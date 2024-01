Inconformado com o término de seu relacionamento, um homem identificado como Narciso matou o atual namorado de sua ex-convivente com quatro tiros, em um distrito de Dourados, sequestrando em seguida a mulher junto dos dois filhos do casal. Réu confesso, ele foi preso por homicídio e a mulher resgatada junto das crianças.

Ainda na madrugada de quarta-feira (10), Jovane Rodrigues Pires, 29, foi assassinado no pátio de uma lanchonete, às margens da rodovia MS-276, em Indápolis. Em coletiva na manhã de hoje (11) o delegado Eramos Cubas deu informações sobre o caso.

Réu confesso, Narciso da Silva Cavalcante, de 39 anos, assassinou Jovane na frente de Carla, crime passional por não aceitar o fim de seu relacionamento, que havia acabado há cerca de sete meses.

Conforme o delegado, após equipes localizarem o corpo da vítima, o setor de investigações conseguiu identificar que Jovane estava acompanhado no momento da morte. A partir disso, começaram as buscas pelo paradeiro de Carla, que poderia estar ferida ou em cárcere.

Ainda através da inteligência, foi possível constatar o registro de um boletim de ocorrência de violência doméstica contra ela.

Sem localizar a mulher, foram iniciadas as buscas pelo ex-companheiro. Em seu local de trabalho foi informado que ele estaria indo em direção ao Estado de Santa Catarina.

Premeditando o crime, ele vigiou o trajeto de sua ex e, quando o então casal parou no pátio da lanchonete e Jovane desceu, acabou sendo atingido pelos disparos de Narciso.

Detalhes revelados

Em trabalho conjunto, a Polícia Rodoviária Federal indicou a passagem do veículo, em direção à Indápolis, por volta de 01h30, e que o veículo teria sido avistado passando por Deodápolis por volta das 06h.

O veículo foi finalmente localizado já no Estado do Paraná, e Carla estava no interior com os dois filhos do casal. Separada de Narciso, ela revelou que presenciou o homicídio e que seu ex, com arma na mão, disse para ela entrar no carro.

"Ele disse que iriam passar para pegar as crianças e sair do Estado para ter uma vida nova. Ela disse que não conseguiu reagir aos fatos, queria ter socorrido ao rapaz... entrou no carro com medo, obrigada e preocupada, pois ele tinha acabado de matar o novo namorado dela", esclarece Cubas.

Preso por homicídio qualificado, com emboscada, por matar uma pessoa na frente da ex, inicialmente ele vai indiciado também pelo crime de sequestro.

Descartada a participação de Carla no crime, as investigações seguem e houve pedido por parte da polícia para a conversão da prisão em flagrante de Narciso em prisão preventiva.

