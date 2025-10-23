Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

Dinheiro foi usado no pagamento para os motoristas que desviavam as cargas, para servidores públicos que auxiliavam a organização e recebimento de valores por parte das empresas e pessoas físicas que receptavam as cargas

Mariana Piell

Mariana Piell

23/10/2025 - 14h00
Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participou da operação “Blackout IV”, da Delegacia de Investigação de Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de Santa Catarina (DFRC/DEIC/PCSC), que mirou no cumprimento 34 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada no desvio de cargas placas solares.

Um mandado de busca foi cumprido pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) no Centro de Dourados.

A operação também contou com o apoio das demais unidades da DEIC, das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Maranhão e Pará, do Gaeco de Uberaba/MG e com o suporte logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP). 

Desvios

As investigações da DFRC/DEIC sobre o desvio de placas solares tiveram início no ano de 2022. Nas fases anteriores da operação, foram presos motoristas e líderes da organização criminosa.

A partir dos elementos coletados na última operação realizada e da análise do sigilo bancário deferido pela justiça, foi comprovada a prática de novos crimes de furto de cargas e novos envolvidos foram identificados, incluindo empresas que receptaram as cargas roubadas.

A quebra do sigilo bancário também demonstrou que os investigados movimentaram em curto espaço de tempo quantias superiores a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), incluindo pagamento para os motoristas que desviavam as cargas, pagamentos para servidores públicos que auxiliavam a organização e recebimento de valores por parte das empresas e pessoas físicas que receptavam as cargas.

Infraestrutura

Justiça suspende ordem para reparos em ponte do Rio Paraguai em Corumbá

Decisão do TJMS atendeu pedido da PGE-MS e derrubou liminar que obrigava intervenções emergenciais na estrutura da BR-262

23/10/2025 16h33

Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá tem graves anomalias, segundo Defesa Civil

Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá tem graves anomalias, segundo Defesa Civil Divulgação Agesul

O desembargador Geraldo de Almeida Santiago atendeu pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS) e suspendeu decisão liminar de 1ª instância que determinava que o governo de Mato Grosso do Sul e a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) fizessem intervenções emergenciais na estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, em Porto Morrinho, município de Corumbá.

Em 1ª instância, na Comarca de Corumbá, o Poder Judiciário havia atendido o pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e determinado a realização imediata de sinalização reforçada, controle de tráfego pesado, fiscalização de sobrecarga e reparos emergenciais nas juntas de dilatação da estrutura.

Além das obrigações, a liminar cassada pelo desembargador ainda estabelecia uma multa diária de R$ 50 mil por descumprimento da decisão.

O pedido do Ministério Público foi fundamentado no Acordo de Cooperação Técnica nº 53/2025, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que delega a Mato Grosso do Sul a elaboração dos projetos e execução dos serviços de recuperação da ponte.

Foi um ofício da Defesa Civil de Corumbá, que encontrou anomalias críticas na ponte, como deterioração da pista de rolamento, falhas nas juntas de movimentação e afastamento estrutural das lajes e tabuleiros, que levou o Ministério Público a pedir na Justiça a adoção das medidas emergenciais.

A justificativa usada pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pela Agesul, em agravo de instrumento, é de que o cumprimento das determinações seria impossível de ser realizado, como a apresentação, em um prazo de sete dias, das eventuais anomalias na estrutura da ponte por parte da Agesul. Além disso, a decisão de 1º grau estabelecia um prazo de 72 horas para reforço da sinalização na ponte.  

Além disso, conforme sustentou o órgão governamental, há obstáculos operacionais, financeiros e legais, já que as medidas exigidas envolvem contratações públicas sujeitas a licitação, altos custos sem dotação orçamentária específica e, principalmente, dependem de prévia autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal responsável pela ponte, o que impede a execução imediata de determinadas intervenções.

O Estado e a Agesul demonstraram que as tratativas administrativas estão em curso e que a decisão liminar, ao impor medidas imediatas, colocava em risco o andamento do acordo e o cronograma técnico já estabelecido.

Ainda não há previsão de quando as novas obras de reparo ocorrerão. O prazo para cumprimento do termo técnico entre governo de MS e DNIT é de 24 meses. 

Cidades

Jovem de SP morre em acidente com caminhão em rodovia de MS

No acidente que envolveu a caminhonete do casal, Matheus perdeu a vida, e a esposa foi socorrida e encaminhada para o hospital

23/10/2025 15h51

Compartilhar
Matheus não resistiu e morreu no loca, a esposa Gabriela foi socorrida e encaminhada ao hospital

Matheus não resistiu e morreu no loca, a esposa Gabriela foi socorrida e encaminhada ao hospital Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

Um acidente envolvendo uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton que se chocou contra uma carreta tirou a vida do condutor Matheus Smarce de Andrade, de 27 anos, na manhã desta quinta-feira (23), na MS-276, entre Aurilândia e Batayporã.

Por meio das redes sociais, Matheus e a esposa, Gabriela Andreolli, naturais de Assis (SP), publicaram um vídeo dizendo que uma viagem de cerca de 600 quilômetros os separava "da realização de um sonho" no município de Dourados.

 

 

Os dois seguiam em uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, com um reboque que usaram para transportar a motocicleta, aquisição que fez o casal cair na estrada, uma "conquista" muito celebrada pelos dois.

 

 

 

Acidente

No retorno, nas proximidades de uma usina hidrelétrica, conforme o site Nova News, a caminhonete colidiu contra uma carreta-tanque. O impacto foi tão forte que o veículo do casal ficou totalmente destruído.
Matheus morreu no local; Gabriela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Nova Andradina. O condutor da carreta não ficou ferido.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Matheus e se solidarizaram com a situação de Gabriela.


"Disse Jesus: 'Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá! Matheus, servo de Deus, tenha o bom descanso, amigo!'", escreveu um conhecido.

"Meu Deus, não dá para acreditar que isso aconteceu. Meu filho do coração, Matheus Smarce, tanta força que você deu para mim e para nossa família quando o tio faleceu e agora você? Que Deus te receba de braços abertos, e obrigada por todos esses anos de amizade sincera. Te amarei como filho sempre. Muitas forças para sua mãe, seus irmãos e sua filhinha", disse outra usuária do Facebook.

