura e de punição a opositores

Karina Varjão

Karina Varjão

08/09/2025 - 23h00
Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas nesta segunda-feira, 8, após a polícia de Katmandu, capital do Nepal, atirar em manifestantes que protestavam contra a tentativa do governo federal de regulamentar as redes sociais e bloquear algumas das maiores plataformas do mundo, incluindo Facebook, X (antigo Twitter) e YouTube.

As manifestações tomaram conta das ruas ao redor do prédio do Parlamento, cercado por milhares de pessoas indignadas. As autoridades afirmaram que as empresas de tecnologia não se registraram no país nem se submeteram à supervisão do governo.

Os manifestantes romperam a cerca de arame farpado e forçaram a polícia de choque a recuar para dentro do complexo do Parlamento

Os disparos ocorreram enquanto o governo tentava avançar com um projeto de lei mais amplo de regulamentação das redes sociais, que prevê garantir que as plataformas sejam "adequadamente gerenciadas, responsáveis e prestem contas".

A proposta tem sido amplamente criticada como uma ferramenta de censura e de punição a opositores que expressam seus protestos online.

Segundo o governo nepalês, cerca de duas dúzias de redes sociais amplamente utilizadas no Nepal receberam notificações repetidas para registrar oficialmente suas operações no país. As que não atenderam à exigência foram bloqueadas desde a semana passada.

Nem o Google, proprietário do YouTube, nem a Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, responderam aos pedidos de comentários da reportagem. A plataforma X, de Elon Musk, também não se pronunciou. O TikTok, o Viber e outras três plataformas continuam registradas e operando sem interrupções.

A polícia informou que 28 policiais estão entre os feridos. Protestos menores continuavam até o fim da noite desta segunda-feira (no horário local).

Diante da escalada, o governo nepalês anunciou toque de recolher em torno do Parlamento, da secretaria de governo, da residência presidencial e de áreas estratégicas da cidade.

Sete das vítimas fatais e dezenas de feridos foram levados ao Centro Nacional de Traumatologia, principal hospital do país, no centro de Katmandu.

"Muitos estão em estado grave e parecem ter sido baleados na cabeça e no peito", disse o médico Badri Risa. Do lado de fora, famílias aguardavam ansiosamente por notícias, enquanto voluntários formavam filas para doar sangue.

"Acabem com a proibição das redes sociais. Acabem com a corrupção, não com as redes sociais", gritava a multidão diante do Parlamento, empunhando bandeiras nacionais vermelhas e azuis. A manifestação desta segunda-feira ficou conhecida como "Protesto da Geração Z", em referência aos nascidos entre 1995 e 2010.

O projeto de lei proposto pelo governo prevê, entre outras medidas, a obrigação de que as empresas nomeiem um escritório de ligação ou ponto de contato no país.

Grupos de direitos humanos consideraram a proposta uma tentativa de restringir a liberdade de expressão e os direitos fundamentais.

Em 2023, o Nepal chegou a proibir o TikTok por supostamente perturbar "a harmonia social, a boa vontade e difundir materiais indecentes".

A restrição foi suspensa no ano passado, após a plataforma se comprometer a cumprir as leis locais, incluindo a proibição de sites pornográficos, aprovada em 2018. 

A cada semana, uma pessoa é internada por envenenamento em MS

Em dez anos, 578 pessoas foram internadas por envenenamento via Sistema Único de Saúde (SUS), entre casos acidentais e propositais

08/09/2025 18h00

Levantamento traz dados de internações por envenenamento no SUS

Levantamento traz dados de internações por envenenamento no SUS Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

Ao longo dos últimos 10 anos, Mato Grosso do Sul contabilizou 578 atendimentos em emergências da rede pública relacionados a envenenamento que precisaram de internação. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (8) pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede).

Desta forma, em média, foram 57,8 internadas por ano, ou 4,8 por ano, o que dá cerca de um envenenamento por mês com paciente internado.

Do total de casos, 91 foram classificados como intoxicação proposital causada por terceiros, enquanto outros 478 foram acidentais ou indeterminados.

“Esses casos destacam um fenômeno alarmante: muitos episódios de intoxicação são cometidos intencionalmente, muitas vezes com motivações emocionais ou familiares, e não apenas acidentais. A facilidade de acesso a venenos, a falta de fiscalização e de regulamentação, a impunidade e o uso em contextos íntimos tornam o envenenamento uma arma silenciosa e eficaz”, destacou a presidente da Abramede, Camila Lunardi.

Considerando os últimos 10 anos, 2018 foi o ano com o maior número de casos de envenenamento, com 74 pessoas que precisaram ser internadas.

