PSG faz 7 em passeio sobre Bayer Leverkusen na Alemanha e lidera Champions League

A vitória coloca o PSG na liderança da Champions

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/10/2025 - 23h00
O Paris Saint-Germain não teve dificuldade em manter os 100% de aproveitamento pela Champions League. O atual campeão visitou o Bayer Leverkusen, na BayArena, na Alemanha, e goleou por 7 a 2, pela terceira rodada da fase de liga do torneio.

Com Marquinhos e Dembelé no banco, voltando de lesões, Luis Enrique contou com outros astros do time para desfilar bom futebol. Pacho, Doué (duas vezes), Kvaratskhelia, Nuno Mendes marcaram para os franceses. Dembelé ainda fez o sexto, três minutos depois de entrar no segundo tempo, e Vitinha fechou a conta. Aleix Garcia fez os gols alemães.

A vitória coloca o PSG na liderança da Champions, com nove pontos. É a mesma pontuação de Inter de Milão e Arsenal, que também venceram nesta terça-feira, mas os franceses têm melhor saldo de gols.

O jogo parecia ser de estudo nos minutos iniciais, mas logo o PSG deu as caras. Após um escanteio curto, Nuno Mendes cruzou para o zagueiro Pacho abrir o placar.

A pressão parisiense aumentou ainda mais. Foi quando o zagueiro Zabarnyi caiu com a mão na bola e deu um pênalti ao Bayer. O árbitro espanhol Jesús Gil Manzano precisou ir ao VAR confirmar a penalidade. Grimaldo acertou a trave.

A situação alemã ficou mais dramática quando Andrich recebeu vermelho por cotovelada em Doué. Menos mal que a desvantagem numérica durou pouco, graças a novo pênalti de Zabarnyi, que puxou Kofane e foi expulso. Desta vez, Aleix García cobrou e empatou.

O PSG não se abalou e voltou a assumir a frente no placar. Kvaratskhelia rolou para Doué, que marcou já com 40 minutos do primeiro tempo. Foi, então, uma maratona de gols franceses.

Em jogada individual, o georgiano invadiu a área e fez o terceiro, aos 44. No acréscimo, aos 48, Doué recebeu inversão de Hakimi, cortou para o meio e transformou o placar em goleada com o quarto gol.

O segundo tempo não mudou o tom. O PSG até pareceu tirar o pé, mas tinha domínio sobre o Bayer. Logo aos cinco minutos, Vitinha fez jogada individual e deixou Nuno Mendes na boa para fazer o quinto.

Abalado, o Bayer não conseguia mais apresentar recursos para uma reação. Da individualidade de Aleix Garcia, com um chutaço de fora da área, veio outro desconto, indefensável para o goleiro Chevalier.

Com 5 a 2 no placar, Luis Enrique fez mudanças e testes. Entre as substituições, veio Ousmane Dembelé, festejado pela torcida ao som de 'Ballon D'Or', em referência ao prêmio de melhor do mundo recebido pelo camisa 10.

A primeira participação do craque no jogo foi empurrar para as redes o passe de Barcola, já dentro da área. Era o sexto gol parisiense.

Não era apenas o placar que demonstrava a superioridade. Aos 40 minutos do segundo tempo, o PSG teve 19 finalizações contra cinco do Bayer. Na 20ª, Vitinha mandou o torcedor alemão para casa, com um chutaço da entrada da área e o sétimo gol do PSG.

O Real Madrid, que encara a Juventus na quarta-feira, pode ultrapassar o time de Luis Enrique com uma vitória por três gols de diferença (igualando em pontos e os superando em saldo). Outro candidato a assumir a ponta, em situação igual ao dos espanhóis, é o Bayern de Munique, que recebe o Club Brugge.

Na próxima rodada, em 4 de novembro, PSG e Bayern fazem um confronto direto pela liderança, em Paris. Já o Bayer Leverkusen visita o Benfica, dia 5. Os alemães têm apenas dois pontos em três jogos até aqui.

