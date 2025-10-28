Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Renan diz que '5 cenários' para PL do IR visam impedir que texto retorne à Câmara

Senador disse ter ouvido da equipe técnica da Fazenda a avaliação de que o PL continua fiscalmente neutro

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/10/2025 - 13h30
O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse, nesta terça-feira, 28, que os "cinco cenários" analisados para o Projeto de Lei (PL) que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês levam em conta a necessidade de o texto não retornar à Câmara dos Deputados.

"Eu levarei em consideração, sobretudo, a necessidade de que o projeto vá do Senado para a sanção do presidente da República", disse Renan, na saída do Ministério da Fazenda, em Brasília, após uma reunião com o chefe da Pasta, Fernando Haddad.

Relator do texto, o senador disse ter ouvido da equipe técnica da Fazenda a avaliação de que o PL continua fiscalmente neutro, mesmo com as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados.

Ele detalhou pela primeira vez os "cinco cenários", todos eles envolvendo mudanças no texto aprovado pela Câmara. Três opções são fazer emendas de redação, supressão de matérias ou o desmembramento do projeto, ele disse.

Também há a opção de votar o texto exatamente como aprovado pelos deputados, apresentando um outro projeto para compensar eventuais desequilíbrios fiscais, que fosse analisado pela Câmara após ter sido aprovado pelo Senado.

Tramitação

O relator disse que vai conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e com os líderes da Casa para avaliar a data oportuna para apresentar o seu parecer ao texto.

Se o relatório for apresentado esta semana, o PL pode ser discutido na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e remetido para o plenário no mesmo dia, ou na semana seguinte, ele disse. Por outro lado, também há a possibilidade de apresentar o texto na semana que vem.

"As sessões desta semana são semipresenciais, na próxima semana serão sessões presenciais, mas eu vou conversar com o presidente e com os líderes sobre qual o melhor calendário", explicou Renan

CAPITAL

Radares de Campo Grande voltam a multar em meados de novembro

Com infrações rendendo cerca de R$ 3 milhões mensais, Agetran espera retomar a regularidade do serviço faltando cerca de um mês e meio para a virada do ano

28/10/2025 10h50

Segundo Agetran, aumento do videomonitoramento depende

Segundo Agetran, aumento do videomonitoramento depende "das demandas do tráfego e os indicadores de acidentes".  Marcelo Victor/Correio do Estado

Com a etapa de instalação dos radares em Campo Grande prestes a chegar ao fim, a nova "fase educativa" de orientações aos condutores deve se estender até meados de novembro, quando por volta do dia 17, cerca de um mês e meio longe da virada do ano, as multas devem voltar a ser aplicadas na Capital. 

Conforme previsão da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), com o novo contrato para fiscalização eletrônica já em andamento, a ideia é que a próxima etapa educativa, com placas e faixas avisando dos locais monitorados, se estenda até 17 de novembro. 

Batizado de "Consórcio CG Segura", o grupo em questão venceu a licitação que previa até 50 milhões de reais, pela proposta de R$47.994.235,00 ainda em 18 de agosto, sendo formado pelas seguintes empresas: 

  • Serget Mobilidade Viária,
  • Mobilis Tecnologia,
  • Meng Engenharia Comércio e Indústria e
  • Energy Tecnologia de Automação

Apesar da vigência estipulada em 24 meses, há a possibilidade de estender a contratação por um prazo total de até 10 anos sob o comando dos radares em Campo Grande. 

Nessa duração de 24 meses, esse contrato renderá um valor mensal de R$ 2.093.989,29, que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.  

Ou seja, a ideia da Agetran é voltar a multar os campo-grandenses faltando aproximadamente um mês e meio para a tradicional virada de ano, já que os dados de arrecadação da Pasta mostram que sem os radares e lombadas e suas respectivas penalizações, a Capital deixa de contar com cerca de R$3 milhões ao mês.

A Agetran já havia indicado que, uma espécie de "raio-x" da Capital determinou quais serão as 212 faixas de trânsito inicialmente monitoradas com a volta do funcionamento dos radares em Campo Grande. 

Além disso, não fica descartada a possibilidade de aumentar o videomonitoramento de Campo Grande, o que segundo a Agetran depende "das demandas do tráfego e os indicadores de acidentes". 

