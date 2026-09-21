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Próximo presidente herdará R$ 204 bilhões em concessões de infraestrutura

Entre os projetos que sofreram atraso e não foram concedidos, estão a Malha Oeste e a Hidrovia do Rio Paraguai, em MS

Da Redação

Da Redação

21/09/2026 - 08h00
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O próximo governo federal herdará uma extensa carteira de concessões de infraestrutura com investimentos projetados em, ao menos, R$ 204 bilhões, marcada pelo adiamento de grandes projetos para 2027 ou anos posteriores. Entre as obras represadas que afetam diretamente o escoamento de produção no Centro-Oeste, destacam-se empreendimentos vitais para Mato Grosso do Sul, como a relicitação da Ferrovia Malha Oeste e o pacote de concessões hidroviárias no País.

No setor ferroviário, a carteira de projetos repassada ao próximo mandato soma R$ 154,9 bilhões. O planejamento inicial previa oito leilões para este ano, mas apenas um deve ser realizado. Apesar dos atrasos gerais na malha nacional, a Ferrovia Malha Oeste, que conecta São Paulo a Mato Grosso do Sul, permanece na lista prioritária do governo para publicação de edital.

Em entrevista à Folha, o ministro dos Transportes, George Santoro, destacou o rito para viabilizar a transferência do trecho ferroviário ao setor privado. “[Fazer]concessão é muito mais complexo, eu não vou fazer na afobação. Eu vou fazer seguindo o rito tranquilo: vou publicar os editais e o próximo governo faz leilão”, afirmou Santoro.

O ministro explicou que a complexidade de estruturar grandes projetos ferroviários do zero exigiu ajustes de viabilidade com órgãos de controle antes da liberação.

“A grande questão é que a gente não tinha uma trajetória de fazer concessões de ferrovias, principalmente greenfield. A gente está colocando no mercado projetos gigantescos. Sem modelagens, sem previsão de cobertura de ‘gap’ de viabilidade, sem previsão de tudo isso, a gente teve que trabalhar no TCU [Tribunal de Contas da União], e tudo isso foi aprovado recentemente. Eu acredito que a gente vai publicar editais neste ano para os leilões acontecerem no início do próximo ano”, acrescentou o titular dos Transportes.

Além do modal sobre trilhos, a logística do Centro-Oeste aguarda a evolução dos transportes fluviais, uma vez que todas as cinco concessões hidroviárias previstas na carteira do governo federal acabaram sendo empurradas para os próximos ciclos, sem datas consolidadas.

O represamento do setor hidroviário compromete a previsão de aportes e a definição do cronograma de leilões para a expansão dos eixos de navegação.

Os atrasos no cronograma global atingiram ainda rodovias e portos. Das 13 licitações rodoviárias prometidas para este ano, a expectativa é de concluir apenas sete, transferindo R$ 28,8 bilhões em investimentos para a futura gestão. Já nos portos, apenas três das 18 concessões anunciadas foram efetuadas até setembro, deixando mais de R$ 20,8 bilhões em aportes travados para depois deste ano.

Fatores como a suspensão de estudos, alterações de cronograma, acúmulo de processos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e frustração de acordos no Tribunal de Contas da União (TCU) explicam o gargalo das concessões. Para o especialista em infraestrutura e concessões Maurício Portugal, o ambiente político também influencia o ritmo das licitações. “É natural você conseguir fazer menos leilões no ano eleitoral. O governo fica muito mais sensível a esse tipo de pressão”, afirmou Portugal.

Apesar dos adiamentos acumulados neste ano, levantamento conjunto dos ministérios dos Transportes e de Portos e Aeroportos aponta que a atual gestão registrou 50 leilões realizados entre 2023 e 2025 em rodovias, portos e aeroportos. 

O volume supera o número de leilões promovidos durante os mandatos dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Fernando Henrique Cardoso.
 

CRIME

Motorista 'sai no soco' após homem apedrejar caminhão de lixo por ciúmes da ex

Suspeito teria usado um machado para ameaçar trabalhador e, em seguida, arremessado uma pedra contra o para-brisa do veículo de coleta

21/09/2026 09h45

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Um homem foi preso após ameaçar um motorista da Solurb e danificar um veículo utilizado na coleta de resíduos, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, o motorista relatou que trabalhava na coleta de resíduos quando foi abordado por um homem. Segundo o trabalhador, o suspeito passou a ameaçá-lo utilizando um machado. Em seguida, teria pegado uma pedra e arremessado contra o para-brisa do veículo da empresa, provocando danos.

