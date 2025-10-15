Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

VALORIZAÇÃO

Restauração na Comunidade Tia Eva dará um novo altar mor para Igreja de São Benedito

Por R$2,3 milhões, restauro da Igreja de São Benedito e requalificação do entorno ficou 187 mil reais mais barato que o previsto

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

15/10/2025 - 12h30
Nesta quarta-feira (15) a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou, através do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a homologação da empresa escolhida para as obras de requalificação na Comunidade Tia Eva, que está prestes a ganhar um novo altar mor com o restauro da igreja de São Benedito.

Essa obra, inclusive, sairá cerca de 187 mil reais mais barata que o previsto, já que a licitação - como bem abordado no Correio do Estado - previa empenho de pouco mais de R$2,4 milhões para as intervenções. 

Por exatos R$ 2.213.000,00, a empresa selecionada para a intervenção de restauração foi a campo-grandense Marco Arquitetura, Engenharia, Construções e Comércio Ltda. 

Agora, conforme previsto em edital, após receberem a Ordem de Início de Seriços (OIS) a empresa terá um prazo de cinco dias para começar os trabalhos e outros 540 para entrega do projeto totalmente concluído. 

Vale lembrar que ainda em maio de 2024 a tradicional igrejinha foi interditada, justamente pelo estado de conservação da estrutura e risco iminente de desabamento do prédio considerado patrimônio histórico sul-mato-grossense. 

Como se não bastasse, um novo laudo da Defesa Civil indicou que a situação da construção havia piorado enquanto esteve interditada, com queda de parte do telhado e impedimento definitivo da abertura da porta de entrada. 

Esperada há anos, a restauração da Igreja de São Benedito contará com: 

  • Substituição total das telhas e cobertura;
  • Substituição total dos forros, forrando novamente com material similar e de forma inclinada;
  • Criação de novo altar mor;
  • Tratamento das alvenarias internas e externas;
  • Realocação do busto da tia Eva e do sino em novos locais e estruturas;
  • Projeto de acessibilidade de menor dano visual;
  • Proteção contra incêndio e pânico, entre outros pontos.

História

Ex-escrava, Eva Maria de Jesus chega na região por volta de 1905 e já em 1912 é feita a construção da Igreja São Benedito como pagamento de uma promessa por ter sido curada de uma ferida na perna, posteriormente reconstruída em alvenaria próximo de 1919. 

De Goiás, Eva também trouxe a estatueta de São Benedito, em madeira, e ainda antes de 1970, a igreja recebe uma das maiores intervenções por meio de uma ampliação para a qual, segundo preceitos da comunidade, foi necessária a perda do altar mor.

Como bem detalha o projeto executivo de restauro do local, contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic) elaborado pela Prefeitura de Campo Grande, não há documentos que tragam uma exatidão de como era o altar mor. 

Ou seja, com sua perda, restaram apenas os relatos orais que apontam para uma "beleza e funcionalidade", além de uma imagem mental construída por meio de reuniões com anciões pela arquiteta Rayssa Almeida. 

"Tal perda pode ser considerada irreparável e que pode ser substituída, mas jamais reconstruída, logo o processo de intervenção deve restituir o altar mor seguindo os preceitos do restauro referenciado, isto é, de forma contemporânea", expõe o projeto. 

De ações "qualificadoras" ao redor do tempo, a igreja de São Benedito recebeu a construção do túmulo da Tia Eva no interior de uma das torres, o que pode ser considerado um bem integrado de grande valia, ao qual se soma toda a história de sua luta e de seu povo.

"O jazigo existente no interior da igreja, associado ao bem móvel denominado
como relíquia de São Benedito (santo em madeira trazido por Tia Eva), devem ser enaltecidos a fim de que se amplie a qualificação da intervenção", cita o documento. 

No ano de 1996 fica registrado o tombamento da igreja pelo município de Campo Grande, com a  Igrejinha de São Benedito recebendo o tombo definitivo como parte do Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul em 5 de maio de 1998. 

