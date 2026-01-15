Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Quase 3 mil motoristas de MS renovam CNH sem sair de casa

Efeitos na nova política economizaram mais de R$ 1,4 milhão em menos de uma semana

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

15/01/2026 - 12h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Motoristas de Mato Grosso do Sul já começaram a sentir no bolso os efeitos da nova política do bom condutor, isso porque, em menos de uma semana, 2.997 habilitações foram renovadas automaticamente no Estado, sem necessidade de comparecimento ao Detran e sem cobrança de taxas, o que resultou em uma economia estimada em R$ 1,47 milhão à população.

A medida implantada pelo Governo Federal, entrou em vigor na última sexta-feira (9) e prevê a renovação automática da Carteira Naional de Habilitação (CNH) para condutores que não cometeram infrações nos últimos 12 meses e que estejam inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). Em todo o País, mais de 323 mil motoristas já foram contemplados, com impacto financeiro superior a R$ 226 milhões.

Segundo o Ministério dos Transportes, a iniciativa rompe com a lógica tradicional do sistema de trânsito brasileiro, que tratava todos os motoristas de forma igual, independentemente do histórico de infrações. “A renovação automática muda esse paradigma ao diferenciar quem se comporta bem de quem se comporta mal, premiando o acerto e não apenas punindo o erro”, afirmou o ministro Renan Filho durante o lançamento da política.

Renovação digital

A renovação ocorre de forma totalmente digital. Os dados do motorista são atualizados diretamente na base nacional, e o novo documento fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Além disso, os condutores contemplados passam a receber um selo de “Bom Condutor”, que identifica o histórico positivo no trânsito.

O Governo Federal estima que, dos cerca de 80 milhões de habilitações vigentes no País, mais de 10 milhões de motoristas possam ser beneficiados ao longo do tempo, à medida que atendam aos critérios exigidos.

Quem pode e quem fica de fora

Vale lembrar que nem todos os motoristas, porém, estão aptos à renovação automática. O benefício não se aplica a condutores com 70 anos ou mais. Já os motoristas a partir dos 50 anos têm direito a apenas uma renovação automática ao longo da vida, quando a CNH vencer.

Também não entram na regra condutores que possuem prazo de validade reduzido por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde, além de motoristas com CNH vencida há mais de 30 dias.

A iniciativa integra o processo de modernização dos serviços de trânsito no País. Atualmente, mais de 2,3 milhões de brasileiros já abriram processo para a primeira habilitação por meio do aplicativo CNH do Brasil, que permite ao candidato escolher como deseja se preparar, seja por plataformas digitais, autoescolas tradicionais ou a combinação de ambos.

Com a nova política, o Governo busca ampliar o uso de ferramentas digitais, reduzir a burocracia e incentivar um comportamento mais responsável no trânsito.

Assine o Correio do Estado 
 

Cidades

PF prende estrangeiros por fraude em pedido de residência em MS

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (14), na área de migração de Ponta Porã, onde um dos requerentes chegou a fornecer informações falsas na tentativa de obter benefícios de programas sociais do país

15/01/2026 13h44

Compartilhar

Divulgação PF

Continue Lendo...

Três estrangeiros, que não tiveram a nacionalidade divulgada, foram presos nesta quarta-feira (14) pela Polícia Federal, em Ponta Porã, por falsidade ideológica na tentativa de obter residência no Brasil.

Segundo informou a PF, durante o atendimento na área de migração, nas entrevistas e na análise da documentação apresentada, os agentes verificaram que as informações declaradas não batiam com os dados oficiais.

Ao checarem os documentos nos sistemas, assim como as informações fornecidas, como endereços, ficou claro que os solicitantes estavam usando localizações falsas para simular que possuíam residência em território nacional.

Em conversa com um deles, que não teve a idade divulgada, o requerente confessou ter usado o endereço de um terceiro para atender às exigências do procedimento migratório.

No outro caso, além de fornecer informações que não eram reais, os agentes constataram que o endereço falso também estava sendo utilizado para tentar obter benefícios assistenciais.

 

 

Segundo a Polícia Federal, esse tipo de ação caracteriza crime previsto na legislação penal, uma vez que emprestar ou utilizar endereço falso para simular moradia no país configura fraude e pode resultar em responsabilização criminal.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do órgão para obter a nacionalidade dos estrangeiros. Assim que houver retorno, a informação será atualizada na reportagem.

Assine o Correio do Estado

Governo

Tesouro aprova empréstimo de R$ 950 milhões para MS

Estado garantiu aval da União para operação com o Banco do Brasil com juros de CDI + 1,51% ao ano; falta de assinatura do contrato em 2025 obriga governo estadual a apresentar nova documentação, impondo nova barreira burocrática

15/01/2026 13h15

Compartilhar
Governadoria Estadual

Governadoria Estadual FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O Estado de Mato Grosso do Sul obteve o sinal verde da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para contratar um empréstimo de R$ 950 milhões junto ao Banco do Brasil, com garantia da União. A operação, destinada a financiar projetos estratégicos e fortalecer fundos estaduais, foi aprovada tecnicamente nos últimos dias de 2025.

No entanto, um detalhe no cronograma gerou uma trava administrativa: como o contrato não foi assinado antes de 31 de dezembro, o governo estadual terá que passar por uma "verificação complementar" das contas públicas referentes à virada do ano.

De acordo com o parecer emitido entre o final de dezembro e o início de janeiro, o Mato Grosso do Sul manteve sua Capacidade de Pagamento (Capag) classificada como "B+", o que o torna elegível para a garantia federal.

O dinheiro, que deve ser liberado ao longo de 2026, terá um custo considerável para os cofres estaduais. As condições aprovadas preveem juros com taxa CDI acrescida de 1,51% ao ano. O prazo para pagamento é de 18 anos, sendo 1 ano de carência e 17 anos de amortizacao. Ou seja, apenas o próximo governo é que dará inicio ao pagamento da conta.

Também há tarifa com pagamento à vista de 1% sobre o valor do contrato (R$ 9,5 milhões) como taxa de contratação.

Os recursos têm destino carimbado para "despesas de capital" (investimentos) previstas no Plano Plurianual, incluindo a capitalização do fundo garantidor de Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Apesar da aprovação técnica, o Tesouro Nacional, em 8 de janeiro, alerta que a operação entrou em uma zona de exigência extra. Como a assinatura formal não ocorreu dentro do exercício financeiro de 2025, a legislação exige que o Tesouro Nacional reavalie certos indicadores fiscais do Estado.

Para destravar o dinheiro, o governo de MS precisa enviar a Brasília uma nova bateria de documentos, que incluem a comprovação do cumprimento dos limites constitucionais de gastos com Saúde e Educação referentes a todo o ano de 2025; demonstrativo de cumprimento da "Regra de Ouro" para 2025 e 2026 e relatórios de execução orçamentária do último bimestre de 2025.

O Ministério da Fazenda estabeleceu um prazo de validade de 270 dias para o parecer de aprovação, contados a partir de 30 de dezembro de 2025.

O ofício adverte que, caso a documentação complementar não seja enviada ou o contrato não seja assinado dentro desse prazo, todo o processo de análise será anulado, obrigando o Estado a reiniciar o pedido de empréstimo do zero.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6033-0 de hoje, quarta-feira (14/01)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 6033-0 de hoje, quarta-feira (14/01)

2

Supermercado tem 2 toneladas de carne irregular descartadas em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Supermercado tem 2 toneladas de carne irregular descartadas em Campo Grande

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6927, quarta-feira (14/01)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6927, quarta-feira (14/01)

4

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande
sessão extraordinária

/ 2 dias

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

5

Prefeitura abre processo seletivo para profissionais de Educação Física
CONCURSO

/ 2 dias

Prefeitura abre processo seletivo para profissionais de Educação Física

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026