Relembre

Vale lembrar que, para além de se encarregar da troca de todos os radares, o consórcio deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Para a dita troca dos equipamentos, os radares "antigos" foram desligados em Campo Grande em 1° de setembro, como confirmado pela Agência  Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a partir de quando era estipulado o prazo de um mês para a reposição dos maquinários. 

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$ 54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares

Desde o fim do contrato anterior, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas, entre outros assuntos, com dúvidas que não foram sanadas, inclusive com ação recentemente movida pelo vereador Marquinhos Trad, para tentar anular aproximadamente 320 mil infrações registradas no período. 

Houve inclusive liminar, do Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, pedindo para que Campo Grande "parasse com a aplicação de penalidades decorrentes desses aparelhos de fiscalização, e de cobrar multas eventualmente aplicadas" -, que foi posteriormente derrubada. 

As multas porém seguiram sendo aplicadas, já que para seguir com os pagamentos ao antigo consórcio e manter os serviços em funcionamento enquanto não havia uma nova empresa para tocar os radares, através da Agetran o Executivo formalizou dois "Termos de Reconhecimento de Dívida" de aproximadamente R$2,5 milhões cada, somando R$5.093.167,19. 

Já em 26 de setembro, há exatamente uma semana, o desembargador Amaury da Silva Kuklinski concedeu decisão parcial em favor do município de Campo Grande, barrando a liminar que havia determinado a suspensão das multas aplicadas sem um contrato vigente. 

Em outras palavras, com essa decisão, as multas do período de um ano - que chegaram a ser suspensas -voltaram a valer, enquanto a própria questão contratual seguiu para análise do Tribunal de Contas e do colegiado do TJMS.

Por outro lado, o TJMS manteve o sentido da liminar quanto à ordem de cessação do pagamento das chamadas "confissões de dívidas", com as partes possuindo cerca de mais uma semana de prazo agora para responder ao recurso, em conformidade com o Código de Processo Civil.

Teste dos radares

Cabe lembrar que, no dia 06 de agosto, foi realizado o teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas mas foi o suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar as fiscalizações futuras pelas vias da Cidade Morena. 

Mesmo que esse teste tenha sido anunciado com antecedência, o aviso não foi suficiente para que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, o que por um lado serviu para mostrar para as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agência) tivessem a prova da eficácia dos novos radares a serem instalados na Cidade Morena. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

 

BATAGUASSU

Falso funcionário da Bracell é preso por aplicar golpes em comerciantes no interior

O autor se apresentava como "técnico de segurança" e exigia pagamentos de supostas taxas

28/10/2025 09h45

Homem que se passava por funcionário da Bracell para aplicar golpes é preso em MS

Homem que se passava por funcionário da Bracell para aplicar golpes é preso em MS FOTO: Divulgação PCMS

Nesta segunda-feira (27), um homem foi preso, em Bataguassu, distante aproximadamente 310 quilômetros de Campo Grande, acusado de aplicar golpes em comerciantes locais, se passando por um funcionário da Bracell, empresa brasileira, líder mundial na produção de celulose solúvel e celulose especial.

De acordo com as investigações,  o autor se apresentava como “técnico de segurança” e exigia pagamentos de supostas taxas de vistoria ou regularização de hospedagem para trabalhadores da empresa, o que despertava confiança nas vítimas.

Ainda conforme as informações, o indivíduo já teria aplicado golpes semelhantes em ao menos três restaurantes e em diferentes pousadas da região, utilizando sempre o mesmo esquema.

Ao executar o golpe, ele convencia os proprietários de que a hospedagem seria contratada pela Bracell e, após criar um vínculo de confiança, solicitava transferências bancárias ou valores em espécie, desaparecendo em seguida.

A empresa Bracell, ao ser comunicada sobre o caso, confirmou que não possui qualquer vínculo com o suspeito e que seus processos de contratação e vistoria ocorrem exclusivamente por canais oficiais, sem cobrança de taxas presenciais ou intermediação por terceiros.

Diante dos fatos, a Polícia Civil orientou as pessoas que foram vítimas de golpes semelhantes a procurarem a Delegacia de Polícia de Bataguassu para registrar ocorrência e auxiliar nas investigações.