Já em 26 de abril de 2008, foi concedida a Certidão de Autodefinição como Comunidade Remanescente de Quilombos aos descendentes de Tia Eva, por parte da Fundação Cultural Palmares. 
**(Colaborou Tamires Santana)

 

perda do lazer

Fazendeiras denunciam conluio público a favor de gigante da celulose

Elas apontam supostas ilegalidades nas ações para criação do novo balneário em Ribas do Rio Pardo, já que o do Mantena foi fechado apór instalação da fábrica da Suzano

15/10/2025 12h55

Fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo foi ativada em julho de 2024 e por conta disso o conhecido balneário municipal foi desativado

Fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo foi ativada em julho de 2024 e por conta disso o conhecido balneário municipal foi desativado

Ao conceder a licença de instalação da fábrica de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, o Imasul determinou que fosse desativado o balneário municipal do Córrego Mantena e que a Suzano providenciasse um novo balneário para os moradores da cidade. 

Porém, 15 meses depois da ativação da fábrica e do fechamento do balneário que durante décadas foi local de lazer, este novo balneário não saiu do papel e nem deve virar realidade tão cedo. 

É que as proprietárias da fazenda onde está prevista a instalação tentam barra o projeto e, além de recorrerem à Justiça, querem ajuda do Ministério Público, órgão ao qual apresentaram denúncia apontando uma série de supostas ilegalidades e uma espécie de conluio entre autoridades públicas para favorecer a proposta apresentada pela Suzano. 

Conforme publicação desta quarta-feira (15) no diário oficial do Ministério Público, a professora universitária Maria Cristina Baracat Pereira e a advogada Maria Angela Baracat Cotrin, residentes em Viçosa (MG) e Araçatuba (SP), respectivamente, denunciam que a prefeitura e o Imasul teriam ignorado a legislação ambiental ao desapropriarem 9,1 hectares da Fazenda Paraíso do Sul para instalação do novo balneário. 

Inicialmente a Suzano tentou comprar 3 dos 538 hectares da fazenda, oferendo R$ 170 mil por hectare, conforme proposta entregue às proprietárias em setembro de 2023. Porém, conforme o estudo ambiental, o represamento do Córrego Engano acabaria provocando o algamento parcial de outros seis hectares.

Por conta disso, elas se recusaram a fechar negócio. Mas, o que possivelmente não esperavam é que, em maio do ano seguinte, três meses antes da ativação da fábrica, a prefeitura fosse desapropriar parte do imóvel. Por decreto, "tomou"  9,1 hectares da fazenda para serem utilizados pela coletividade. 

Mas, o valor da terra foi bem inferior ao oferecido pela Suzano. A área de 9,1 hectares foi avaliada R$ 302.845,00, o que equivale a pouco mais de R$ 33 mil por hectare. Por conta disso, recorreram à Justiça contestando o valor da avaliação e exigindo novos estudos de impacto ambiental. Até agora, porém, não obtiveram sucesso.

O local do novo balneário fica a quase 7 quilômetros da área central de Ribas do Rio Pardo, às margens da MS-340. E, conforme a denúncia apresentada ao Ministério Público, a previsão é de que sejam desmatados em torno de 7 hectares, embora o futuro lago esteja projetado para ter pouco menos de um hectare. 

As denunciantes alegam que a empresa contratada pela Suzano para fazer o estudo, a Arater, deturpou as informações sobre a propriedade dizendo que ela já estava antropizada (praticamente sem vegetação nativa) e que por isso o impacto ambiental seria mínimo. 

Além disso, alegam que o Imasul estaria ignorando as denúncias que fizeram ao órgão ambiental e exatamente por conta disso recorreram ao Ministério Público, que inicialmente arquivou o caso. Porém, elas recorreram e agora caberá ao conselho superior da instituição decidier se a investigação será ou não levada adiante.

