SAÚDE

Curso ocorre de 12 a 16 de agosto, às 19h30min, na rua Marechal Rondon, número 2.099, Centro, em Campo Grande

Hospital Adventista do Pênfigo (HAP), em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, oferecem tratamento gratuito para fumantes pararem de fumar.

“Curso para Deixar de Fumar em 5 Dias” ocorre de 12 a 16 de agosto, às 19h30min, na rua Marechal Rondon, número 2.099, Centro, em Campo Grande.

A inscrição pode ser feita através do número (67) 3239325 e Whatsapp (67) 99816-9800, até 12 de agosto.

O curso terá palestras e orientações de médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Confira os palestrantes:

Dr. Márcio Cley - Ortopedista

Dr. Odinilson Fonseca - Proctologista

Dr. Guilherme Bittiner - Dermatologista

Dr. Januário de Farias - Clínico Geral

Dr. Sérgio Cunha - Gastroenterologia

De acordo com o médico ortopedista Márcio Cley, é praticamente impossível parar de fumar sozinho, por se tratar de uma dependência química.

“A pessoa que fuma precisa do cigarro para ter sensação de bem-estar. Se ela fica sem fumar, o corpo exige as substâncias como ferramenta de prazer. Então se ela não fuma ela tem dor de cabeça, irritabilidade, desconforto, não consegue ter um bom rendimento no trabalho entre outros problemas”, explicou.

NÚMEROS

Entre as capitais brasileiras, Campo Grande lidera a incidência de adolescentes que já experimentaram algum tipo de tabaco , como cigarro, narguillé e o cigarro eletrônico.

A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e consta na Pesquisa Nacional de Saúde Escola (PenSe), com dados referentes a 2019, divulgados em julho do ano passado.

Na capital sul-mato-grossense, 41,5% dos adolescentes já tiveram contato com estes três tipos de fumo.

Deste universo, 45,8% dos estudantes são mulheres e 36,4%, homens. Deste mesmo grupo, 47,5% são de escolas públicas e outros 13,3%, de escolas privadas. No Brasil, este índice é de 21%.

Campo Grande ainda lidera no quesito “consumo recente de cigarros”, no comparativo com as demais capitais do Brasil.

Em Campo Grande, 51,1% já experimentaram já experimentaram Narguilé e, a Capital aparece em primeiro lugar no consumo deste tipo de produto. Em seguida aparecem Brasília (46,7%) e Curitiba (44,5%).

A Capital de Mato Grosso do Sul também também aparece em primeiro lugar em relação ao consumo de cigarro eletrônico, com 30,9% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental tendo experimentado esta modalidade de fumo uma vez na vida. Brasília (29%) e Goiânia (25,2%) aparecem na sequência.