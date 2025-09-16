Reforma no câmpus de Coxim fecha ciclo de R$ 19,9 milhões em obras no IFMS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com investimento total de R$ 19,9 milhões, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) concluiu o ciclo de planejamento para a construção de refeitórios em oito campi da instituição até 2026 . A última ordem de serviço foi assinada neste mês pela reitora Elaine Cassiano e pela diretora-geral do Câmpus Coxim, Angela Kwiatkowski.

Do valor total, R$ 13,6 milhões são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal, e R$ 6,3 milhões são recursos próprios do IFMS. Em Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã as obras já estão em execução, enquanto em Aquidauana e Dourados estão no início. Em Jardim e Três Lagoas os contratos foram assinados em agosto. Todas as obras têm prazo de um ano e devem ser concluídas até o segundo semestre de 2026.

Em Coxim, o refeitório terá 543,90 m² e capacidade para atender até 150 estudantes de forma simultânea. O investimento será de R$ 2,1 milhões, dos quais R$ 1,7 milhão virá do Novo PAC. A entrega está prevista para agosto de 2026, sob responsabilidade da empresa M E Engenharia LTDA.

A reitora Elaine Cassiano destacou que a assinatura representa o fechamento da etapa de planejamento, mas reforçou a necessidade de execução eficiente. "Implantar a alimentação escolar para toda a comunidade é um objetivo de grande significância. Queremos que os estudantes permaneçam na instituição, sejam acolhidos com dignidade e tenham condições para aprender e se desenvolver", afirmou durante a Reditec, realizada em Bonito (MS).

A diretora-geral Angela Kwiatkowski ressaltou que o novo espaço será essencial para melhorar a qualidade da alimentação e do rendimento escolar. "Desde 2024 o campus já oferece merenda, mas a nova estrutura garantirá um ambiente adequado e em conformidade com as normas sanitárias", disse.

Atualmente, nove dos dez campi do IFMS oferecem alimentação escolar gratuita. A política é considerada estratégica pela instituição, pois fortalece a permanência dos alunos, contribui para o desempenho acadêmico e fomenta a agricultura familiar, responsável pelo fornecimento de parte dos alimentos.

