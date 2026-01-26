Radiocomunicação da Polícia será digitalizada em todo o Estado até 2030, projeta governo - Foto: Divulgação Sejusp

A radiocomunicação utilizada pelas forças policiais de Mato Grosso do Sul deverá ser totalmente digitalizada em todo o Estado até 2030. A projeção faz parte do Plano Estratégico Organizacional (PEO) 2025–2030 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (26), que estabelece, entre outras diretrizes, segurança pública mais integrada, inteligente no Estado.

O documento orientará as ações da Sejusp e de seus órgãos vinculados até o fim da década, com foco no fortalecimento da governança, no uso intensivo de tecnologia e na atuação integrada das forças de segurança. O plano foi elaborado ao longo de 2025, a partir de reuniões técnicas, oficinas e participação direta de gestores e representantes das instituições ligadas à pasta.

Finalizado em novembro último, o projeto prevê metas voltadas à modernização da gestão pública, à valorização dos profissionais da segurança, ampliação da proteção das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente em todo o território sul-mato-grossense.

Segundo o secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, Wagner Ferreira da Silva, que coordenou o grupo de trabalho, o plano representa um avanço na forma como a segurança pública é planejada no Estado. Mais do que estabelecer metas, o plano consolida uma visão de futuro orientada pela modernização dos processos, criando bases sólidas para decisões mais eficientes, transparentes e alinhadas às reais necessidades da sociedade.

Entre os principais eixos do projeto estão o aperfeiçoamento da gestão orçamentária e institucional, o fortalecimento da inteligência policial, o investimento em tecnologia e inovação, além de ações para reduzir a criminalidade, as mortes violentas e os acidentes de trânsito.

A digitalização da radiocomunicação é um dos pilares desse processo de modernização da segurança pública estadual. Desde 2017, o sistema começou a ser implantado na região de fronteira de Mato Grosso do Sul, substituindo o modelo analógico por uma tecnologia totalmente digital.

A primeira fase do projeto recebeu investimentos de R$ 15.092.319,83, em parceria com o Governo Federal, e atendeu 28 municípios, entre eles: Bodoquena, Bonito, Bela Vista, Caracol, Campo Grande, Caarapó, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Itaporã, Japorã, Jateí, Ladário, Laguna Caarapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru e Vicentina. A modernização inclui softwares, rádios portáteis, móveis e fixos, além de equipamentos de última geração.

À época foram instaladas 22 antenas, chamadas de sítios de repetição, na fronteira sul-mato-grossense, permitindo a comunicação de 1.460 rádios, com capacidade de expansão.