Confira o número de casos por ano em MS:

  • 2015 - 45
  • 2016 - 67
  • 2017 - 56
  • 2018 - 74
  • 2019 - 71
  • 2020 - 54
  • 2021 - 40
  • 2022 - 48
  • 2023 - 66
  • 2024 - 57

Sem recorte regional, o levantamento aponta que a maioria dos registros se concentra em categorias inespecíficas, como drogas e substâncias químicas não determinadas.

Especificamente nos episódios acidentais, os envenenamentos por exposição a analgésicos e medicamentos para aliviar dor, febre e inflamação lideram a lista.

Na sequência, aparecem os episódios envolvendo pesticidas, álcool por causas não determinadas e anticonvulsivantes, sedativos e hipnóticos.

Brasil

No Brasil, foram registrados 45.511 internações por envenenamento na última década.

“Esse índice fica em torno de 379 registros ao mês e 12,6 ao dia. Isso significa que, a cada duas horas, uma pessoa deu entrada numa emergência da rede pública em consequência de ingestão de substâncias tóxicas ou que causaram reações graves dentro do período analisado”, alertou a Abramede, em nota.

A distribuição geográfica mostra que o Sudeste concentra quase metade dos casos, com mais de 19 mil ocorrências em 10 anos. O estado de São Paulo responde, sozinho, por 10.161 registros, seguido por Minas Gerais (6.154).

O Sul aparece em segundo lugar, com 9.630 atendimentos. Já o Nordeste totalizou 7.080 casos; o Centro-Oeste, 5.161, e a Região Norte somou 3.980 registros no período.

Com relação ao perfil das vítimas de envenenamento, seja proposital ou acidental, a maioria dos casos envolve homens (23.796 registros).

Quanto à idade, o destaque são adultos jovens com idade entre 20 anos e 29 anos, que respondem por 7.313 registros, e crianças de 1 a 4 anos, que concentram 7.204 registros.

As faixas com menos casos são bebês com menos de 1 ano e idosos, com idade entre 70 e 79 anos e com 80 anos ou mais.

Conforme salienta a coordenadora do Comitê de Toxicologia da Abramede, Juliana Sartorelo, o atendimento ao paciente envenenado é sempre uma corrida contra o tempo.

“A prioridade não é identificar o intoxicante, mas garantir o suporte de vida adequado. Por isso a capacitação da equipe impacta profundamente no atendimento. Garantir via aérea, ventilação e circulação é a base para que o paciente sobreviva. Só depois, com ele estabilizado, buscamos informações que possam direcionar o tratamento específico”, disse.

Levantamento traz dados de internações por envenenamento no SUS

Polícia

Adolescente deixou recém-nascido em caixa de frutas por medo da família

Menina de 16 anos deu à luz e, para tentar esconder da família, chamou os bombeiros dizendo que achou a criança abandonada

08/09/2025 17h45

Recém-nascido é encontrado nos fundos de residência

Recém-nascido é encontrado nos fundos de residência Divulgação

O recém-nascido encontrado na noite de ontem (7) dentro de uma caixa de fruta nos fundos de uma casa em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande, foi, na verdade, deixado no local pela adolescente de 16 anos, mãe do bebê, que inventou que o encontrou por medo da família.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o resgate foi acionado pela moradora da casa para informar que havia localizado a criança dentro da caixa que estava junto a um amontoado de entulhos encostado ao muro da residência. 

As primeiras investigações levaram os bombeiros a tratar a situação como abandono, dado a versão inicial dos depoimentos. 

No entanto, a Polícia Civil informou, em nota, que, na verdade, a criança era filha da adolescente de 16 anos, que residia na casa. 

A jovem relatou aos policiais que não sabia que estava grávida e que entrou em trabalho de parto sozinha, no banheiro de casa, enquanto sua mãe estava fora visitando alguns familiares. 

Segundo as declarações da jovem, ela ficou em estado de choque, sem saber como proceder e com medo da reação da família.

Assim, tomou banho com o bebê e, sem conseguir pedir ajuda, colocou a criança nos fundos da casa, onde, minutos depois, contou à mãe que havia encontrado um bebê abandonado. 

A Polícia ainda alegou que a adolescente demonstrou arrependimento, disse ter ficado "completamente desorientada com a situação inesperada" e que não teve intenção de abandonar o recém-nascido, que agiu de forma impulsiva, tomada por medo e confusão emocional. 

O bebê, um menino, foi prontamente socorrido e está hospitalizado, fora de perigo e sob cuidados médicos. 

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que orienta a população a aguardar a conclusão das investigações antes de julgar situações adversas. 

"A Polícia Civil reforça o compromisso com a verdade dos fatos e orienta a população a aguardar a conclusão da investigação antes de emitir julgamentos, especialmente em casos que envolvem menores e situações delicadas como esta", afirmou em nota. 
 

Recém-nascido é encontrado nos fundos de residênciaBebê foi encontrado em caixa de fruta junto a entulhos no fundo da residência / Foto: CBMMS

 

