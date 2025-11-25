Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

interior

Quatro anos após acidente fatal, Riedel demite genro de deputada

Nivaldo é acusado de pilotar, embriagado e em alta velocidade, a lancha que atingiu o barco em que estava Carlos Américo Duarte, causando a morte desse pescador

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

25/11/2025 - 10h43
Nesta terça-feira (25) foi publicado, em Diário Oficial Eletrônico (DOE) do Estado de Mato Grosso do Sul, a exoneração de Nivaldo Thiago Filho de Souza, quatro anos após o genro de deputada estadual envolver-se como principal acusado de matar e omitir resgate a Carlos Duarte em um acidente no Rio Aquidauana. 

Na região conhecida como Touro Morto, esse acidente em questão aconteceu durante o feriado de 1° de maio de 2021, com Nivaldo acusado pilotar pelo Rio Aquidauana em alta velocidade a lancha que atingiu o barco do pescador Carlos Américo Duarte. 

Cabe apontar que, segundo consta em edições passadas do Diário Oficial de MS, que Nivaldo Thiago Filho de Souza já havia deixado anteriormente o cargo na administração superior e assessoramento do Governo do Estado, exonerado à pedido em 22 de julho do ano passado.

Na época do acidente, o réu ocupava cargo em comissão de direção gerencial superior e assessoramento, na função de assessor especial, com uma remuneração fixa de R$11 mil que inclusive subiu para 17 mil reais um mês após o ocorrido. 

Mesmo com o nome envolvido no acidente com morte, Nivaldo Thiago manteve-se no cargo público na Casa Civil sendo até mesmo promovido, em 2023, para administração superior e assessoramento na função de assessor especial I, tendo outros aumentos de salário, que foi de R$18 mil até R$28 mil.

Já em março de 2025, por exemplo, conforme detalhado no Portal da Transparência do governo do Estado, o réu contratado novamente para ocupar o mesmo cargo na Casa Civil, desta vez recebeu o valor fixo de R$ 29.276,76, salário que está a apenas R$ 5 mil do que ganha o titular da Pasta, que recebe R$ 34 mil.

Reprodução/DOE-MS

Como se não bastasse, diferente de um secretário, na função Nivaldo também recebia remunerações eventuais, que tinham o mesmo valor de seu salário, o que em  outras palavras significa que ganhou um salário bruto de quase R$ 60 mil em março, recebendo mais de R$ 42 mil líquidos em março deste ano.  

Importante frisar que, em 18 de setembro de 2025, a juíza da Vara Criminal - Infância e Juventude de Aquidauana -, Kelly Gaspar Dutra, pronunciou o então assessor por homicídio doloso e duas tentativas de homicídio, decisão essa que leva Nivaldo a júri popular, ainda sem data marcada. 

Com o júri formado por sete cidadãos, caso haja condenação o juíz responsável por conduzir a sessão é quem decidirá pela aplicação da pena ao réu que, até o momento, nunca chegou a cumprir prisão pelo ocorrido.

Acidente fatal

Como bem informa o processo, com base na denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o acusado pilotava uma lancha denominada Mamba Negra sem possuir a devida habilitação e ainda sob efeito de álcool. 

Na data de 1° de maio de 2021 houve a colisão da Mamba Negra com o barco Beira Rio II, tripulado por três pessoas, o que resultou na morte de Carlos Américo Duarte e deixou duas outras pessoas feridas: Caê Duarte (filho de Carlos) e Rosivaldo Barboza de Lima (piloto profissional da embarcação).

Conforme narram os autos, Nivaldo, que é genro da deputada Mara Caseiro e no momento do acidente ainda estava com sua esposa e o próprio filho a bordo da embarcação, ainda teria fugido do local sem prestar socorro às vítimas. 

Laudo de exame pericial da Marinha do Brasil, presente nos autos, indica que Carlos Américo sofreu fraturas na mandíbula esquerda, fratura raquimedular da coluna vertical e fratura no braço esquerdo, não resistindo aos ferimentos e vindo a falecer no local.

Pela dinâmica do acidente e como relatam as vítimas, a lancha Mamba Negra adentrou em alta velocidade em uma curva do rio, com o réu informando em depoimento posteriormente que fugiu do local com o intuito de prestar socorro ao próprio filho. 

Ainda segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia do acidente no Rio Miranda, já que Nivaldo foi abordado pela corporação na rodovia, o réu se recusou a fazer o teste do bafômetro. 

Apesar disso, Nivaldo teria admitido ter consumido bebida alcoólica antes de assumir o comando da embarcação. 

Já a denúncia do MPMS foi responsável por levantar também a ausência da habilitação náutica (Arrais), obrigatória para pilotar barcos e lanchas nos rios do Estado.

Em sua defesa no desenrolar dos passos, Nivaldo chegou a negar que estaria em alta velocidade e inclusive disse posteriormente que chegou a pular na água para prestar socorro antes de sair do local com sua família. 

