Próximo feriado será somente em março

Em 2025, serão celebrados 12 feriados nacionais, sendo oito deles em dias úteis e seis podendo ser prolongados. Depois desta quarta-feira, 1º de janeiro, o próximo feriado acontece somente em março, com o Carnaval, que começa no dia 1º, um sábado, e termina no dia 4, data que é feriado nacional.

Após o Carnaval, em abril é celebrada a Páscoa. O dia 18 é dedicado à Paixão de Cristo, referente aos dias que antecederam a crucificação e morte de Jesus, desde a Última Ceia até a cruz.

A data cai em uma sexta-feira, e já na segunda-feira, 21 de abril, é Dia de Tiradentes, mais um feriado nacional.

Além do Carnaval e da Páscoa, o calendário de 2025 tem quatro feriados que caem na quinta-feira, podendo ser prolongados. São eles:

Dia do Trabalho - 1º de maio;

Corpus Christi - 19 de junho;

Dia da Consciência Negra - 20 de novembro;

Natal - 25 de dezembro.

Em contrapartida, quatro feriados caem aos fins de semana:

Independência do Brasil - 7 de setembro (domingo);

Dia de Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (domingo);

Dia de Finados - 2 de novembro (domingo);

Proclamação da República - 15 de novembro (sábado).

O feriado estadual da Criação do Estado de Mato Grosso do Sul, celebrado no dia 11 de outubro, também cairá em um fim de semana.

Já o aniversário de Campo Grande, no dia 26 de agosto, será celebrado em uma terça-feira, possibilidade de mais um feriado prolongado. Os campo-grandenses têm ainda o feriado do Dia de Santo Antônio, padroeiro da Capital, no dia 13 de junho, que será uma sexta-feira.

