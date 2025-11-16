Quarta edição da Corrida da Advocacia reúne 800 participantes

O fato da corrida ser um dos esportes em maior ascensão em Campo Grande não é nenhuma novidade, já que os diversos eventos promovidos para este fim têm tido números expressivos de participantes.
É o caso da quarta edição da Corrida da Advocacia que aconteceu neste domingo (16) no Parque dos Poderes, na Capital. Promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), o evento reuniu mais de 800 inscritos.
Entre advogados, praticantes do esporte, profissionais ou não, os competidores disputaram nas categorias feminino e masculino para os percursos de 5 km, 10 km e 21 km, além da modalidade de caminhada, que também reuniu um número expressivo de participantes.
O presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, participou da prova de 5 km e reforçou a importância da prática esportiva, principalmente com acompanhamento e incentivo.
"A advocacia merece uma corrida que já está se tornando tradicional como um evento esportivo no cenário do Mato Grosso do Sul. Temos uma atividade profissional estressante e é necessária uma atividade para cuidar do bem-estar, da saúde física e mental. Esse é um evento que veio para ficar,” declarou.
A Secretária-Geral Adjunta da OAB/MS, Letícia Arrais Miranda Guimarães, participou do percurso de 21 km e conquistou o segundo lugar na categoria. Para ela, o evento foi um sucesso absoluto, com os 800 competidores transformando a corrida em mais do que uma competição, mas em uma confraternização.
“A OAB/MS, graças ao apoio do Presidente Bitto Pereira, consegue hoje entregar um evento que já é tradicional no Estado e estamos pensando nas próximas edições. Agradeço a presença de todos, das empresas parceiras, da Bolt que esteve junto conosco na organização e a toda diretoria da OAB/MS por proporcionar um evento tão magnífico e tradicional para a nossa advocacia,” afirmou Letícia.
A participação da comunidade também foi destacada pelo Diretor-Geral da Escola Superior da Advocacia (ESA/MS), João Paulo Sales Delmondes.
“A ESA/MS entende que esse momento proporciona ao advogado, que vive em uma rotina intensa de trabalho e estudo, um pouco de lazer e que permite a reunião com outros amigos, sendo um excelente espaço de descontração. Os números superaram as expectativas e a cada ano a corrida vem se consolidando como um sucesso absoluto,” disse Delmondes.
Todos os participantes tiveram assistência integral durante todos os percursos e receberam medalhas de participação.
Confira a lista dos cinco primeiros colocados de cada categoria:
21 km feminino advogado:
1. Gisele Amaral
2. Letícia Arrais Miranda Guimarães
3. Líbera Copetti de Moura Truzzi
4. Ketellen Aparecida da Silva Hostiano
5. Alessandra Duarte dos Santos
21 km masculino advogado:
1. Marcelo Francisco Assis Filho
2. Tiago Marras de Mendonça
3. Heitor Miranda Guimarães
4. Marco Valério da Silva Júnior
5. Rafael Miranda da Silva
10 km feminino advogado:
1. Jordana Pereira Lopes Goulart
2. Maira Nunes Farias Portugal
3. Laisa Carneiro Fernandes Urder de Andrade
4. Renata Pereira Domingos
5. Edilana Hirle da Silva
10 km masculino advogado:
1. Luciano Barbosa de Campos
2. Cássio Simabuco Tibana
3. Bruno Rafael da Silva Taveira
4. Guilherme Vieira de Barros
5. Bruno Colombo Figueiredo
05 km feminino advogado:
1. Juliana Rodrigues
2. Franciele Costa Leite
3. Érica dos Santos Kubota
4. Jhenny Andrade Viana Mugart
5. Fernanda Soares Longuinho Alves
05 km masculino advogado:
1. Victor Marcelo Acosta Cocian
2. Maycon Junio Munhol Costa dos Santos
3. Ioron de Lima Mugart
4. Pedro Maurício Comunello dos Santos
5. Tiago Perosa
Na classificação geral, receberam a premiação:
05 km feminino geral:
1. Evelin Lima Eich
2. Ana Carolina da Silva Matias
3. Maria Fernanda Brandão
4. Janaína Bittencourt
5. Cláudia Aquino Cavalcante Fonseca
05 km masculino geral:
1. Pedro Antônio Fróes Teixeira
2. Vilmar Roberto Dias
3. Claudemir Gomes da Silva
4. Diego Silva
5. Jair Soares dos Santos
10 km feminino geral:
1. Thais Delazari
2. Alayne Michelli Almeida Gomes
3. Mariana Cabriotti Rodrigues
4. Beatriz Lopes Cox
5. Larissa Regina Souza Valdiovino
10 km masculino geral:
1. Maicon Dieferson Gomes
2. Nelício da Silva Antônio
3. Diego Garcia Baumgardt
4. Weslley Batista Rolon
5. Lucas Leandro dos Santos
21 km feminino geral:
1. Danielle Lemoigne
2. Patrícia Donida
3. Vanessa de Oliveira Cortez
4. Cláudia Ferreira Nunes
5. Lilian Dornelas
21 km masculino geral:
1. Alan Ferreira Araújo da Silva
2. Ederson Rodrigo de Jesus
3. Bruno Alves Silva
4. Luiz Felipe Samuel Ferreira
5. Samuel Souza