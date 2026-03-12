Raio-X com Inteligência Artificial permitirá diagnóstico quase em tempo real em Campo Grande

Campo Grande terá uma nova tecnologia na rede pública de saúde para auxiliar no diagnóstico precoce de doenças respiratórias, especialmente entre as pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA). Trata-se de um equipamento de raio-X com Inteligência Artificial, que permite a realização de exames com resultado inicial praticamente em tempo real.
A apresentação da nova tecnologia foi feito nesta quinta-feira (12). O Raio-X com IA faz parte do Projeto A Hora é Agora, voltado à linha de cuidado do HIV, e será disponibilizada prioritariamente ao Centro Especializado em Doenças Infectoparasitárias (CEDIP) e ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).
O secretário municipal de Saúde, Marcelo Brandão Vilela, disse que a incorporação do novo equipamento representa um avanço na modernização da rede de atendimento do município.
“Essa tecnologia alia mobilidade e inteligência artificial para tornar o diagnóstico mais rápido e preciso, fortalecendo a rede municipal de saúde", avaliou.
Um dos diferenciais do equipamento é a mobilidade. O aparelho portátil pesa 3,5 quilos, pode ser montado praticamente em qualquer espaço e suporta pacientes de até 300 quilos. O sistema possui, ainda, tecnologia de grade virtual que ajuda nos diagnósticos.
Embora o foco principal seja o rastreamento da tuberculose, a tecnologia também auxilia na identificação de diversas outras doenças.
“Após adquirir a imagem e com poucos comandos, o sistema analisa o exame. O forte dele é sugerir diagnóstico de tuberculose, mas também ajuda na detecção de mais de dez patologias, com precisão entre 97% a 99% para achados comuns em exames de tórax, como nódulos pulmonares, lesões malignas, pneumonia, pneumotórax e outros”, explicou Fernando Operman, especialista do sistema Fujifilm.
Na avaliação da gerente da Rede de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Andreia Silva, a ferramenta passa a ser mais um suporte para a equipe de saúde no processo de avaliação dos exames.
“O objetivo principal seria o rastreamento da tuberculose com essa nova tecnologia oportunizando o tempo resposta para tomada de decisão clínica. Ele norteará a tomada de decisão. O diagnóstico é feito pelo profissional médico, sempre”, explicou.
Tecnologia
A tecnologia integra a estratégia chamada Radiografia Rápida com Inteligência Artificial (Raia), que combina um aparelho de raio-X ultraportátil com um software de Detecção Assistida por Computador (CAD).
Essa ferramenta permite realizar o exame no modelo point of care, ou seja, próximo ao paciente, com interpretação inicial imediata das imagens.
O médico infectologista do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Filipe Perine, reforçou que a adoção do equipamento favorece a tomada de decisão clínica oportuna, deve contribuir para reduzir o tempo entre o exame e o início do tratamento, além de ampliar o acesso ao diagnóstico entre as pessoas mais vulneráveis.
“Com a nova tecnologia, a expectativa é fortalecer o cuidado integral às pessoas vivendo com HIV/Aids e aumentar a capacidade de rastreamento precoce da tuberculose, que é uma das principais causas de morte nesse grupo”, salientou o médico.
Para garantir a assertividade na implantação, profissionais das equipes assistenciais e de gestão da Sesau participaram de um treinamento voltado ao manuseio do equipamento, interpretação dos resultados gerados pela IA e integração da nova ferramenta ao fluxo de atendimento dos serviços.
Não foram divulgadas informações sobre quando a nova tecnologia estará disponível nas unidades de saúde.