O homem permaneceu nas proximidades e foi localizado pelos policiais. Conforme o registro da ocorrência, ele admitiu ter arremessado a pedra e feito ameaças contra o motorista.

À polícia, o suspeito alegou que teria agido por ciúmes. Segundo sua versão, o funcionário da empresa teria pedido água na residência de sua companheira e estaria mantendo um relacionamento com ela. A alegação consta apenas no relato apresentado pelo suspeito.

Durante a checagem, os policiais verificaram que havia uma medida protetiva de urgência em vigor contra o homem, tendo a companheira como beneficiária.

A mulher confirmou a existência da medida, mas informou que o suspeito comparecia algumas vezes à residência de forma pacífica. Ela também relatou que ele havia passado a noite anterior no imóvel com seu consentimento, saído pela manhã e retornado pouco antes da chegada da polícia.

Por causa da medida protetiva, os dois foram encaminhados inicialmente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde a situação foi analisada. Na ocasião, não houve prisão em flagrante pelo eventual descumprimento da medida.

Posteriormente, os envolvidos foram encaminhados à Depac/Cepol para continuidade dos procedimentos relacionados à ameaça e ao dano ao veículo.

Na delegacia, o motorista informou que não desejava representar criminalmente contra o suspeito. Após a análise dos fatos, porém, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem.

O suspeito também alegou ter sido agredido pelo motorista durante a confusão, mas, segundo o registro policial, não apresentava lesões aparentes.

A Polícia Civil determinou ainda a realização de perícia no veículo danificado. O automóvel foi levado ao pátio da Solurb, onde ficará à disposição dos peritos. A pedra que teria sido utilizada para atingir o para-brisa também foi recolhida.

Aniversário

Corumbá comemora 248 anos nesta segunda-feira com desfile cívico e shows

72 instituições vão desfilar no aniversário da Cidade Branca; samba vai agitar a noite

21/09/2026 09h15

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Desfile Cívico no aniversário de Corumbá

Desfile Cívico no aniversário de Corumbá Ayrton Benites/Arquio PMC

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Corumbá celebra 248 anos nesta segunda-feira, 21 de setembro. O município foi fundado em 20 de setembro de 1778. É feriado na cidade.

Está localizado na região Oeste de Mato Grosso do Sul, a 416 quilômetros de Campo Grande e a 12 quilômetros da fronteira com a Bolívia.

Está “colada” com o município de Ladário, a apenas 6 quilômetros de distância.

Corumbá tem grande importância econômica para Mato Grosso do Sul principalmente por mineração, turismo e pecuária.

Prefeito, doutor Gabriel, parabenizou o município pelo seu aniversário.

“Tem lugares que a gente conhece e tem lugares que a gente carrega no coração. Corumbá é assim, é o rio que viu tantas histórias passarem, é o Pantanal que nos ensinou a ser forte, é a rua da infância, o abraço da família, o jeito único da nossa gente. São 248 anos de uma história construída por muitas mãos, muitos sonhos e acima de tudo por um povo que nunca deixou de acreditar. Hoje eu só quero dizer: que orgulho cuidar dessa terra, que orgulho fazer parte desta história. Parabéns Corumbá, 248 anos! Que venham muitos outros capítulos dessa história! Viva Corumbá!”, celebrou o prefeito em suas redes sociais.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Corumbá está celebrando aniversário em grande estilo, com desfile cívico e shows.

DESFILE: terá a presença de 72 instituições, entre militares, escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino, universidades, entidades culturais e sociais, clubes e organizações da sociedade civil. A concentração ocorre às 14h e o desfile terá início às 16h na avenida General Rondon.

SETOR 1 - Forças de Segurança e Forças Armadas

  • Forças Armadas, Segurança Pública e veículos motorizados
  • Comando do 6º Distrito Naval – Marinha do Brasil
  • Exército Brasileiro
  • Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Corumbá
  • Veículos Militares Motorizados – Marinha do Brasil
  • Veículos Militares Motorizados – Exército Brasileiro
  • 3º Grupamento de Bombeiros Militar
  • Polícia Militar Ambiental – 2ª Cia/1º BPMA/CPA – Veículos Militares Motorizados
  • Polícia Penal – Veículos Militares Motorizados
  • Unidade Regional de Perícia e Identificação de Corumbá (URPIC) – Veículos Militares Motorizados
  • Guarda Municipal – Veículos Militares Motorizados
  • Insanos Moto Clube – Divisão Corumbá

