Equipes do PrevFogo irão realizar nesta quinta-feira (26) um voo de helicóptero na região do Porto Jofre para verificar a situação das áreas queimadas e traçar planejamento na linha de combate. A região é conhecida pela grande concentração de onças-pintadas.

Para o Correio do Estado, o coordenador estadual do PrevFogo, Márcio Yule, adiantou que as equipes estão auxiliando no combate a queimadas deste a segunda-feira (23), na Fazenda São Bento, Fazenda Café.

"A partir de amanhã, com a vinda de um helicóptero, a gente vai poder fazer um reconhecimento e [verificar] a proteção das áreas prioritárias elencadas pelos locais, pelas propriedades rurais, pelas instituições que trabalham no resgate de fauna, que elencaram a região de Porto Jofre onde há uma grande concentração de onças-pintadas", destacou Yule.

Reserva Kadiwéu

A chuva de 120 mm ajudou a apagar a queimada na área mais crítica, conforme contou, Márcio Yule. A reserva possui 538 hectares, o combate mais difícil foi na região do Carandazal.

"Combate muito difícil, pois é fogo de copa e ainda sem acesso por terra", disse Yule.

Com brigadistas contratados desde junho e à disposição até dezembro para atender qualquer ocorrência. Sendo que, conforme disse Yule, 48 são brigadistas indígenas Kadiwéus, distribuídos em três brigadas: Aldeia Alves de Barros, São João e Tomazia.

Monitoramento Serra do Amolar

"Estamos com um esquadrão na Serra do Amolar em conjunto com os brigadistas do Instituto Homem Pantaneiro. Nesse caso, é muito mais fazendo prevenção. Felizmente lá não tem problema de incêndio florestal, mas antevendo aquele período de dias bastante quente, umidade bastante baixa, preventivamente subimos com o esquadrão. Lá temos uma UTV, que é um veículo fora de estrada”, adiantou Yule.

Fogo no Paiaguás

No último sábado (21), o Centro de Proteção do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater grandes focos de calor na região do Paiaguás, localizada ao norte do estado e se estende até a divisa do estado do Mato Grosso.

“O Pantanal sul-mato-grossense ocupa 27% do território do estado. O Pantanal do Paiaguás fica localizado ao norte do Estado, se estendendo até a divisa com o Mato Grosso”, informou a assessoria dos bombeiros.





Travessia com Balsa

Na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul os bombeiros tiveram que atravessar o rio Correntes com uso de uma balsa. Sendo que nesta quarta-feira (25), o Corpo de Bombeiros Militar atua no combate direto aos dois grandes focos e será encaminhada mais uma guarnição de especialistas para o local para auxiliar no combate, controle e extinção desses focos.