CALENDÁRIO 2026

Governo decreta feriados e pontos facultativos de 2026

Iniciando o ano com feriado prolongado, 2026 terá mais de 8 finais de semana com mais de 2 dias

25/11/2025 12h50

Em 2026 serão mais de 8 finais de semana que terão 3 ou mais dias por causa de feriados e pontos facultativos

Em 2026 serão mais de 8 finais de semana que terão 3 ou mais dias por causa de feriados e pontos facultativos Marcelo Victor

Para quem gosta de se programar antecipadamente para datas comemorativas, ou apenas saber quando terá um descanso de feriado prolongado, nesta terça-feira (25), a 38 dias do ano acabar, o Governo de Mato Grosso do Sul divulgou o decreto que assina o calendário de 2026 com feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

Divulgado no Diário Oficial do Estado, no próximo ano, ao todo são 22 dias de feriados e pontos facultativos distribuídos nas segundas, terças, quartas, quintas, sextas e domingos, e nenhum cairá em um sábado.

Segundo a publicação, os pontos facultativos definidos por decretos federais e municipais não se aplicarão aos órgãos estaduais.

Ainda de acordo com o texto do decreto, a definição destas datas não traz prejuízos para os serviços considerados essenciais. Feriados instituídos pelos municípios – como lei municipal – serão observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, nas respectivas localidades.

Para quem não gosta de feriados aos domingos, em 2026, serão apenas dois: Divisão do Estado, no dia 11 de outubro, e Proclamação da República, no dia 15 de novembro.

Entre os outros dias, no ranking de qual dia da semana mais foi decretado feriado ou ponto facultativo pelo governo as sextas-feiras ganham com 6 dias, depois as quintas e segundas com 5 dias e as quartas e terças-feiras também só serão em 2 dias.

Iniciando o ano com feriado nacional de 1º de janeiro, o Governo também decretou ponto facultativo no 2º dia do próximo ano. Fevereiro, outubro, novembro e dezembro terão três folgas em cada mês. Junho, assim como janeiro, terá dois dias de ponto facultativo.

Maio e setembro serão os meses mais escassos, com apenas 1 folga ao mês, ambos por feriado nacional. Por fim, abril terá o maior número de feriados, com 4 dias. Confira o calendário por mês e o que será comemorado.

Iniciando o ano com feriado prolongado, no ano todo serão mais de 8 finais de semana que terão 3 ou mais dias.

Janeiro:

Na virada do ano

  • dia 1º, quinta-feira é feriado nacional;
  • e dia 2, na primeira sexta-feira do ano foi decretado ponto facultativo.

Fevereiro:

Nas comemorações de Carnaval foi decretado ponto facultativo

  • dia 16, segunda-feira;
  • e 17, terça-feira;

E devido a comemoração cristã no dia seguinte

  • 18, Quarta-Feira de Cinzas, até às 13h

Encerrando as folgas do segundo mês do ano.

Abril:

Para o quarto mês de 2026, o Governo estendeu os finais de semana, com decreto de ponto facultativo antes dos dois feriado nacionais.

  • dia 2, quinta-feira, antecede o feriado;
  • Sexta-Feira da Paixão, 3, feriado nacional cristão;
  • 20, segunda-feira, antecede feriado;
  • feriado nacional de Tiradentes, no dia 21, na terça.

Ainda em abril, quanto a datas comemorativas, no dia 5 de abril é a Páscoa, no primeiro domingo do mês.

Maio:

Com feriado nacional prolongando o final de semana

  • no 1º dia do mês, também na primeira sexta-feira é comemorado o Dia Mundial do Trabalho, ou também, Dia do Trabalhador.

Quanto a datas comemorativas, no segundo domingo do mês, é celebrado o Dia das Mães.

Junho:

Para o mês de férias escolares e festas juninas, serão dois dias de ponto facultativo, que também prolonga o final de semana.

  • quinta-feira, 4, com a comemoração cristã do Corpus Christi;
  • e no dia seguinte, na sexta-feira, 5.

Em datas comemorativas, o mês ainda tem o Dia dos Namorados, no dia 12, em uma sexta-feira.

Setembro:

Com um salto de 2 meses, setembro retorna com um feriado nacional, para prolongar o final de semana de quem voltaria a trabalhar na segunda, e iniciar a saga de feriados e pontos facultativos pelos próximos meses.

  • no dia 7, comemora-se o Dia da Independência do Brasil.

Outubro:

No mês da 'semana do saco cheio', serão dois feriados e um ponto facultativo.

  • dia 11, domingo, feriado estadual pela criação de Mato Grosso do Sul;
  • e no dia seguinte, 12, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país;

Além dos dois feriados

  • no dia 28 é ponto facultativo em comemoração ao dia do Servidor Público.

Novembro:

No penúltimo mês de 2026, o mês conta com três feriados nacionais.

  • logo no início com Dia de Finados, na segunda feira, 2;
  • Proclamação da República, 15, em um domingo;

E com final de semana antecipado,

  • no dia 20, sexta-feira, é comemorado o Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra.

