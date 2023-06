Repasse de 10% do ICMS para educação será relacionado ao desempenho escolar de cada município

Cidades

Vítima transferiu mais de R$ 50 mil para ajudar mulher que alegava ter vencido prêmio da mega-sena

Desde o fim da tarde de ontem, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), investiga um suposto caso de sequestro denunciado por uma idosa em Campo Grande.

As investigações apontaram que, na verdade, a senhora foi vítima de estelionato, e não de roubo majorado, crime caracterizado pela subtração de um bem de outra pessoa mediante grave ameaça ou violação, utilizando uma arma.

Segundo o delegado Fábio Peró, do Garras, a idosa, uma mulher de 65 anos, procurou pela Delegacia Especializada a fim de noticiar que havia sido vítima de roubo. Segundo a vítima, o crime teria acontecido enquanto ela encontrava uma amiga. Na história inicial narrada pela idosa, no caminho para o encontro um motorista de aplicativo teria anunciado um roubo e sequestrado sua amiga.

Para que a mulher fosse solta, ela teria que transferir para o assaltante a quantia de R$ 52 mil, o que foi feito pela idosa.

Aos policiais, a mulher revelou que a abordagem do motorista foi feita em um semáforo no centro da cidade, e que o homem pediu a bolsa que ela carregava, encontrou um extrato bancário e a fez ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para que ela fizesse a transação bancária.

Segundo a vítima, assim que a transferência foi realizada, o homem a deixou em um local próximo de sua casa, na região da igreja Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena.

No entanto, durante as investigações, a Polícia Civil descobriu a farsa e confrontou a idosa com base nas provas colhidas. Com os questionamentos, a mulher acabou confessando que havia caído no golpe do bilhete premiado, e que havia inventado o roubo porque estava com vergonha de contar a verdade para os familiares.

A história verdadeira

Conforme o delegado, o que de fato aconteceu foi que a idosa encontrou uma mulher na rua, que disse que era uma amiga, chamada Maria. A mulher perguntou se ela não se lembrava dela, então a idosa questionou se ela era a "Maria de Bandeirantes" e a estelionatária afimrou que sim.

"Maria" disse que tinha ganhado na loteria, mas que para resgatar o prêmio de R$ 17 milhões ela teria que pagar uma quantia em dinheiro.

A vítima então contou para "Maria" que tinha cerca de R$ 50 mil no banco, então, a estelionatária sugeriu que fossem juntas para uma agência, para que a idosa fizesse a transferência do valor, e prometeu que assim que ela conseguisse resgatar o prêmio pagaria o dobro do emprestado pela vítima, ou seja, R$ 100 mil.

Para o golpe, a estelionatária também contou com um parceiro, que fingiu ser motorista de aplicativo para levar as duas ao banco. Depois que o valor foi transferido, o motorista ainda levou a vítima para um local próximo de sua casa.

Com os esclarecimentos, o caso foi registrado como estelionato.

A polícia informou que o veículo já foi identificado, e que as investigações continuam para que os autores possam ser localizados.