Quem é a influencer de 96 anos ameaçada de expulsão de casa de repouso após promover festas?

COPA DO MUNDO

Torcedores acompanharam o confronto entre Brasil e Noruega na Cidade da Copa, mas deixaram o local frustrados após derrota por 2 a 1 e a eliminação nas oitavas de final

torcedores lotaram a Cidade da Copa, para acompanhar Brasil x Noruega, mas deixaram o local decepcionados com a eliminação da seleção nas oitavas de final Gerson Oliveira

Mais de 1,3 mil torcedores escolheram a Cidade da Copa em Campo Grande para assistir ao jogo das oitavas de final entre a Seleção Brasileira e a Noruega neste domingo (5), segundo estimativa da Guarda Civil Municipal.

O jogo, que teve início às 16h, no horário de MS, vale a vaga para a penúltima fase da Copa do Mundo.

O público foi muito maior que o presente no último jogo do Brasil, no dia 29 de junho. Por ter sido em uma tarde de segunda-feira, muitos optaram por assistir em casa ou assistiram nos próprios estabelecimentos comerciais.

Dessa vez, o domingo foi um dia propício para reunir famílias, amigos e até os torcedores que procuraram um local animado para assistir à partida.

Muitos aproveitaram a Cidade da Copa pela primeira vez. A técnica de enfermagem Eliene Gomes, de 40 anos, afirmou que estava confiante em uma vitória brasileira e elogiou a animação do público.

"A expectativa é sempre a melhor. Acho que o Brasil vence por 1 a 0 e nem vai precisar de pênaltis. É a primeira vez que venho assistir aqui e gostamos muito. A galera está bem animada."

A produtora cultural Franciella Cavalheri, de 47 anos, também decidiu trocar a tradição de assistir aos jogos em casa por um encontro com amigos na Cidade da Copa.

"Acho que vai ser um jogo sofrido, mas vamos acreditar. Estou apostando em uma vitória do Brasil por 3 a 1. É a primeira vez que assistimos ao jogo fora de casa e resolvemos vir com os amigos."

Com dois gols da Noruega nos minutos finais do segundo tempo, a Seleção Brasileira perdeu a chance de continuar na disputa pelo Hexa.

A derrota frustrou os torcedores que lotaram a Cidade da Copa. O contador Kyoma Ferreira, de 27 anos, disse que viveu a partida com emoção do início ao fim e lamentou a eliminação.

"Gosto de futebol desde que nasci. Toda Copa é uma emoção muito grande e eu estava tremendo desde o começo. A gente sempre acredita que o hexa pode vir. O Neymar entrou, ajudou, mas não foi dessa vez. Agora é esperar a próxima Copa."

Mesmo com a entrada do volante campo-grandense Éderson aos 33 minutos do segundo tempo, o jogador não conseguiu segurar o norueguês Haaland, que marcou os dois gols da Noruega.

A Seleção Brasileira até tentou, mas perdeu um pênalti no primeiro tempo e duas chances de gol ao longo do segundo tempo. Nos acréscimos, uma cotovelada no Casemiro dentro da área deu uma oportunidade de pênalti para o Brasil. Neymar foi para a cobrança e marcou o gol brasileiro aos 10 minutos dos acréscimos.

Quem também estava junto e não conseguiu segurar a tristeza foi a empresária autônoma Sabrina Santos, de 28 anos, ela é esposa de Kyoma e contou que assistir aos jogos da Seleção é uma tradição entre familiares e amigos. Disse que o grupo estava confiante na classificação, mas acabou deixando a Cidade da Copa com um sentimento de decepção.

"Sempre vemos os jogos, seja em família ou entre amigos, nunca perdemos um. A gente estava nervoso desde cedo e achei que o Brasil ia ganhar por 2 a 1, mas não deu."

Desde 1990 o Brasil não era eliminado tão cedo na Copa do Mundo, nas oitavas de final. O jogo terminou em 2 para a Noruega e 1 para o Brasil.

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