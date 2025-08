Restrição ao uso de celulares derruba violência nas escolas de Mato Grosso do Sul

Pesquisa foi realizada com os diretores de todas as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul e mostrou redução de brigas entre alunos - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Às vésperas do retorno das aulas na Rede Estadual de Ensino (REE), uma pesquisa feita pela Secretaria de Estado de Educação (SED), à qual o Correio do Estado teve acesso com exclusividade, mostra que a proibição do uso de celulares nas salas de aulas contribuiu para uma redução significativa da agressividade dos alunos, tanto com os colegas como com os professores, o que reduziu a violência no ambiente escolar.

Conforme o secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Daher, a pesquisa foi realizada com os 342 diretores de escolas estaduais de MS em referência ao primeiro semestre deste ano, quando foi implantado a proibição do uso do aparelho nas unidades educacionais.

Aos diretores, foi perguntado: “desde a implantação da lei, você percebeu algum impacto no comportamento social dos estudantes?” A pergunta se refere a agressividade dos estudantes no ambiente escolar.

Em resposta, 223 diretores, ou 65,20%, disseram ter percebido “impacto muito positivo” do fim do uso dos celulares pelos alunos. Outros 102, ou 29,82%, disseram ter “percebido uma leve melhora”. Apenas 4,09%, ou 14 diretores, disseram não ter identificado “nenhuma mudança significativa”, e 0,87%, ou 3 diretores, relataram “impacto negativo”, com o aumento da agressividade dos estudantes.

Em números totais, 325 diretores notaram que a agressividade e a consequente violência foram reduzidas com a implantação da proibição dos celulares. Isso significa dizer que a violência caiu em 98,1% das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, a redução da agressividade entre os alunos e com os professores e a consequente queda da violência não eram o foco da pesquisa, porém, ele avalia que foi uma grata surpresa.

“Para a Secretaria de Educação, foi uma consequência positiva. A nossa preocupação maior na restrição do uso de celulares e equipamentos com tela era com as aulas, uma dedicação maior e também na melhoria da socialização entre os estudantes. Uma consequência foi justamente essa questão da melhora na agressividade, uma melhora da relação entre eles. A gente ficou bastante contente de ter percebido esse efeito positivo dentro da ação”, declarou Daher ao Correio do Estado.

OUTRAS PERGUNTAS

Além desta pergunta, o levantamento também questionou se todas as escolas já implantaram a Lei nº 15.100/2025, sancionada em janeiro deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme a pesquisa, apenas uma escola relatou que ainda não segue a determinação outras 19 disseram que acataram parcialmente a legislação, pois “algumas regras foram estabelecidas, mas ainda precisam ser aprimoradas”. As outras 322 unidades afirmaram que cumprem a determinação.

Outro ponto abordado pela pesquisa mostra que, apesar de ter tido resistência no início, a maioria dos estudantes respeita a proibição do uso dos celulares. Segundo os diretores, em 97 escolas a reação foi positiva, em 196 houve algum tipo de resistência, mas depois houve melhora, e apenas em 49 unidades educacionais de todo o Estado ainda há certo grau de resistência à medida.

No caso do armazenamento dos celulares, 80,9%, ou 277 diretores afirmaram que os estudantes guardam os aparelhos “desligados dentro das mochilas ou bolsas”. Porém, a pesquisa mostra que as escolas do Estado também têm dado outras opções para guardar o equipamento.

Em 20 escolas, a instituição “recolhe e armazena em local coletivo [caixas, envelopes, armário geral]”,e em 8 colégios estaduais os celulares são “guardados em armários individuais disponibilizados pela escola”. Há também o caso de outras 8 escolas que afirmam que os “estudantes não costumam trazer aparelhos eletrônicos”. Já 29 escolas disseram que “não há controle definido sobre onde os aparelhos ficam”.

O maior impacto apresentado pela pesquisa está justamente relacionado à qualidade da aprendizagem dos alunos. A esmagadora maioria dos diretores afirmou ter percebido melhora no ensino: 61,6%, ou 211, disseram ter notado “aumento na concentração e engajamento nas aulas”. Outros 35,3%, ou 121 diretores afirmaram que houve “leve melhora, ainda que pontual”. Apenas 10 diretores, ou 2,9%, não sentiram “nenhuma mudança”.

Ao serem perguntados se consideraram a medida como positiva, 331, ou 96,7%, dos diretores declararam que sim. Desses, 149, porém, afirmaram que a medida ainda necessita de ajustes. Apenas 2 disseram que a lei era negativa ou de difícil aplicação, e outros 9 se disseram neutros e que a medida “não trouxe mudanças relevantes”.