A promotora Ana Rachel Borges Figueiredo Nina entendeu que o caso já está tramitando na Justiça e que por enquato não existem evidências claras de que esteja ocorrendo algum crime ambiental e arquivou o caso. Mas, as proprietárias recorreram por entenderem que a interveção da promotoria ajudaria a convencer o Judiciário a reverter a desapropriação e barrar o represamento do córrego.

VÁRIAS OPÇÕES

A Arater avaliou sete locais na região para implantação do novo balneário municipal, já que o antigo, no Córrego Mantena, está localizado na chamada Área de Influência Direta da fábrica de celulose da Suzano e por isso foi desativado. 

E, dentre os lacais avaliados, o mais indicado foi justamente o do Córrego Engano, pelo fato de ser de fácil acesso e ser de água transparente e praticamente livre de poluição. Porém, as proprietárias contestam esta avaliação e até sugerem que o novo balneário seja instalado no Ribeirão São Félix, que fica a cerca de 14 quilômetros da praça central da cidade.

Fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo foi ativada em julho de 2024 e por conta disso o conhecido balneário municipal foi desativadoAlém de um lago, projeto prevê construção de uma série de benfeitorias no novo balneário de Ribas

As fazendeiras alegam, entre outros argumentos, que o Córrego Engano praticamente seca no período de estiagem e por isso o uso do futuro lago ficaria inviável em períodos de pouca chuva, já que seria formado por uma espécie de açude de água parada. 

Conforme a denúncia, o Ribeirão Sao Félix, com grande quantidade de água e que também é cortado pela MS-340, seria bem mais adequado para receber o balneário. 

Além disso, as fazendeiras denunciam que os estudos foram feitos para um espaço de lazer para receber, no máximo, cem pessoas, sendo que o número de frequentadores do antigo balnerário ultrapassava isso em inúmeras datas. 

Para elas, o caso deveria ter sido tratado como sendo balneário que teria capacidade para até 500 pessoas, o que traria a exigência de um estudo de impacto ambiental mais detalhado. 

Inicialmente as fazendeiras apresentaram ao Imasul denúncia de supostas irregularidades no licenciamento em abril deste ano. Porém, como não obtiveram retorno, no começo de agosto voltaram ao Imasul, que mesmo assim manteve a concessão de licença para criação do lago. 

E, em meio às negativas da Justiça, Ministério Público, prefeitura e do Imasul, o temor delas é de que os tragalhos de desematamento dos sete hectares daquilo que pertencia à fazenda Paraíso do Sul comecem a ser executados. As árvores maiores já estão todas marcadas para serem retiradas, conforme a denúncia apresentada à promotoria. 

Fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo foi ativada em julho de 2024 e por conta disso o conhecido balneário municipal foi desativadoEstudo apontou que área onde ficaria o lago (parte superior da foto) praticamente não continha mais vegetação nativa

CONCURSO POLICIA CIVIL

Sejusp convoca candidatos do Concurso da Polícia Civil para TAF

Além de edital de convocação para TAF e exames de saúde divulgados hoje, candidatos deverão fazer recadastramento para Prova de Título

15/10/2025 12h20

Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados

Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados Foto / Paulo Ribas / Arquivo Correio do Estado

No Diário Oficial desta quarta-feira, foi divulgada a convocação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva do Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para o Teste de Aptidão Física (TAF).

Entre corrida de 12 minutos, flexões e abdominais, teste está marcado para os dias 22 e 23 de novembro, e serão realizados em Campo Grande. Datas específica e horário será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação de Aptidão Física, disponível no site www.avalia.org.br

Entre as exigências de como ir no dia, está uso de vestimenta apropriada à prática de atividade física, como:

  • Tênis, com ou sem meia;
  • Uso de hort ou calça de malha;
  • E camiseta.

Além das roupas, é necessário também levar documento de identificação com foto original, atestado médico original específico disponibilizado o modelo ao fim do edital.

