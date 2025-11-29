Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

29/11/2025 - 20h11
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6890 da Quina na noite deste sábado, 29 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,4 milhão.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6890 são:

  • 68, 70, 67, 08, 12

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6891

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 1° de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6891. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Policial é preso ao receber propina de contrabandistas em MS

Conforme a PF, que fez a prisão, na sacola havia em torno de R$ 160 mil e quem fazia o pagamento é ex-policial

29/11/2025 13h47

Apreensão ocorreu após denúncia anônima de que uma mulher faria saque de grade quantidade de dinheiro num banco

Um policial, cuja identidade não foi divulgada, foi preso pelo Polícia Federal nesta sexta-feia em Três Lagoas no momento em que recebia em torno de R$ 160 mil em propina porque supostamente facilitava as atividades de contrabandistas em Mato Grosso do Sul. 

Elém dele, foi preso um um ex-policial, também com longo histórico por suas atividades ligadas ao contrabando, que fazia a entrega do dinheiro para o colega da ativa. Sua identidade tabém não foi revelada pela PF. 

Conforme note emitida pela PF, a investigação começou com o recebimento de denuncia anônima de que uma mulher sacaria uma grande quantia para pagar proprina a um policial, em decorrência do envolvido no crime de contrabando e possível favorecimento.

Com esta inforação, agentes da PF fizeram  pesquisas para verificar a veracidade da informação e constataram a existência de vários registros criminais por contrabando e descaminho em desfavor da pessoa indicada pelo autor da denúncia anônima. 

Identificou-se, também, que seu marido era ex policial, além de que também contava com registros criminais pela prática do delito de contrabando e de descaminho. 

Diante disso, diz anota, a PF acompanhou a possível situação e verificou que, de fato, o saque em espécie ocorreu e, no momento da entrega do dinheiro ao policial, os dois foram abordados e presos em flagrante.

Agora eles devem poder responder pelos crimes de corrupção passivas, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

TRAGÉDIA

Ciclone deixa 120 mortos e 130 desaparecidos no Sri Lanka

Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água

29/11/2025 13h15

Mapa Sri Lanka - País na Ásia Meridional

O ciclone Ditwah, que atingiu o Sri Lanka na sexta-feira, 28, provocou mais de 120 mortes e 130 desaparecimentos. Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água. As inundações afetaram quase 400 mil pessoas em todo o país, forçando cerca de 45 mil a buscar abrigo.

A intensidade do ciclone sobrecarregou os serviços de emergência do Sri Lanka, mas os resgates têm sido dificultados por interrupções nos sistemas de transportes e telecomunicações.

A região mais afetada é a central da ilha, a cerca de 160 quilômetros ao norte da capital, Colombo. No leste do país, quase uma centena de estudantes estão ilhados em alojamentos estudantis sem comida ou água potável, enquanto as águas da enchente se aproximam do campus universitário.

Apesar do número oficial de 120 mortes, autoridades temem que o estrago seja bem maior: apenas um dos distritos, Badulla, na região central, contabiliza 50 mortes e 41 desaparecimentos, segundo informou a prefeitura ao New York Times.

O desastre natural agrava as dificuldades de um país que ainda tenta superar as cicatrizes de décadas de guerra civil e de uma recente crise econômica.

Os serviços ferroviários estão suspensos e muitas rodovias estão bloqueadas. Foram relatadas interrupções generalizadas nas comunicações e um quarto da população está sem energia elétrica

O Ministério das Relações Exteriores da Índia informou ter enviado 27 toneladas de suprimentos por via aérea e marítima, incluindo barracas, cobertores e kits de higiene, além de equipes de resgate com 80 pessoas para auxiliar nos esforços de emergência.

Os Estados Unidos também destinaram US$ 2 milhões para apoiar os esforços de socorro imediato, segundo a Embaixada dos EUA em Colombo.

