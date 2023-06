Relatório aponta desmatamento de 183,6 mil hectares nos últimos quatro anos em Mato Grosso do Sul

Um relatório divulgado pelo MapBiomas, apontou que a área desmatada no Brasil cresceu 22,3% em 2022. A nível regional, Mato Grosso do Sul ocupa a 10ª posição entre os estados com o maior volume de área desmatada, cerca de 183, 6 mil hectares entre 2019 e o ano passado.

Em um lado comparativo, o espaço desmatado equivale a aproximadamente 172 mil campos de futebol.

Conforme o levantamento, os estados com o volume de área desmatada superior a MS são o Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Amazonas, Acre, Piauí, Rondônia, Tocantins e o Pará, campeão em desmatamento.

Segundo o relatório, o estado situado na região norte do país obteve um território de 1,5 milhão de hectares desmatado no mesmo período.

Divulgado neste mês, o levantamento é uma iniciativa do Observatório do Clima, co-criada e desenvolvida por uma rede multi-institucional em parceria com ONGs e universidades.

A título comparativo, a área desmatada em território paraense é aproximadamente 90% superior ao desmatamento realizado em Mato Grosso do Sul nos últimos quatro anos.

Além, do constatado, forma emitido 2,4 mil alertas em MS em áreas com autos de infração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) entre 2018 e maio deste ano.

Conforme o levantamento, foram identificados, validados e refinados 76.193 alertas, que totalizaram 2.057.251 ha de desmatamento somente no anopassado, ao passo que foram reportados mais de 303 mil eventos de desmatamento totalizando 6,6 milhões de hectares, o equivale a uma vez e meia a área do estado do Rio de Janeiro.

Do total de eventos de desmatamento em 2022, 62,1% ocorreram na Amazônia, com 1.192.635 ha desmatados (58% da área total desmatada no país).

A Caatinga aparece em seguida, com 18,4% dos alertas e 140.637 ha (6,8% da área), seguida pelo Cerrado com 8,3% dos alertas (32,1% da área) e 659.670 ha. Mesmo com a maior parte da sua área florestal desmatada, restando menos de 29% da sua cobertura florestal, na Mata Atlântica foram desmatados 30.012 ha, o que representa 1,5% da área total desmatada no país.

Houve incremento na área desmatada em cinco dos seis biomas brasileiros entre 2021 e 2022, com exceção da Mata Atlântica. Em termos de área, os maiores aumentos ocorreram na Amazônia (incremento de 190.433 ha) e no Cerrado (incremento de 156.871 ha). Em termos proporcionais, os maiores aumentos ocorreram no Cerrado (31,2%) e no Pampa (27,2%).

Apesar de responder pela menor área de alertas (0,2% do total), o Pampa teve um aumento de 27,2% na área desmatada de 2021 para 2022, mas foi a primeira vez que o SAD Pampa foi incorporado ao sistema de monitoramento do MapBiomas. No Pantanal, observou-se uma diminuição no número de alertas validados (-8,9%), mas um aumento de 4,4% na área desmatada entre 2021 e 2022.

O Estado do Pará lidera o ranking do desmatamento, com 22,2% da área desmatada no país (456.702 ha), seguido pelo Amazonas, com 13,33% (274.184 ha). A área desmatada no Amazonas cresceu 37% em relação a 2021, levando o estado a superar o Mato Grosso pelo segundo ano seguido.

Em terceiro lugar ficou o estado do Mato Grosso, com 11,62% da área desmatada (239.144 ha), seguido da Bahia, com 10,94% (225.151 ha). Ela ultrapassou o Maranhão, que teve 168.446 ha de desmatamento (8,2%). Juntos, estes cinco estados (PA, AM, MT, BA e MA) responderam por dois terços (66%) do desmatamento detectado no Brasil em 2022.

Dos 5.570 municípios brasileiros, 3.471 (62%) tiveram pelo menos um evento de desmatamento detectado e validado em 2022. Entre os 3.471 municípios que tiveram alertas em 2022, apenas 50 responderam por 52% da área total desmatada no Brasil, sendo que 17 desses municípios estão no estado do Pará e oito no Amazonas.

