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Quase 70 mil beneficiários de MS têm ganho de renda e deixam o Bolsa Família

Número equivale ao total de famílias que deixaram o programa nos últimos três anos; só em maio, 2,4 mil deixaram de receber a assistência

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

01/06/2026 - 15h29
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Mais de 2,4 mil famílias deixaram o programa Bolsa Família no mês de maio, informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Desde março de 2023, o total de famílias que deixaram de precisar do benefício chegou a 69,5 mil.

Atualmente, um total de 184,8 mil pessoas participa do programa social. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas pode passar de R$ 1 mil conforme o total de condicionalidades aplicadas ao programa, como o número de bebês na família e de crianças na escola.

As 69,5 mil famílias que deixaram o Bolsa Família desde 2023, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o fizeram porque “saíram da pobreza por terem conseguido um emprego com carteira assinada ou por empreenderem. Esses lares tiveram renda acima do limite da Regra de Proteção ou já cumpriram o prazo previsto para permanência nessa modalidade”.

Apenas em Campo Grande, 623 famílias deixaram de receber o benefício no mês passado. A cidade é seguida por Dourados (163), Ponta Porã (90), Três Lagoas (89) e Corumbá (84).

Naviraí (72), Sidrolândia (66), Aquidauana (58), Aparecida do Taboado (57) e Amambaí (55) completam a lista dos dez municípios com mais famílias que superaram a pobreza em Mato Grosso do Sul e deixaram o Bolsa Família.

Brasil

Em todo o país, mais de 5,1 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família entre março de 2023 e maio de 2026 após ampliarem a renda familiar. Os maiores números foram registrados em São Paulo (745,6 mil), Distrito Federal (546 mil), Bahia (487,6 mil), Minas Gerais (430,2 mil) e Rio de Janeiro (393,7 mil).

Capitais brasileiras

São Paulo é a cidade com o maior número de famílias deixando o programa por aumento da renda em maio de 2026, com 7.312 desligamentos. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (4.387), Fortaleza (3.790), Salvador (3.095) e Brasília (1.896).

Entenda as regras de proteção

Criada no novo desenho do Bolsa Família, a Regra de Proteção garante uma transição segura para famílias que aumentam a renda. Mesmo após superar o limite de R$ 218 por pessoa da família, elas podem continuar recebendo 50% do benefício por até 12 meses, desde que a renda familiar per capita permaneça abaixo de R$ 706.

“O novo modelo estimula o emprego. Só de 2023 para cá, 5,1 milhões de famílias saíram da pobreza. Saíram do Bolsa Família porque passaram a ter um emprego ou começaram a empreender”, afirmou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Dados do Caged cruzados com o Cadastro Único mostram que 80% das vagas com carteira assinada criadas no primeiro trimestre de 2026 foram ocupadas por inscritos no CadÚnico.

“Os números confirmam as estatísticas relacionadas à presença dos beneficiários no mercado formal e refutam afirmações infundadas de que as famílias não querem arranjar emprego”, afirmou Wellington Dias.

Estudo da FGV Social aponta ainda que a renda do trabalho das pessoas mais pobres cresceu 10,7% em 2025, acima da média nacional, impulsionada pela geração de empregos formais e pela Regra de Proteção do programa.
 

RODOVIÁRIA VELHA

Cinco são assaltados a pedradas e três vão parar na UTI em Campo Grande

Três celulares foram subtraídos das vítimas, sendo dois da marca Motorola e um da marca Samsung

01/06/2026 12h15

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DEPAC Cepol, onde o caso foi registrado - imagem de ilustração

DEPAC Cepol, onde o caso foi registrado - imagem de ilustração Governo de MS

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Cinco homens foram assaltados e agredidos a pedradas, na tarde deste domingo (31), na esquina das ruas Joaquim Nabuco com Marechal Rondon, bairro Amambai, nas proximidades da rodoviária velha, em Campo Grande.

Dos cinco, três sofreram lesões na cabeça e tiveram que ser encaminhados a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, onde recebem cuidados médicos.

Três celulares foram subtraídos das vítimas, sendo dois da marca Motorola e um da marca Samsung.

De acordo com o boletim de ocorrência, duas pessoas assaltaram cinco homens nas imediações da rodoviária velha. Em seguida, as vítimas entraram em luta corporal com os assaltantes, na tentativa de recuperar os objetos.

Mas, elas foram agredidas com pedradas, tiveram graves ferimentos na cabeça, foram socorridas por populares e encaminhadas a UTI da Santa Casa.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar os indivíduos na esquina das ruas Allan Kardec com Dom Aquino.

Ambos apresentavam lesões pelo corpo, decorrente da luta corporal. Eles foram algemados, presos e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

O caso foi registrado como “roubo majorado pelo concurso de pessoas” e “roubo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca” na DEPAC-CEPOL e segue em investigação pelas autoridades competentes.

FLAGRANTE

Caminhoneiro é preso com 4,7 toneladas de drogas em Três Lagoas

A PRF encontrou a substância ilícita escondida em uma carga de sementes de girassol

01/06/2026 11h40

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Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158

Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158 Divulgação: PRF

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Neste domingo (31), um homem foi preso em flagrante por transportar 4.755 quilos de maconha, neste domingo (31), na BR-158, em Três Lagoas. A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalizações na rodovia, quando abordaram o caminhão acoplado a dois semirreboques. 

A equipe verificou que a carga transportada, de sementes de girassol, ultrapassava a lateral do veículo, o que pode gerar riscos ao trânsito nas estradas. 

Após vistoriar a carga, os policiais rodoviários encontraram vários fardos de maconha escondidos sob os sacos de girassol.

Ao ser questionado, o condutor do veículo confessou ter pego a droga em Maracaju e que o destino final seria o estado de São Paulo. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Três Lagoas (MS).

Mundo Novo

Em Mundo Novo, a  PRF também apreendeu 328 quilos de droga, neste sábado (30). Um casal foi preso em flagrante por transportar a droga, com o agravante de ter duas crianças no veículo, uma de 4 e outra 9 anos. 

O flagrante ocorreu após os policiais darem ordem de parada e o motorista seguir alguns metros até parar e descer do veículo, confessando que transportava drogas. Foram encontrados os 325 quilos de maconha em tabletes e 3 quilos de skunk. 

O casal confessou ter recebido a droga em Aral Moreira e que viajaram até Florianópolis (SC). Eles foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Mundo Novo. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças. 

 

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