Quando desmontar a árvore de Natal?

Dia de desmontar a árvore de Natal é 6 de janeiro

O Natal é celebrado mundialmente e anualmente em 25 de dezembro.

Muitas casas, comércios e empresas estão decorados com árvores de Natal, guirlandas, coelhos, pinhas, corações, flores, papai noel, pisca pisca, enfeites, bonecos de neve, entre outros.

Com isso, surge a dúvida: as festividades natalinas encerram na noite de Natal?

A resposta é não. As festividades natalinas encerram no Dia de Reis, celebrado anualmente em 6 de janeiro . Portanto, a árvore de Natal e o presépio devem ser desmontados e guardados neste dia, que neste ano cai em uma terça-feira.

A data é marcada pela visita dos três reis magos – Belchior, Baltasar e Gaspar – ao reino, onde comunicam o nascimento de Jesus.

No Brasil, muitas regiões e culturas comemoram a data com festas tipicamente folclóricas chamadas de Folia de Reis ou Ternos de Reis.

De acordo com o catolicismo, a árvore de Natal deve ser montada no primeiro domingo do Advento , mais conhecido como quatro semanas antes do Natal. Em 2025, essa data caiu no dia 30 de novembro, em um domingo.

Com isso, a árvore fica exposta por 36 dias, de 30 de novembro a 6 de janeiro.

ÁRVORE DE NATAL

A árvore de Natal, além de ser um símbolo tradicionalmente associado às celebrações natalinas, carrega significados profundos que permeiam diversas culturas e tradições.

Em sua essência, representa a vida e a renovação, simbolizando a esperança em meio ao inverno, quando muitas árvores perdem suas folhas.

Decorar a árvore com luzes, enfeites e ornamentos coloridos também é uma forma de expressar a alegria e a beleza que a vida oferece.

Segundo uma antiga tradição alemã, a decoração de uma árvore de natal deve incluir 12 ornamentos para garantir a felicidade de um lar. Confira: