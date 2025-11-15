Rapaz que matou jovem de Santa Catarina é preso em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O rapaz identificado como Kayk Maciel dos Santos, de 18 anos, suspeito de matar a jovem de 23 anos com um tiro acidental no peito, foi preso na tarde desta sexta-feira (14), em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

A morte da jovem ocorreu no dia 1º de agosto. Conforme informações do site Folha do Estado de SC, a vítima e o suspeito se conheceram horas antes do crime, em uma loja de conveniência.

Naquela noite, segundo informações das amigas de Giovanna Schmidhauser Schwarzbach, de 23 anos, cedidas em entrevista a sites locais, ela estava de pijama, pronta para dormir, quando decidiu sair.

Segundo informações da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), depois da conveniência o grupo de seis jovens foi até um apartamento no Bairro Bombas. Nem todos se conheciam, mas tinham amigos em comum.

Eles relataram que Kayk Maciel manuseava a arma como quem brinca de dar tiros, quando ela disparou acidentalmente, acertando Giovanna no tórax. Quando os socorristas chegaram ao local, a jovem já estava sem vida.

A vítima era natural de Itajaí (SC) e trabalhava como manicure.

Fuga



Imagens do circuito de câmeras de segurança do condomínio mostram o momento em que o rapaz deixa o apartamento usando capacete.

O que chamou a atenção da equipe policial catarinense que atendeu a ocorrência foi que, antes de sair, ele teria recolhido a cápsula deflagrada.

Três meses após o ocorrido, e sendo procurado pela polícia de Santa Catarina, Kayk foi preso. Segundo informações do site A Princesinha News, ele estava em um bar, bebendo com o pai.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia, e deve ser entregue à polícia de Santa Catarina.



