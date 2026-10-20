Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INFRAESTRUTURA rodoviária

Recursos do Fundersul crescem menos que a inflação em um ano

ALEMS analisa nesta terça-feira (20) plano que destina 1,04 bilhão ao Fundersul em 2026

Naiara Camargo

Naiara Camargo

20/10/2026 - 09h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vai analisar, nesta terça-feira (20), o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado (Fundersul).

A proposta prevê o investimento de R$ 1,04 bilhão em obras rodoviárias, manutenção de estradas e repasses aos municípios. No ano passado, o projeto previa 1,016 bilhão.

Portanto, o crescimento do orçamento previsto, de um ano para o outro, é de R$ 21 milhões ou +2,06%. Se levar em conta a inflação, que é de 5,22%, os recursos do Fundersul cresceram menos da metade da inflação em 2026.

Embora a previsão em 2025 tenha sido de R$ 1,016 bilhão, o valor real aprovado foi de R$ 1,083 bi. Em 2026, a estimativa é de R$ 1,04 bilhão, mas esse valor ainda pode mudar.

Confira as receitas do fundo em 2023, 2024 e 2025:

De acordo com a ALEMS, o R$ 1,04086 bilhão será destinado a vários segmentos em 2026. Confira:

  • R$ 378,81 milhões - obras de implantação de revestimento primário, pavimentação asfáltica e restauração de rodovias estaduais
  • R$ 373,11 milhões - manutenção e conservação da malha rodoviária, para manter as estradas estaduais em condições de tráfego
  • R$ 260,23 milhões – repasse aos municípios sul-mato-grossenses, que poderão ser utilizados pelas prefeituras em investimentos relacionados à infraestrutura viária municipal e aos acessos locais
  • R$ 22,7 milhões – destinado à frota da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul)
  • R$ 3,13 milhões – destinado à pontes e outras obras de arte especiais e correntes
  • R$ 1,71 milhão – estudos, projetos e licenciamento ambiental
  • R$ 1,17 milhão – destinado à aquisição e manutenção de equipamentos de apoio e tecnologia

De acordo com o Governo de MS, o Fundersul é um fundo público destinado a financiar obras e investimentos em infraestrutura rodoviária no Estado. Foi criado em 1999, na gestão do então governador Zeca do PT.

Os recursos são destinados a construção, pavimentação, recuperação e manutenção de estradas/pontes; pavimentação asfáltica, drenagem e melhorias em vias públicas urbanas; aquisição, locação e manutenção de veículos e equipamentos usados pela; entre outros.

Os porcentuais de contribuição que integram a composição do Fundersul estão relacionados às alíquotas aplicadas sobre operações com produtos rurais, pois o fundo é mantido com recursos decorrentes de contribuição estadual que incide quando o contribuinte tem o benefício do diferimento do ICMS.

Há contribuição a partir da produção de milho, soja, carne bovina e indústria de celulose.

Habeas corpus

Advogado de delegado envolvido com desvio de droga é solto após decisão do STJ

Amilton Ferreira havia sido preso por ser suspeito de vazar informações sobre a Operação Infiltrados

20/10/2026 12h25

Compartilhar
Advogado Amilton Ferreira foi preso ontem na segunda fase de operação relacionada ao tráfico

Advogado Amilton Ferreira foi preso ontem na segunda fase de operação relacionada ao tráfico Redes sociais

Continue Lendo...

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela soltura do advogado Amilton Ferreira de Almeida, suspeito de repassar informações sigilosas da Operação Infiltrados, que investiga a participação de policiais no desvio de drogas. O ministro Reynaldo Soares da Fonseca apontou ilegalidades na prisão.

Segundo a decisão, o advogado atuou como intermediário na transmissão das informações. A prisão temporária foi decretada pelo prazo de 30 dias, sob a suspeita de atrapalhar a investigação da organização criminosa.

“Em primeiro lugar, as fundadas razões de autoria ou participação exigidas pela lei devem dizer respeito a um dos crimes previstos no rol legal. No caso, o único delito atribuído ao paciente é o de embaraço à investigação de organização criminosa, que não consta do art. 1º, III, da Lei n. 7.960/1989”, explica a decisão do STF.

Ao analisar o caso, o ministro entendeu que o delito atribuído ao advogado não está entre aqueles que autorizam a prisão temporária. A decisão também apontou que outro crime mencionado no ato da prisão, o de favorecimento pessoal, previsto no Código Penal, também não faz parte da lista.

