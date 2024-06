Resultado preliminar do concurso TJMS já está disponível; saiba onde conferir

Clima

Amplitude térmica é destaque com registro de temperaturas baixas que se elevam ao longo do dia

O clima em Mato Grosso do Sul deve ser marcado pela continuidade de tempo quente seco nos próximos dias. Marcado pela presença de rajadas de vento que chegaram a 50 quilômetros por hora (km/h) na quinta-feira (13), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica umidade relativa do ar próximo à casa dos 30%, média considerada nociva para a saúde humana.



Em Campo Grande o índice de umidade chegou a 25% nesta quinta, enquanto Três Lagoas foi o recorde do Estado com média de 22%, umidade relativa próxima à encontrada em regiões de desertos que costumam variar entre 12% e 22%. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade ideal para a saúde dos seres humanos deve estar entre 50 e 60%, ou seja, grande parte do Estado registra menos que a metade do recomendado.



De acordo com previsão do meteorologista do Inmet, Glauco Freitas, a tendência se mantém pelos próximos dias, o que segundo o profissional o que pode intensificar a sensação de secura é a presença das rajadas de ar significativas como as vistas hoje que podem se prolongar até o fim da semana. “O clima seco vai permanecer, devido a um sistema de alta pressão que está avançando pelo Rio Grande do Sul em direção a MS”, explica.



Freitas pontua que não há chuvas previstas para os próximos dias em Mato Grosso do Sul. “A mudança pode chegar muito provavelmente na próxima semana, quando deve haver alguma modificação no comportamento das massas de ar”, detalha o meteorologista ao Correio do Estado.



“Recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais, sendo necessário que a população não coloque fogo em nenhuma situação”, reforça o Centro do Monitoramento do Clima e do Tempo de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS)

TEMPERATURAS

Com sol e poucas nuvens, as temperaturas devem se manter elevadas durante a maior parte do dia, uma vez que a amplitude térmica (diferença entre temperatura máxima e a mínima) em Mato Grosso do Sul tem se destacado, onde os dias começam com temperaturas consideradas baixas e seguem se elevando ao longo do dia, ultrapassando a casa dos 30 °C.



Conforme análise climática Cemtec-MS estão previstas mínimas entre 17°C e 20°C e máximas entre 28 °C e 33°C para as regiões sul, leste e sudeste de MS. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 18 °C e 24°C, enquanto as máximas podem chegar a 36°C.



Para as regiões norte e bolsão são esperadas variações de mínimas entre 14 °C e 19°C e ainda máximas entre 31 ° C e 35°C. Para Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20 °C e 22°C, já as máximas previstas ficam entre 29 °C e 31°C.