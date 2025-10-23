Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participou da operação “Blackout IV”, da Delegacia de Investigação de Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de Santa Catarina (DFRC/DEIC/PCSC), que mirou no cumprimento 34 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada no desvio de cargas placas solares.
Um mandado de busca foi cumprido pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) no Centro de Dourados.
A operação também contou com o apoio das demais unidades da DEIC, das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Maranhão e Pará, do Gaeco de Uberaba/MG e com o suporte logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP).
Desvios
As investigações da DFRC/DEIC sobre o desvio de placas solares tiveram início no ano de 2022. Nas fases anteriores da operação, foram presos motoristas e líderes da organização criminosa.
A partir dos elementos coletados na última operação realizada e da análise do sigilo bancário deferido pela justiça, foi comprovada a prática de novos crimes de furto de cargas e novos envolvidos foram identificados, incluindo empresas que receptaram as cargas roubadas.
A quebra do sigilo bancário também demonstrou que os investigados movimentaram em curto espaço de tempo quantias superiores a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), incluindo pagamento para os motoristas que desviavam as cargas, pagamentos para servidores públicos que auxiliavam a organização e recebimento de valores por parte das empresas e pessoas físicas que receptavam as cargas.