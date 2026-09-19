Provas esportivas interditam ruas de Campo Grande neste sábado e domingo

Agente de trânsito da Agetran pelas ruas de Campo Grande - Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Motoristas que circularem por Campo Grande neste fim de semana devem ficar atentos a uma série de interdições provocadas por provas esportivas. As mudanças começam neste sábado (19) e seguem até domingo (20), com bloqueios totais e parciais em diferentes vias da Capital. A liberação ocorrerá gradualmente conforme o avanço dos percursos.

Hoje, sábado, as interdições começou às 9h e seguem até as 23h59. A principal alteração será na Avenida Afonso Pena, que ficará totalmente interditada nos dois sentidos, entre a Rua San Marino Park e a Avenida do Poeta, para a realização da VII Corrida do Choque e da 5ª Corrida pela Vida – Colégio Master 2026.

O acesso local de moradores das quadras afetadas será mantido.

Para quem segue no sentido Centro/Parque dos Poderes, a orientação é utilizar a Avenida Afonso Pena, a Rua San Marino Park e a Rua Gardênia. No sentido contrário, Parque dos Poderes/Centro, a alternativa será pela Avenida do Poeta, Rua Anturio e Rua da Assembleia.

À 0h de domingo (20), a Avenida Afonso Pena terá sinalização de contrafluxo no sentido Centro/Parque dos Poderes.

Domingo

No domingo, as interdições começam a partir da 1h e serão temporárias e parciais em vias utilizadas pelos percursos do Circuito de Corrida Cidade Morena e do Circuito de Triathlon Campo Grande/MS.

No Circuito de Corrida Cidade Morena, haverá bloqueios na Rua Cana Verde, tanto no acesso à Avenida Gury Marques, onde será realizada a largada, quanto no trecho de chegada, próximo à Braspress Transportes.

Também terão alterações temporárias a Rua Buenópolis, Avenida Alto da Serra, Rua Anaca, Rua Ariti, Rua Copaíba, Rua João Adolfo Cintra, Rua Barreiras, Avenida Airton Senna, Rua Araticum e Rua Ubirajara Guarani.

No sentido Bairro/Centro, a rota alternativa indicada é pelas ruas Ipamerim e Fraiburgo. Já para quem trafega no sentido Centro/Bairro, a orientação é utilizar a Rua Buenópolis.

Triathlon

O Circuito de Triathlon Campo Grande/MS também provocará mudanças no trânsito.

A faixa esquerda da Avenida Duque de Caxias será parcialmente interditada, nos dois sentidos, entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Brasil Central. Haverá ainda bloqueio na mesma avenida, entre a Afonso Pena e a Avenida Noroeste, além da Avenida Noroeste, no trecho entre a Duque de Caxias e a Rua Santos Dumont.

A Rua Camapuã ficará totalmente interditada entre a Rua Amando de Oliveira e a Avenida Afonso Pena. Para contornar o bloqueio, os motoristas poderão utilizar a própria Rua Camapuã e a Rua Alexandre Farah.

Outro ponto de bloqueio total será na Rua Amando de Oliveira, entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Camapuã. Nesse trecho, as alternativas são a Avenida Duque de Caxias e a Rua Visconde de Taunay ou a Rua Camapuã e a Rua Alexandre Farah.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos antes de sair de casa e redobrarem a atenção à sinalização nos trechos das provas. Os acessos locais serão mantidos com apoio das equipes de trânsito, organizadores e forças de segurança. A liberação das vias ocorrerá conforme o andamento das atividades e as condições de segurança.