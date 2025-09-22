Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

JUCEMS

Riedel anuncia Assistente Virtual para agilizar análise de documentos por IA na Junta Comercial

O anúncio da facilidade será feito nesta quarta-feira (24) no Encontro Nacional das Juntas Comerciais, em Bonito

Karina Varjão

Karina Varjão

22/09/2025 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na próxima quarta-feira (24), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participa do Encontro Nacional de presidentes e técnicos das Juntas Comerciais de todo Brasil na cidade de Bonito, a 259 quilômetros de Campo Grande. 

Neste evento, Riedel deve anunciar uma nova ferramenta que irá colaborar para acelerar os trâmites na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems): a Assistente de Análise que utiliza Inteligência Artificial. 

“Trata-se de uma solução tecnológica desenvolvida pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul e está sendo cedida para Mato Grosso do Sul”, explicou o coordenador técnico do Convênio RedeSim Conectada, Alex Barbosa.

A assistente virtual atuará na análise dos documentos da empresa antes do envio, em tempo de serem alterados, corrigidos, suplementados, evitando que o processo seja recusado por erros. 

“Ela vai fazer todo um varrimento automático naqueles documentos. O processo chega com maior probabilidade de ser aprovado”, explicou Barbosa. 

A assistente poderá ser utilizada em qualquer fase do processo, mas inicialmente será disponibilizada para os processos de alteração de empresas, que são os que geram maior volume de documentação. 

“A Assistente de Análise vem para apoiar o cidadão e a Jucems. Ela apoia o cidadão na análise do seu documento, antes de protocolar na Junta, apontando os erros e inconsistências, e ajuda também a Jucems, pois os analisadores também utilizam a Assistente para apoiar na análise dos documentos”, alegou o presidente da Jucems, Nivaldo Rocha. 

RedeSim

A RedeSim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios) é uma política pública que integra diferentes órgãos: Juntas Comerciais, Receita Federal, prefeituras, órgãos de licenciamento etc, para trazer agilidade nos processos de abertura, alteração e encerramento de empresas no Brasil. 

A RedeSim Conectada é um convênio que envolve nove Juntas Comerciais que trabalham em parceria para a implementação da RedeSim no Brasil. 

Fazem parte desse convênio, além de Mato Grosso do Sul, os Estados de Mato Grosso, Amapá, Acre, Amazonas, Roraima, Ceará, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. 

WhatsApp

Outra facilidade que será anunciada por Riedel no evento em Bonito será a solicitação de certidões através pelo aplicativo WhatsApp, sem a necessidade de acessar o portal da Junta Comercial, emitir guias, fazer o pagamento de taxas para pedir a via do documento. 

A partir de agora, o serviço estará disponível pelo número (67) 3321-2393. Através desse meio, também estará disponível um extrato da empresa com o resumo das informações, que é requisitado pelos cidadãos em várias situações. 

Para acessá-lo, é preciso apenas informar o CNPJ e pagar a taxa correspondente e a Certidão será disponibilizada no próprio WhatsApp para o cidadão, que pode imprimir ou compartilhar o documento. 

Encontro

O Encontro das Juntas Comerciais acontece no Wetiga Hotel, em Bonito, promovido pela Fenaju, Jucems e Sebrae, o serviço de apoio às micros e pequenas empresas. 

A abertura do evento será às 19 horas de quarta-feira (24). Além do governador do Estado, estarão presentes o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, da presidente da Fenaju (Federação Nacional das Juntas Comerciais), Gergória Benário e toda diretoria da entidade, e demais autoridades convidadas. 

Mais de 300 pessoas já haviam confirmado presença no encontro, que se estende até a tarde do dia 26. Também estavam confirmadas participações de representantes de 23 estados, além de Mato Grosso do Sul (AL, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, SC, SP, SE e TO).
 

Cidades

PMA resgata filhotes de papagaio que caíram do ninho em Campo Grande

Durante a poda de uma árvore, o ninho caiu, e a Polícia Militar Ambiental foi acionada para recolher os animais

22/09/2025 16h13

Compartilhar

Divulgação PMA

Continue Lendo...

A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou três filhotes de periquito-rei, também conhecidos como papagaios-jardineiros, que caíram do ninho após a poda de uma árvore, no bairro Aero Racho, em Campo Grande.

Um morador acionou a PMA, e a equipe de Captura e Resgate de Animais Silvestres do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental levou os filhotes para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

No CRAS, os animais passaram por avaliação veterinária e receberam os cuidados necessários.

A PMA orienta que, em situações como essa, o morador deve acionar imediatamente os órgãos responsáveis, para evitar acidentes e garantir o bem-estar da fauna.

Escreva a legenda aqui

Outro resgate

Uma equipe de serviço da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para resgatar uma ave da espécie Coruja-das-Torres (Tyto furcata), encontrada por um morador na Vila Popular, em Campo Grande.

Conforme a equipe de captura e resgate de animais silvestres da PMA, a coleta do animal ocorreu após o morador informar a ocorrência. Trata-se de um filhote, aparentemente ferido, que foi capturado com segurança, seguindo os protocolos de manejo de fauna.

