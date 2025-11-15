Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Rapaz que matou jovem de Santa Catarina é preso em MS

Foragido desde agosto, o suspeito foi preso nesta sexta-feira (14) em uma conveniência

Laura Brasil

15/11/2025 - 09h41
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O rapaz identificado como Kayk Maciel dos Santos, de 18 anos, suspeito de matar a jovem de 23 anos com um tiro acidental no peito, foi preso na tarde desta sexta-feira (14), em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

A morte da jovem ocorreu no dia 1º de agosto. Conforme informações do site Folha do Estado de SC, a vítima e o suspeito se conheceram horas antes do crime, em uma loja de conveniência.

Naquela noite, segundo informações das amigas de Giovanna Schmidhauser Schwarzbach, de 23 anos, cedidas em entrevista a sites locais, ela estava de pijama, pronta para dormir, quando decidiu sair.

Segundo informações da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), depois da conveniência o grupo de seis jovens foi até um apartamento no Bairro Bombas. Nem todos se conheciam, mas tinham amigos em comum.

Eles relataram que Kayk Maciel manuseava a arma como quem brinca de dar tiros, quando ela disparou acidentalmente, acertando Giovanna no tórax. Quando os socorristas chegaram ao local, a jovem já estava sem vida.

A vítima era natural de Itajaí (SC) e trabalhava como manicure.

Fuga


Imagens do circuito de câmeras de segurança do condomínio mostram o momento em que o rapaz deixa o apartamento usando capacete.

O que chamou a atenção da equipe policial catarinense que atendeu a ocorrência foi que, antes de sair, ele teria recolhido a cápsula deflagrada.

Três meses após o ocorrido, e sendo procurado pela polícia de Santa Catarina, Kayk foi preso. Segundo informações do site A Princesinha News, ele estava em um bar, bebendo com o pai.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia, e deve ser entregue à polícia de Santa Catarina.
 

Assine o Correio do Estado

 

 

PL NEGADO

Adriane veta projeto por vício de iniciativa e violação dos princípios constitucionais

Projeto de Lei previa a garantia de 15% das moradias populares para a Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

15/11/2025 08h00

Compartilhar
Segundo a Prefeitura, não há comprovação de que Agentes Comunitários de Saúde enfrentem dificuldades de acesso à moradia

Segundo a Prefeitura, não há comprovação de que Agentes Comunitários de Saúde enfrentem dificuldades de acesso à moradia Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, decidiu vetar totalmente o Projeto de Lei nº 11.374/24, que previa a criação de uma cota de 15% das unidades de habitação popular destinadas exclusivamente a Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O veto foi encaminhado ao Legislativo.

De acordo com a mensagem enviada à Câmara, o projeto apresenta vício de iniciativa e viola princípios constitucionais como igualdade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A Procuradoria Jurídica da Câmara e a Procuradoria-Geral do Município (PGM) emitiram pareceres apontando que a proposta contraria normas federais e invade competências exclusivas do Poder Executivo.

"No presente caso, a destinação de cotas de moradia exclusivamente para agentes comunitários de saúde implica em tratamento desigual e potencialmente discriminatório, uma vez que não se justifica, sob o ponto de vista administrativo, a concessão de tal benefício apenas a esta categoria profissional, sem previsão orçamentária clara e sem análise detalhada do impacto financeiro e social da medida", diz o parecer da PGM.

O texto do veto destaca que a reserva de vagas para uma categoria profissional desvia a finalidade da política habitacional, que tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Segundo a Prefeitura, não há comprovação de que Agentes Comunitários de Saúde enfrentem dificuldades de acesso à moradia maiores que outros grupos sociais. Assim, a criação de cotas setoriais poderia prejudicar famílias que dependem dos programas habitacionais e se encontram em situação mais crítica.

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) também alertou que o projeto poderia gerar conflitos com diretrizes do Ministério das Cidades, que orientam para critérios universalistas e isonômicos na distribuição de moradias, evitando favorecimentos corporativos.

Além disso, a legislação federal citada como justificativa pelos autores a Lei 11.350/2006 trata apenas dos requisitos para o exercício da função de ACS e não prevê qualquer tipo de preferência em programas de habitação.

Outro ponto levantado pelo Executivo é que o projeto, ao impor uma cota fixa e regras específicas para seleção de beneficiários, determina aspectos operacionais da política pública de moradia, o que caracterizaria interferência na atuação do Executivo e, portanto, vício de iniciativa.

Adriane reconheceu a  a boa intenção da proposta, mas disse que este projeto de lei diverge dos critérios normativos federais estabelecidos pelo Ministério das Cidades, "que busca promover a isonomia a fim de evitar esse tipo de captura da política por interesses setoriais e preservar a universalidade, focando nos mais vulneráveis".

Assine o Correio do Estado

Cidades

BNDES: Lucro recorrente acumulado em 9 meses de 2025 sobe para R$ 11,2 bi, alta de 14,2%

Já a carteira de crédito expandida teve saldo de R$ 616 bilhões em 30 de setembro, 5,3% acima de dezembro de 2024

14/11/2025 22h00

Compartilhar

Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil

Continue Lendo...

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou hoje que o lucro recorrente acumulado em nove meses subiu para de R$ 11,2 bilhões, alta de 14,2%. Já a carteira de crédito expandida teve saldo de R$ 616 bilhões em 30 de setembro, 5,3% acima de dezembro de 2024 e atingiu o maior valor nos últimos nove anos. "O crescimento da carteira de crédito e a inadimplência controlada geram o crescimento sustentável que estamos demonstrando", pontuou o diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Alexandre Abreu.

O banco informou que a inadimplência nos nove primeiros meses de 2025 é de 0,008% (90 dias), inferior à do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Os resultados do banco representam o terceiro maior lucro líquido do sistema financeiro, de R$ 17,2 bilhões.

Por outro lado, o lucro contábil do banco apresentou recuo de 9,l%, o que foi atribuído a menor fatia de dividendos pagos pela Petrobras. "Os dividendos pagos pelas nossas investidas nos nove meses somam R$ 4,2 bilhões, R$ 1,9 bilhão a menos por queda de 53% dividendos pagos pela Petrobras", explicaram Abreu e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Desde janeiro de 2023, a carteira de participações societárias variou R$ 20,9 bilhões, foram vendidos R$ 4,8 bilhões e recebidos R$ 23,7 bilhões de proventos, totalizando R$ 49,4 bilhões de rendimento.

O banco informou que carteira atingiu R$ 83,6 bilhões, aumento de 1,8% em relação à posição de dezembro 2024 pela valorização de investimentos em empresas não coligadas e alienações de ações As principais empresas investidas em termos de carteira total continuam sendo Petrobras, JBS, Eletrobras e Copel.

O Índice de Basileia atingiu 25,8% em 30 de setembro de 2025 ante 28,2% em 31 de dezembro de 2024.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C
TEMPORAL

/ 1 dia

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

4

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS
Cidades

/ 1 dia

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?