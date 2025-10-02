Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na manhã desta quinta-feira (2 de outubro de 2025), o cenário artístico e de saúde pública no Brasil foi sacudido por uma notícia preocupante: o rapper Hungria Hip Hop (Gustavo da Hungria Neves) deu entrada emergencial no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol.

Segundo boletim médico, o artista chegou à unidade com queixas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica — sinais clássicos nos casos mais graves de envenenamento por metanol.



Em nota, o hospital informa que já iniciou tratamento especializado e investiga a etiologia do quadro.

A assessoria do cantor sustenta que o quadro é resultado da ingestão de bebida adulterada, afirmando que o caso remete aos episódios recentes de intoxicação por metanol registrados em São Paulo e outros estados.



Ainda de acordo com ela, Hungria está “fora de risco iminente” e sob observação médica — porém alguns shows da agenda foram cancelados ou remarcados.

O que é metanol e por que ele é tão perigoso?

O metanol (ou “álcool metílico”) é uma substância química usada como solvente, anticongelante e em processos industriais. Por si só, não é uma bebida alcoólica de consumo. Quando ingerido — especialmente em bebida adulterada —, ele é metabolizado no organismo em compostos ainda mais tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, que podem provocar:

Dano ao sistema nervoso central

Acúmulo de ácidos no sangue (acidose)

Lesões visuais, podendo levar à cegueira

Se não tratado rapidamente, risco de falência múltipla de órgãos e morte

Mesmo doses que, a olho nu, não pareçam tão elevadas podem causar consequências graves. Por isso, casos de suspeita de intoxicação exigem tratamento imediato e cuidado intensivo.

O pano de fundo: casos em São Paulo e o alerta nacional

Nos últimos dias, notícia após notícia trouxe à tona casos de intoxicação por metanol em São Paulo — com ao menos seis casos confirmados, e dezenas sob investigação.

A situação motivou operações integradas da Polícia Federal, do Ministério da Agricultura e de vigilância sanitária para identificar redes de abastecimento de bebidas adulteradas e coibir distribuição clandestina.

Ainda não há confirmação oficial de que o episódio com Hungria tenha ocorrido no Distrito Federal ou em Brasília.



A Secretaria de Saúde local declara que não há casos confirmados até o momento no DF.

Mas o alerta está dado: quando figuras públicas são atingidas, a visibilidade torna o problema mais claro e o clamor por respostas, mais intenso.

Vidas humanas — além dos holofotes

O que está em jogo vai muito além da carreira ou da rotina de quem faz shows. O caso expõe fragilidades no controle da produção, fiscalização e comercialização de bebidas. Quando bebidas são adulteradas com compostos tóxicos, quem consome — muitas vezes sem saber — está vulnerável a danos profundos.

Pessoas comuns já perderam a visão, a mobilidade ou até a vida pela contaminação por metanol. Casos de vítimas anônimas frequentemente não ganham atenção midiática, mas existem, sobretudo em áreas de produção informal ou onde há consumo de bebidas clandestinas.

O nome de um artista dá visibilidade, mas a dor e o risco atingem a todos — sobretudo quem está em situação de menor poder social ou econômico.

O que aguardar agora?