Fases do Concurso

Além dessa convocação, foi divulgada também no Diário Oficial de hoje, a necessidade dos candidatos que seguirão para a próxima fase de solicitar uma nova senha para acessar o Formulário de Informações Pessoais (FIP).

Os aprovados na Prova Escrita Objetiva realizada em 14 de setembro deste ano, deverão seguir com o recadastramento para prosseguir na fase da Prova de Títulos.

Para enviar os documentos é necessário entrar no site https://fip.pc.ms.gov.br e preencher as informações solicitadas. Agora, com a necessidade do novo cadastro, para acessá-lo deve-se escolher a opção “Primeiro Cadastro”. 

Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados

Em seguida, o candidato deve inserir o CPF, e então, o sistema encaminhará um link para o e-mail cadastrado à época da inscrição do concurso, para gerar a nova senha. Ao concluir essa etapa será automaticamente encaminhado para a página inicial.

Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados

Para preencher as informações, na tela inicial do FIP o candidato deve ler atentamente as instruções descritas e será necessário na tela seguinte, em “Dados Pessoais”, carregar uma foto com:

  • Tamanho máximo de 1MB (megabyte);
  • Boa iluminação;
  • Fundo branco;
  • Sem boné;
  • Sem óculos escuros, ou de grau;
  • Sem vestimentas que cubram o rosto;
Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados

Nas páginas seguintes, o candidato continuará atualizando seus dados pessoais, com as informações solicitadas no questionário e deve salvar o FIP. É necessário ainda, assinar e rubricar o documento para entregá-lo na fase da entrevista.

O prazo para envio dos documentos referentes à Prova De Títulos no site da FIP, iniciou-se hoje e vai até o dia 22 de outubro às 23h59min.

Caso o candidato não lembre o e-mail inserido no momento da inscrição, é necessário entrar em contato com o Instituto Avalia, no e-mail: [email protected]. Se houver dúvidas ou não receber o e-mail para a criação da nova senha em até uma hora, é necessário entrar em contato com o suporte FIP, por meio do e-mail: [email protected].

O texto solicita que no corpo do e-mail seja indicado uma descrição sucinta da dúvida, junto com os seguintes dados do candidato:

  • Nome;
  • Telefone com DDD;
  • CPF;
  • RG;
  • Número de inscrição;
  • E e-mail (utilizado na inscrição do concurso).

Segundo o edital, esses e-mails só serão respondidos ano que vem, a partir do dia 11 até dia 20 de fevereiro, das 8h às 18h, e no dia 21 de fevereiro até às 12h.

Exames de Saúde

Ainda neste mês de outubro, será realizada no próximo domingo, em 26 de outubro, a Avaliação Psicológica. No período matutino, os portões se abrirão às 07h e fechará às 08h. A fase de caráter obrigatório e eliminatório iniciará a aplicação do exame 15 após o fechamento do portão de acesso, seguindo o horário de Mato Grosso do Sul.

Nele serão observados características psicológicas que envolvem:

  • Capacidades Cognitivas;
  • Fatores de Personalidade;
  • Características Emocionais e Comportamentais;
  • E Competências Relacionadas ao Desempenho.

O teste de Avaliação Médico-Odontológica, também de caráter obrigatório e eliminatório, será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Datas específica e horário de cada candidato, será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação Médico-Odontológica, disponível no site www.avalia.org.br.

Para a segunda fase e última etapa do processo, apenas para aqueles que forem aprovados, o Curso de Formação será de 20 de janeiro a 15 de maio do ano que vem. O ingresso na corporação acontecerá a partir de 25 de maio de 2026.

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva;
Prova de Títulos;
Avaliação Psicológica;
Avaliação Médico-Odontológica;
Avaliação de Aptidão Física;
Investigação Social;
Curso de formação (para aprovados).

Todos os editais de convocação estão disponíveis no Diário Oficial de hoje. Confira aqui.

