Quem é a influencer de 96 anos ameaçada de expulsão de casa de repouso após promover festas?

Uma influenciadora de 96 anos diz que quase foi expulsa da casa de repouso onde vive por promover festas com outros residentes.
O relato foi publicado por Lilian Droniak, conhecida como Grandma Droniak, em seu Instagram, onde soma mais de 4 milhões de seguidores.
“Estou sendo expulsa do asilo. Acabei de receber esta carta. Diz que serei expulsa se não parar com as festas”, afirmou Lilian na publicação em que mostra um “aviso formal” da casa de repouso.
Segundo a influenciadora, ela paga US$ 12 mil (cerca de R$ 62 mil, conforme a cotação atual) para viver no local.
“Estamos entrando em contato porque recebemos muitas reclamações sobre barulho no seu quarto. Festas não são permitidas e você não pode servir bebidas alcoólicas para outros residentes. Isso representa um risco à segurança”, dizia um trecho da carta.
“Embora incentivemos os moradores a socializar e participar de atividades comunitárias, não podemos permitir festas descontroladas. As imagens de segurança mostram que havia pessoas saindo do seu quarto à 1h da manhã da última terça-feira.”
Grandma Droniak é um sucesso nas redes sociais por seus vídeos bem-humorados sobre envelhecimento desde 2019.
Na internet, Lilian publica vídeos sobre seu dia a dia na casa de repouso, para onde se mudou em 2024 após sofrer uma queda, além de comentários sobre seus namorados e conteúdos inusitados, como um “arrume-se comigo” para um funeral de um colega que morava com ela no local.
A influenciadora tem 15 milhões de seguidores no TikTok e mais de 485 milhões de curtidas na rede de vídeos.
Ela também vende camisetas com piadas para os fãs, com dizeres como “Você não está convidado para o meu funeral” ou “Se a vida é curta, por que eu estou aqui?”.
Segundo a People, representantes da influenciadora disseram que o “aviso formal” era verdadeiro e que a questão “já foi resolvida”.
Conforme a revista, Lilian pode receber amigos em seu quarto, mas não pode oferecer bebidas alcoólicas para outros residentes.