A ave foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passará por avaliação médico-veterinária e receberá o tratamento necessário.

A Coruja-das-Torres, popularmente conhecida como rasga-mortalha ou coruja-de-igreja, é famosa por possuir o rosto em formato de coração. A ave de rapina tem porte médio e hábitos noturnos.

Características:

  • Mede de 20 a 36 centímetros de comprimento;
  • Envergadura pode chegar de 75 a 110 centímetros;
  • Peso pode chegar de 250 a 700 gramas.

São predadoras de pragas agrícolas, como camundongos, sendo fundamentais para o equilíbrio ecológico do ecossistema.

A partir de 1 ano, a Coruja-das-Torres inicia a reprodução. Cerca de 75% dos pares permanecem juntos por toda a vida. A fêmea pode reproduzir durante todo o ano, e suas ninhadas variam de três a 11 ovos, segundo a National Geographic Brasil.

Saiba o que fazer

Nas residências, a PMA orienta que os adultos não se aproximem e também evitem as crianças de se aproximarem, principalmente se forem animais que ofereçam riscos, como grandes mamíferos ou bichos peçonhentos, pois quando se sentem acuados a tendência é o ataque como instinto de defesa.

A principal recomendação é ligar para a PMA que irá avaliar junto ao cidadão sobre a necessidade de enviar uma equipe para fazer a captura do animal, ou apenas de orientar sobre o que fazer. “Pedimos compreensão da população. Às vezes não é caso de captura, basta se manter longe para que o animal possa voltar ao seu habitat. Se for caso de captura, as vezes vai demorar um pouco para a chegada da equipe".

Para casos de atropelamento e morte do animal, a PMA orienta parar o veículo em local seguro, e se o animal estiver no meio da rua retirá-lo da via e acionar a empresa que realiza a gestão de resíduos na cidade. Em Campo Grande, a Solurb é responsável por essa remoção, e inclusive contribui com o mapeamento de endereços onde há maior ocorrência de acidentes com animais para posteriores campanhas educativas.  

Batalhão de Polícia Militar Ambiental

  • Av. Mato Grosso, Jardim Veraneio - Campo Grande (MS)
  • Telefone: (67) 3357-1501

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

  • Rua Lima Félix, 154 - Chácara Cachoeira
  • Telefone: (67) 3326-6003

** Com informações da agência do governo do estado

Assine o Correio do Estado

Cidades

Obra de condomínio para policiais é abandonada em Ribas do Rio Pardo e MP apura irregularidades

Obra foi financiada com repasse de R$ 1,9 milhão da prefeitura e investigação aponta discrepância entre valor pago e serviço executado

22/09/2025 16h08

Compartilhar
Obra de condomínio destinado a abrigar policiais está paralisada

Obra de condomínio destinado a abrigar policiais está paralisada Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou procedimento investigatório para apurar o abandono e as suspeitas de irregularidades na construção de um condomínio destinado a abrigar policiais e outros agentes de segurança em Ribas do Rio Pardo. 

A obra, batizada de Condomínio das Forcas de Segurança, financiada com um repasse de R$ 1,9 milhão da prefeitura, foi paralisada, e a investigação aponta para uma grave discrepância entre o dinheiro público já pago e o serviço efetivamente executado.

O projeto, idealizado pela Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo, foi aprovado por meio da Lei Municipal nº 1300 de 09 de novembro de 2022 e seria destinada a profissionais da Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil que desejam residir no município, que sofreu um boom de população e outras demandas a partir da construção da fábrica da Suzano e, até o momento, contabiliza diversos problemas de infraestrutura e ambientação social.

A investigação, conduzida pelo Promotor de Justiça George Zarour Cezar, revelou que, embora a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo já tivesse repassado 47,5% do valor total do projeto ao Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), responsável pela gestão da obra, o avanço físico da construção não passava de 20%.

A situação levou o presidente do Conseg a informar oficialmente ao MP que o canteiro de obras foi abandonado, em maio deste ano, pela construtora, a empresa Partiu Obra Construções e Reformas LTDA.

Documentos do processo mostram que a própria prefeitura, em ofício, admitiu haver "falta de transparência" na contratação e nos pagamentos feitos à empresa.

Uma reunião de crise mediada pelo Ministério Público, em outubro do ano passado, expôs um jogo de acusações entre as partes. O então prefeito João Alfredo Danieze (PT) justificou a suspensão dos repasses por considerar a empresa "não confiável" e por irregularidades nas medições.

Em contrapartida, o representante da construtora, Mateus Lacerda, culpou o município por mais de 120 dias de atrasos nos pagamentos, o que teria inviabilizado a continuidade dos trabalhos.

Diante dos indícios de dano ao erário e da paralisação de um projeto crucial para a segurança pública local, o Promotor de Justiça determinou a instauração de um Procedimento Preparatório e requisitou à Polícia Civil a abertura de um Inquérito Policial para apurar a possível prática do crime de estelionato por parte dos responsáveis pela empresa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 2 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

2

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 2 dias

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

3

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS
MATO GROSSO DO SUL

/ 7 horas

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS

4

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande
Política

/ 1 dia

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande

5

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS
mudança no tempo

/ 1 dia

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?