O magistrado destacou que as referências a crimes supostamente praticados pelo delegado investigado não poderiam ser utilizadas para justificar a prisão do advogado por meio de uma interpretação extensiva da legislação. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a medida só pode ser aplicada quando os indícios dizem respeito a um dos crimes expressamente previstos em lei.

Outro ponto considerado foi a falta de demonstração concreta de que a liberdade de Amilton colocaria em risco o andamento das investigações. Para o ministro, parte dos fundamentos apresentados para justificar a custódia estava relacionada à necessidade de ouvir o investigado e delimitar sua participação nos fatos, o que caracterizaria prisão para averiguações, prática vedada pela legislação.

Por fim, a decisão também considerou que o próprio Ministério Público informou, em 29 de setembro, que as medidas autorizadas haviam sido cumpridas integralmente e que não havia prejuízo para o prosseguimento das diligências. Na ocasião, o juízo de origem também registrou que, em princípio, não havia risco de comprometimento das medidas já executadas.

Prisão

No dia 29 de setembro, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), prendeu o advogado Amilton Ferreira de Almeida, por suspeita de vazamento de informação sobre o mandado de prisão ao delegado Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa, interferindo no cumprimento da ordem judicial durante a primeira fase da Operação Infiltrados.

Os agentes do Gaeco estiveram no escritório de advocacia Ferreira & Almeida, localizado na Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande, para cumprir um mandado de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão, na segunda fase da Operação Infiltrados, denominada de Obstructio.

No dia da deflagração da ação, enquanto Hoffman ainda estava foragido, o advogado afirmou ao Correio do Estado que não sabia o paradeiro de seu cliente. Horas depois, o ex-chefe da Denar se apresentou à Corregedoria da Polícia Civil.

No documento que baseia a investigação, os promotores do Gaeco reforçavam que, em caso de deferimento do pedido, fosse imposto sigilo absoluto nos mandados de prisão preventiva a serem expedidos, “uma vez que qualquer conhecimento prévio, por falta de adoção das cautelas possíveis, pode vir a frustrar o êxito dos trabalhos”.

ELEIÇÕES 2026

Ônibus serão gratuitos em Campo Grande no domingo de eleição

Transporte coletivo funcionará com frota de dias úteis durante o segundo turno

20/10/2026 12h23

Compartilhar
Ônibus do transporte coletivo de Campo Grande terão passagem gratuita neste domingo (25)

Ônibus do transporte coletivo de Campo Grande terão passagem gratuita neste domingo (25) Divulgação/Prefeitura Municipal de Campo Grande

Continue Lendo...

Os moradores de Campo Grande poderão utilizar o transporte coletivo gratuitamente no próximo domingo (25), quando será realizado o segundo turno das eleições de 2026. A medida confirmada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), prevê a circulação dos ônibus com a programação habitual dos dias úteis, para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. 

Assim como ocorreu no primeiro turno, em 4 de outubro, não haverá cobrança de passagem nas linhas do transporte coletivo urbano da Capital. 

A gratuidade atende à Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a oferta de transporte público gratuito nos dias de votação, com frequência compatível à praticada de segunda a sexta-feira.

No domingo, os eleitores de Mato Grosso do Sul voltarão às urnas para escolher o presidente da República. A disputa pelo Governo do Estado foi definida ainda no primeiro turno. 

De acordo com a Agetran, todas as linhas do transporte coletivo de Campo Grande deverão operar conforme o plano funcional dos dias úteis, evitando a redução da frota normalmente registrada aos domingos.

O Consórcio Guaicurus, responsável pelo serviço na Capital, ficará encarregado de acompanhar a movimentação de passageiros e poderá ampliar a quantidade de veículos em circulação, caso seja necessário.

O monitoramento terá atenção especial a três períodos de maior demanda: das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

Durante a operação, a Agetran também acompanhará o funcionamento do sistema e poderá determinar ajustes na quantidade de ônibus para garantir o atendimento à população.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3808, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3808, segunda-feira (19/10)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2989, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2989, segunda-feira (19/10)

5

Preso com R$ 127 mil, ex-assessor de deputado é exonerado da Alems
EXONERAÇÃO

/ 1 dia

Preso com R$ 127 mil, ex-assessor de deputado é exonerado da Alems

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 09/10/2026

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário