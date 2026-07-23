Receita Federal libera consulta ao 3° lote do Imposto de Renda nesta sexta-feira

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A consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 será aberta às 8h (MS) desta sexta-feira (24).

Ao todo, 2.743.200 contribuintes serão contemplados, em um lote que soma R$ 4,61 bilhões. O pagamento está previsto para 31 de julho e será realizado ao longo do dia, conforme cronograma da Receita Federal.

Este é o último lote de restituições regulares do IRPF 2026. Com a liberação, a Receita Federal encerra a fila de contribuintes aptos ao recebimento neste exercício. Permanecerão pendentes apenas as restituições retidas em malha fiscal ou com problemas nos dados bancários informados para o crédito.

Do total de restituições, 839.464 serão destinadas a contribuintes que tiveram prioridade por utilizar a declaração pré-preenchida ou optar pelo recebimento via PIX.

Outros 309.441 pagamentos serão feitos a contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade, enquanto 197.821 restituições serão destinadas a pessoas com prioridade legal. As demais 1.396.474 contemplam contribuintes sem prioridade.

A Receita Federal também informou que cerca de 165 mil restituições ainda não foram creditadas porque os contribuintes informaram o CPF como chave PIX, mas não possuem uma conta bancária vinculada a essa chave.

Nesses casos, o contribuinte pode regularizar a situação de três formas: cadastrar uma chave PIX CPF em uma instituição financeira, alterar a conta para recebimento da restituição por meio do serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração informando uma conta bancária de sua titularidade.

A consulta ao terceiro lote pode ser feita a partir das 9h desta sexta-feira pelo serviço Meu Imposto de Renda, disponível no portal da Receita Federal, na opção "Consultar a Restituição". O contribuinte também pode verificar a situação por meio da página de consulta à restituição do IRPF ou pelo aplicativo oficial da Receita Federal para smartphones e tablets.

