Riedel anuncia Assistente Virtual para agilizar análise de documentos por IA na Junta Comercial

Na próxima quarta-feira (24), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participa do Encontro Nacional de presidentes e técnicos das Juntas Comerciais de todo Brasil na cidade de Bonito, a 259 quilômetros de Campo Grande.

Neste evento, Riedel deve anunciar uma nova ferramenta que irá colaborar para acelerar os trâmites na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems): a Assistente de Análise que utiliza Inteligência Artificial.

“Trata-se de uma solução tecnológica desenvolvida pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul e está sendo cedida para Mato Grosso do Sul”, explicou o coordenador técnico do Convênio RedeSim Conectada, Alex Barbosa.

A assistente virtual atuará na análise dos documentos da empresa antes do envio, em tempo de serem alterados, corrigidos, suplementados, evitando que o processo seja recusado por erros.

“Ela vai fazer todo um varrimento automático naqueles documentos. O processo chega com maior probabilidade de ser aprovado”, explicou Barbosa.

A assistente poderá ser utilizada em qualquer fase do processo, mas inicialmente será disponibilizada para os processos de alteração de empresas, que são os que geram maior volume de documentação.

“A Assistente de Análise vem para apoiar o cidadão e a Jucems. Ela apoia o cidadão na análise do seu documento, antes de protocolar na Junta, apontando os erros e inconsistências, e ajuda também a Jucems, pois os analisadores também utilizam a Assistente para apoiar na análise dos documentos”, alegou o presidente da Jucems, Nivaldo Rocha.

RedeSim

A RedeSim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios) é uma política pública que integra diferentes órgãos: Juntas Comerciais, Receita Federal, prefeituras, órgãos de licenciamento etc, para trazer agilidade nos processos de abertura, alteração e encerramento de empresas no Brasil.

A RedeSim Conectada é um convênio que envolve nove Juntas Comerciais que trabalham em parceria para a implementação da RedeSim no Brasil.

Fazem parte desse convênio, além de Mato Grosso do Sul, os Estados de Mato Grosso, Amapá, Acre, Amazonas, Roraima, Ceará, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal.

WhatsApp

Outra facilidade que será anunciada por Riedel no evento em Bonito será a solicitação de certidões através pelo aplicativo WhatsApp, sem a necessidade de acessar o portal da Junta Comercial, emitir guias, fazer o pagamento de taxas para pedir a via do documento.

A partir de agora, o serviço estará disponível pelo número (67) 3321-2393. Através desse meio, também estará disponível um extrato da empresa com o resumo das informações, que é requisitado pelos cidadãos em várias situações.

Para acessá-lo, é preciso apenas informar o CNPJ e pagar a taxa correspondente e a Certidão será disponibilizada no próprio WhatsApp para o cidadão, que pode imprimir ou compartilhar o documento.

Encontro

O Encontro das Juntas Comerciais acontece no Wetiga Hotel, em Bonito, promovido pela Fenaju, Jucems e Sebrae, o serviço de apoio às micros e pequenas empresas.

A abertura do evento será às 19 horas de quarta-feira (24). Além do governador do Estado, estarão presentes o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, da presidente da Fenaju (Federação Nacional das Juntas Comerciais), Gergória Benário e toda diretoria da entidade, e demais autoridades convidadas.

Mais de 300 pessoas já haviam confirmado presença no encontro, que se estende até a tarde do dia 26. Também estavam confirmadas participações de representantes de 23 estados, além de Mato Grosso do Sul (AL, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, SC, SP, SE e TO).