SETOR 2

  • Instituto Novo Olhar
  • Escola Municipal José de Souza Damy e Extensão
  • Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus Corumbá
  • Banda de Música Municipal Manoel Florêncio – Academia de Música Municipal Manoel Florêncio
  • Escola de Governo
  • Associação dos Aposentados, Pensionistas e Pessoas Idosas de Ladário (AAPPIL)
  • APAE Corumbá
  • Pastoral da Criança
  • Projeto Sorriso de Criança – ACEBOS

SETOR 3 – Escolas Municipais Rurais

  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Extensões
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Carlos Cárcano e Extensão
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Paiolzinho
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Monte Azul
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Eutrópia Gomes Pedroso

SETOR 4 – Centros Municipais de Educação Infantil

  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Ana Gonçalves do Nascimento
  • Centro Municipal de Educação Infantil Estrelinha Verde
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Eunice Ajala
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Hélia da Costa Reis
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Inocência Cambará
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Maria Benvinda Rabello
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Rosa Josetti
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Miriam Mendes

SETOR 5 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal de Educação Integral Tilma Fernandes Veiga e Cemei Valódia Serra
  • Escola Municipal Prof. Djalma de Sampaio Brasil e Cemei Serv Carmo
  • Escola Municipal Ercy Cardoso e Cemei Telma da Costa Rodrigues
  • Escola Municipal Delcídio do Amaral e Extensão
  • Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros

SETOR 6 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal Almirante Tamandaré e Cemei Laida Menacho
  • Escola Municipal Fernando de Barros e Cemei Maria Candelária Leite e Extensão
  • Escola Municipal Caic Padre Ernesto Sassida e Cemei Catarina Anastácio
  • Escola Municipal Barão do Rio Branco
  • Escola Municipal Ângela Maria Pérez
  • Escola Municipal Clio Proença

SETOR 7 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros
  • Escola Municipal de Educação Integral Rachid Bardauil
  • Escola Municipal Izabel Corrêa de Oliveira e Extensão
  • Escola Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues
  • Escola Municipal Cyríaco Félix de Toledo

SETOR 8 – Instituições e entidades

  • UNITEPC – Universidad Privada
  • Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus do Pantanal
  • Lions Clube Corumbá
  • Capítulo Antônio Alarico Faro nº 157 da Ordem DeMolay
  • Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá e Ladário
  • PROFARP – Projeto de Fanfarra Realidades Progressivas
  • Conselho do Bem-Estar Animal de Corumbá e Ladário
  • Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez
  • Lions Clube de Corumbá Pantanal

SETOR 9 – Rede Estadual e instituições

  • Escola Estadual 2 de Setembro
  • Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pascoal Leite Dias
  • Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC)
  • Corumbaense Futebol Clube
  • Lojas GAZIN
  • Instituto da Mulher Negra do Pantanal
  • Escola Estadual Maria Leite

SETOR 10 – Rede Estadual e entidades

  • Escola Estadual Nathércia Pompeo dos Santos
  • Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva
  • Clube de Desbravadores
  • Clube de Aventureiros
  • Escola Estadual Maria Helena Albaneze
  • Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros
  • Escola Estadual Dom Bosco

SHOW: O Samba vai agitar a noite em Corumbá: Grupo Bom Gosto vai se apresentar a partir das 21h30min na Praça Generoso Ponce.

HISTÓRIA

A cidade foi fundada em 20 de setembro de 1778.

Durante o século XIX, Corumbá ganhou importância devido à sua localização estratégica e ao intenso movimento comercial pelo Rio Paraguai. Um dos momentos mais marcantes de sua história ocorreu durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870: a cidade foi invadida e ocupada por tropas paraguaias em 1865 e posteriormente retomada pelas forças brasileiras, em 1867.

Após o conflito, Corumbá passou por um período de crescimento e se consolidou como um importante centro comercial e portuário do interior do Brasil. O transporte fluvial pelo Rio Paraguai favoreceu a chegada e a saída de mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Ao longo do século XX, a economia do município também passou a ser impulsionada pela pecuária e pela exploração de recursos minerais, especialmente o ferro e o manganês encontrados na região do Maciço do Urucum. Em 1977, com a divisão do antigo estado de Mato Grosso, Corumbá passou a integrar o novo estado de Mato Grosso do Sul, oficialmente instalado em 1979.

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