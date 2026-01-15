Quase 3 mil motoristas de MS renovam CNH sem sair de casa

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Motoristas de Mato Grosso do Sul já começaram a sentir no bolso os efeitos da nova política do bom condutor, isso porque, em menos de uma semana, 2.997 habilitações foram renovadas automaticamente no Estado, sem necessidade de comparecimento ao Detran e sem cobrança de taxas, o que resultou em uma economia estimada em R$ 1,47 milhão à população.

A medida implantada pelo Governo Federal, entrou em vigor na última sexta-feira (9) e prevê a renovação automática da Carteira Naional de Habilitação (CNH) para condutores que não cometeram infrações nos últimos 12 meses e que estejam inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). Em todo o País, mais de 323 mil motoristas já foram contemplados, com impacto financeiro superior a R$ 226 milhões.

Segundo o Ministério dos Transportes, a iniciativa rompe com a lógica tradicional do sistema de trânsito brasileiro, que tratava todos os motoristas de forma igual, independentemente do histórico de infrações. “A renovação automática muda esse paradigma ao diferenciar quem se comporta bem de quem se comporta mal, premiando o acerto e não apenas punindo o erro”, afirmou o ministro Renan Filho durante o lançamento da política.

Renovação digital

A renovação ocorre de forma totalmente digital. Os dados do motorista são atualizados diretamente na base nacional, e o novo documento fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Além disso, os condutores contemplados passam a receber um selo de “Bom Condutor”, que identifica o histórico positivo no trânsito.

O Governo Federal estima que, dos cerca de 80 milhões de habilitações vigentes no País, mais de 10 milhões de motoristas possam ser beneficiados ao longo do tempo, à medida que atendam aos critérios exigidos.

Quem pode e quem fica de fora

Vale lembrar que nem todos os motoristas, porém, estão aptos à renovação automática. O benefício não se aplica a condutores com 70 anos ou mais. Já os motoristas a partir dos 50 anos têm direito a apenas uma renovação automática ao longo da vida, quando a CNH vencer.

Também não entram na regra condutores que possuem prazo de validade reduzido por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde, além de motoristas com CNH vencida há mais de 30 dias.

A iniciativa integra o processo de modernização dos serviços de trânsito no País. Atualmente, mais de 2,3 milhões de brasileiros já abriram processo para a primeira habilitação por meio do aplicativo CNH do Brasil, que permite ao candidato escolher como deseja se preparar, seja por plataformas digitais, autoescolas tradicionais ou a combinação de ambos.

Com a nova política, o Governo busca ampliar o uso de ferramentas digitais, reduzir a burocracia e incentivar um comportamento mais responsável no trânsito.