Um em cada três

Mais de 6 mil presos de MS trabalham dentro e fora das unidades prisionais

Levantamento do Governo Federal aponta MS entre os 10 estados com melhores índices de presos em atividade laboral

21/10/2025 18h10

Um em cada três presos de MS estão inseridos em postos de trabalho

Um em cada três presos de MS estão inseridos em postos de trabalho Divulgação/Agepen

Informações da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) divulgadas neste mês apontam que, no mês de julho, 33,53% da população carcerária de Mato Grosso do Sul está inserida em algum tipo de trabalho. Isso significa que um em cada três presos estão inseridos em atividades laborais

Do total, de 17.478 internos no sistema prisional do Estado (sem contar a monitoração eletrônica), 5.860 trabalham dentro ou fora das unidades penais de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), isso é o resultado de políticas públicas, que priorizam parcerias com instituições públicas e privadas. 

Mesmo não estando no topo do ranking nacional, Mato Grosso do Sul faz parte do top 10 entre os estados com os melhores índices de presos trabalhando, superando em sete pontos percentuais a média nacional, que é de 26,15%. 

Um destaque importante é que 65% dos internos que trabalham recebem remuneração, o que reforça as políticas de dignidade e reintegração. Para comparação, no Maranhão, que lidera o ranking nacional de trabalho prisional, menos de 20% recebem remuneração. 

Isso reflete a facilidade de firmar parcerias no Estado para a ocupação remunerada de custodiados. Dessa forma, a política estadual de trabalho prisional vem se mostrando uma das mais consistentes do Brasil, apresentando resultados expressivos tanto em quantidade como na diversidade das atividades oferecidas. 

Outro destaque para o Estado é a inclusão feminina. Segundo o levantamento, 535 mulheres em custódia estão em atividade, colocando Mato Grosso do Sul na 5ª posição nacional em números percentuais, liderando na região Centro-Oeste. 

Segundo a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, esses resultados mostram que o sistema prisional do Estado vê o trabalho como um importante instrumento de transformação social. 

“Cada oportunidade de colocação no trabalho representa uma nova chance de recomeço,. fortalecendo a disciplina, o senso de responsabilidade e a autoestima dos custodiados”, afirma. 

Para ela, mais do que gerar renda e capacitação, o trabalho prisional no Estado desempenha “um papel estratégico ao promover segurança pública pela via da dignidade e da oportunidade”. 

Um em cada três presos de MS estão inseridos em postos de trabalhoSetores onde os custodiados estão inseridos / Fonte: Senappen

Fatalidade

Homem de 62 anos morre tentando parar caminhão desgovernado

Trabalhando há 40 dias na empresa, a vítima acabou sendo atropelada na tarde desta terça-feira (21), no bairro Pioneiros

21/10/2025 17h16

Um caminhoneiro, identificado como José Alves Santana, de 62 anos, que trabalhava há 40 dias em um depósito, morreu na tarde desta terça-feira (21) após tentar parar o caminhão que começou a descer a rua, cai e terminou atropelado, na rua Ana Luiza Souza, no bairro Pioneiros.

A proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar, relatou que o motorista tinha mais de 40 anos de experiência e classificou o episódio como uma fatalidade.

Informações preliminares levantadas pela reportagem do Correio do Estado apontam que o caminhão estava estacionado quando começou a se mover. Nesse momento, o caminhoneiro tentou parar o veículo que só não foi mais adiante por ter atingido o carro da proprietária do depósito. 

A equipe da perícia está no local. Segundo informações da Polícia Civil, dados preliminares indicam que, em uma tentativa de segurar o caminhão, a vítima caiu e acabou sendo atropelada. O corpo ficou embaixo do eixo dianteiro, e a vítima não resistiu, vindo a óbito no local.

Para retirar o corpo, o caminhão precisou ser levantado por um guincho.