Dezembro:

Por fim, encerrando o ano de 2026,

  • no dia 24, quinta-feira, decretado ponto facultativo, por ser véspera do Natal;
  • dia 25, sexta-feira, comemorado o Natal;
  • e no dia 31, também em uma quinta-feira, decretado ponto facultativo por ser véspera de Ano Novo.

Março, julho e agosto são os únicos meses que não terão feriado ou ponto facultativo, a depender da localidade. Mas em agosto comemora-se o Dia dos Pais, no segundo domingo do mês, 9, e para a Campo-Grande, no dia 26 é feriado municipal devido ao aniversário da cidade.

OPERAÇÃO SUCCESSIONE

Gaeco apreende mais de R$ 300 mil com família Razuk

Operação cumpre mandados em Campo Grande e Dourados; armas e máquinas do jogo do bicho também foram recolhidas

25/11/2025 12h30

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e outros três estados

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e outros três estados MPMS

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), apreendeu mais de R$ 300 mil durante a operação deflagrada na manhã desta terça-feira (25) contra alvos ligados à família Razuk. A ação, realizada em conjunto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, também resultou na prisão de três familiares do deputado estadual Neno Razuk (PL).

Foram detidos o pai do parlamentar, Roberto Razuk, e os irmãos Rafael Razuk e Jorge Razuk. Segundo informações, além do montante em dinheiro, equipes recolheram armas, munições e máquinas supostamente usadas para registrar apostas do jogo do bicho.

Os materiais foram apreendidos durante o cumprimento dos 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão executados hoje em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.

Em Dourados, viaturas foram vistas logo cedo em bairros como Jardim Água Boa e Vila Planalto. A residência de Roberto Razuk foi um dos principais pontos de ação, onde agentes recolheram malotes.

Outro alvo da operação é Sérgio Donizete Balthazar, empresário e aliado político, proprietário da Criativa Technology Ltda., que no início deste ano ingressou no Tribunal de Justiça com mandado de segurança para tentar suspender a licitação da Lotesul, estimada em mais de R$ 50 milhões.

Também aparecem entre os alvos o escritório de Rhiad Abdulahad e Marco Aurélio Horta, conhecido como “Marquinho”, chefe de gabinete de Neno Razuk e funcionário da família há cerca de 20 anos.

Até o momento, o MPMS não detalhou o procedimento que originou a operação. A família Razuk, entretanto, já foi alvo de apurações relacionadas ao jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. A ação desta terça-feira é tratada pelo Ministério Público como uma nova fase dessas investigações.

A operação segue em andamento. O MPMS deve divulgar mais informações ao longo do dia.

HISTÓRICO

Roberto Razuk, 84, é ex-deputado estadual por Mato Grosso do Sul e figura conhecida na política e no setor empresarial do Estado. Filho de imigrantes libaneses de origem turca, atuou por duas legislaturas na Assembleia Legislativa, entre 1987 e 1995, eleito inicialmente pelo PFL e, depois, reeleito pelo PDT. Com forte base eleitoral em Dourados, contribuiu para a criação da UEMS e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

A trajetória política é marcada também por investigações e condenações. Em 1995, o Ministério Público apontou que o empresário obteve financiamento de R$ 3,5 milhões do Banco do Brasil com garantia de uma fazenda inexistente em Ladário, caso que resultou, em 2003, em condenação a 20 anos de prisão por falsificação de documentos e fraude financeira. Razuk chegou a ser preso novamente em 2007 durante a Operação Xeque-Mate, da Polícia Federal, contra o jogo do bicho e máquinas caça-níquel.

É casado com Délia Razuk, ex-prefeita de Dourados, e pai do deputado estadual Neno Razuk (PL), Rafael Razuk e Jorge Razuk.

FASES

Em outubro de 2023, antes das fases da Successione, a Polícia Civil fez uma apreensão de 700 máquinas da contravenção, semelhantes a máquinas de cartão utilizadas diariamente em qualquer comércio, sendo facilmente confundidas.

As prisões foram desencadeadas a partir da deflagração das fases da Operação Successione, que começou no dia 5 de dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, com o cumprimento de 12 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Ela foi realizada após investigações do Gaeco apontarem que a organização criminosa continuou na prática do jogo do bicho, além de concluírem que policiais militares também atuavam nesta atividade.

No dia 3 de janeiro do ano passado, chegou a vez da terceira fase da operação, com mais dois envolvidos presos pela contravenção na Capital.

A disputa pelo controle do jogo ilegal em Campo Grande se intensificou após a prisão de Jamil Name e Jamilzinho, durante a Operação Omertá, em 2019, que eram apontados pelas autoridades como os donos do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. 

Quatro anos depois, Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos de reclusão, após um julgamento de três dias.

O termo italiano “Successione” – que dá nome a operação, é uma referência a disputa pela sucessão do jogo bicho em Campo Grande após a operação Omertá.

**Colaborou Felipe Machado**

